Dùng baking soda theo công thức này, không cần đến nha sĩ, răng vẫn trắng bóc như bọc sứ

Baking soda có tính tẩy rất mạnh, khi tiếp xúc lên bề mặt răng, chúng sẽ phá hủy và đánh bay toàn bộ các mảng bám, ố vàng và thức ăn "cứng đầu" ngay tức thì. Các axit trong loại bột này làm răng bật tông trở nên sáng bóng hơn sau lần đầu áp dụng.

Đánh răng, vệ sinh khoang miệng là những công đoạn thiết yếu trong thói quen chăm sóc cơ thể hàng ngày của mỗi người. Nhưng làm thế nào để tẩy sạch hoàn toàn vết ố vàng, mảng bám, thức ăn dư thừa giúp răng trắng sáng như bọc sứ ngay tại nhà, không phải tốn kém đến nha sĩ? Công thức từ baking soda và tinh dầu bạc hà sẽ giúp bạn hoàn thành mong muốn này.

Do đó, nếu muốn sở hữu nụ cười rạng rỡ, hãy áp dụng ngay công thức kem đánh răng từ baking soda và tinh dầu bạc hà sau đây.

Trong khi đó, các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm trong tinh dầu lá bạc hà loại sạch vi khuẩn gây hại trong khoang miệng. Hơn hết, mùi hương the mát đặc trưng của loại lá này giúp ngăn ngừa hôi miệng, tạo ra hơi thở thơm mát, dễ chịu.

Công thức tẩy trắng răng bằng baking soda

Thành phần:

- 2 muỗng canh baking soda

- 1 ly nước lọc

- Vài giọt tinh dầu lá bạc hà

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm baking soda và một ít nước lọc vào rồi trộn đều để thu được hỗn hợp sền sệt.

Bây giờ thêm vài giọt tinh dầu lá bạc hà vào, tiếp tục khuấy đều. Bảo quản hỗn hợp trong lọ thủy tinh có nắp, đặt nơi khô ráo và thoáng mát để sử dụng trong khoảng 1 tuần. Bạn có thể dùng hỗn hợp này để thay thế kem đánh răng thường ngày.

Nếu bảo quản kỹ càng, hỗn hợp tẩy trắng răng bằng baking soda này có thể sử dụng trong vòng 1 tuần - Ảnh: Internet

Sau khi đánh bằng hỗn hợp này, răng sẽ bật tông sáng bóng trông thấy. Thực hiện sau 3 ngày, bạn sẽ ngỡ ngàng về kết quả đạt được.

Thận trọng khi sử dụng baking soda

Điều đầu tiên mà mọi người nên lưu ý trong khi sử dụng baking soda là không nên nuốt hỗn hợp như kem đánh răng thông thường. Mặc dù loại bột này là nguyên liệu an toàn được sử dụng nhiều trong các công thức làm bánh, tuy nhiên, không có nghĩa là bạn có thể nuốt chúng trong khi đánh răng.

Nếu kem đánh răng khô, bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng, bạn có thể thêm một chút nước vào và trộn đều.

Luôn bảo quản kem tẩy trắng răng bằng baking soda này trong lọ thủy tinh, đậy kín nắp, điều này sẽ giữ được chất lượng cũng như kéo dài thời gian sử dụng.

Cuối cùng, hãy nhớ lấy bàn chải đánh răng có chất lượng tốt vì để bảo vệ lợi, nướu trong quá trình làm sạch.

Hàm răng trắng sáng sẽ giúp nụ cười của bạn thêm phần rạng rỡ và tự tin hơn. Do đó, hãy chăm chỉ áp dụng công thức từ baking soda và tinh dầu bạc hà tại nhà - Ảnh: Internet

Hy vọng phương pháp tẩy trắng răng từ baking soda và tinh dầu bạc hà sẽ mang đến cho bạn nụ cười tỏa nắng cùng hơi thở thơm mát.