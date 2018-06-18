Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/06/2018 10:48

Bữa ăn sáng đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải, chuyển hóa chất và thúc đẩy quá trình giảm cân. Do đó, áp dụng thực đơn ăn sáng khoa học sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng nhanh chóng.

Một bữa ăn sáng giàu protein sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân, xây dựng cơ bắp và cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh suốt cả ngày.

Sau đây là những món ăn vừa hỗ trợ giảm cân vừa lành mạnh đối với sức khỏe mà mọi người có thể áp dụng ngay. 

1. Yến mạch, việt quất

Nguyên liệu cần có:

- ¼ chén bột yến mạch

- ¼ chén quả việt quất

- 1 muỗng canh hạt hạnh nhân

- 1 chén sữa tươi (không đường)

- 1 muỗng cà phê hạt chia

Cách chế biến: 

Cho bột yến mạch vào chiếc bát lớn, xếp các quả việt quất lên trên, đổ các loại hạt vào. Sau đó, thêm sữa tươi đã chuẩn bị vào, giữ yên khoảng 1 phút, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh - Ảnh 1
Bột yến mạch và quả việt quất luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người thừa cân, béo phì bổ sung thường xuyên - Ảnh: Internet

2. Thịt gà, đậu tương và trứng

Nguyên liệu cần có:

- 2 quả trứng

- ½ chén đậu tương

- 2 miếng thịt ức gà

- ¼ củ hành tây trắng

Cách chế biến:

Đun nóng chảo, cho đậu tương vào nấu chín trong vòng 3 - 4 phút. Lấy một cái chảo khác, cho vào một ít dầu mè hoặc dầu ô liu vào, đặt miếng thịt gà vào áp chảo cho đến khi chín giòn rồi đặt ra đĩa.

Tiếp đó, thái hành tây thành các lát nhỏ cho vào chảo nấu chín trong vòng 1 phút rồi đổ lên đĩa thịt. Ốp la hai quả trứng, đặt ra cạnh miếng thịt áp chảo, thêm đậu tương lên trên là bạn đã có bữa sáng giàu protein để thưởng thức.

Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh - Ảnh 2
Trứng và thịt ức gà là món ăn tuyệt vời vào bữa sáng cho người đang muốn giảm cân - Ảnh: Internet

3. Chuối và bơ đậu phộng

Nguyên liệu cần có:

- 2 lát bánh mì nguyên cám

- ½ ly sữa tươi (không đường)

- 1 quả trứng

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- ½ quả chuối

- 2 - 3 muỗng bơ đậu phộng

Cách chế biến:

Ốp la quả trứng gà đã chuẩn bị rồi cho ra chiếc đĩa. Chuối thái thành từng lát tròn xếp xung quanh đĩa trứng vừa làm. Dùng muỗng phết bơ đậu phộng đều lên 2 lát bánh mì đã chuẩn bị và thưởng thức. Ly sữa đã chuẩn bị, bạn có thể uống trước hoặc sau khi ăn.

Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh - Ảnh 3
Ăn chuối vào buổi sáng vừa giúp giảm cân vừa đảm bảo năng lượng cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh - Ảnh: Internet

4. Cá và bánh mì

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 4 lát bánh mì

- 200gr thịt nạc cá thát lát

- 3 muỗng canh dầu ô liu

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

Cách chế biến:

Nướng 4 lát bánh mì đã chuẩn bị. Sau đó, cho dầu ô liu vào chảo, cho thịt nạc cá vào áp chảo đến khi chín thì thêm nước cốt chanh lên trên. Sau đó, cho cá lên lát bánh mì và thưởng thức.

Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh - Ảnh 4
Thịt cá giàu protein, chất béo lành mạnh cực kỳ phù hợp cho người ăn kiêng giảm cân - Ảnh: Internet

5. Ớt chuông và trứng gà

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 lát ớt chuông

- 2 quả trứng

- ½ quả bơ

- 4 quả cà chua bi

- ½ quả táo xanh

Cách chế biến:

Cho một ít dầu mè ra chảo, tách 2 quả trứng cho vào giữa hai khoanh ớt. Đợi đến khi lòng trắng trứng chín hoàn toàn thì cho ra đĩa. 

Cà chua, bơ và táo xanh rửa sạch rồi thái thành từng lát vừa ăn, đặt quanh đĩa trứng. Cuối cùng, rắc thêm một ít tiêu là có thể thưởng thức ngay. 

Đừng kiêng khem hại sức khỏe, ăn sáng theo thực đơn này, cân nặng giảm 'siêu tốc' giúp lấy lại vóc dáng cực nhanh - Ảnh 5
Bữa ăn sáng cho người giảm cân cần đảm bảo đủ lượng protein - Ảnh: Internet

Việc tự nấu cho bản thân bữa ăn sáng với những món bổ dưỡng, lành mạnh không chỉ giúp bạn giảm cân, nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe. 

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