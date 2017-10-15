Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi – Bí quyết trẻ hóa làn da đẹp mịn màng đến không ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/10/2017 11:38

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi sẽ nhanh chóng mang lại hiệu quả cải thiện tốt nhất cho làn da, nếu như bạn kiên trì áp dụng thường xuyên. Theo các chuyên gia, cách này rất lành tính, các dưỡng chất trong tỏi sẽ tác động trực tiếp vào bên trong cấu trúc da, phá vỡ liên kết collagen tăng sinh quá mức, làm xẹp mụn thịt trong thời gian ngắn nhất.

Trong tỏi chứa nhiều dưỡng chất kháng khuẩn, kháng viêm, giúp loại bỏ các tế bào chết, làm sạch, tiêu diệt vi khuẩn bảo vệ da toàn diện. Cụ thể:

  • Tỏi chứa chất kháng sinh allincin, glucogen, fitonxit giúp kháng viêm, diệt khuẩn gây hại cho da, ngăn ngừa mụn bọc hình thành và phát triển.
  • Các dưỡng chất trong tỏi như vitamin A, B, C, D và các khoáng chất cần thiết cho da như phốt pho, iot, canxi, magiee, các nguyên tố vi lượng làm chậm quá trình lão hóa da, se khít đầu mụn, giúp da mịn màng, sáng khỏe tự nhiên.
  • Chất sát khuẩn mạnh trong tỏi giúp ngăn ngừa vi khuẩn hoạt động, mang lại hiệu quả điều trị mụn thịt cao, đảm bảo an toàn cho da.

Chính vì có nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng giúp làm đẹp nên hiện các chị em đang rỉ tai nhau thực hiện cách điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi, để nhanh chóng cải thiện thẩm mỹ cho làn da của mình.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi nguyên chất

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi nguyên chất
Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi nguyên chất. Ảnh internet

Bạn hãy lấy 1 củ tỏi, bóc sạch vỏ khô bên ngoài, sau đó mang xay nhuyễn. Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn hãy thoa đều tỏi xay nhuyễn lên các nốt mụn thịt. Để khoảng 15-20 phút, sau đó, bạn rửa sạch bằng nước mát.

Cứ thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự cải thiện tốt nhất.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và mật ong

Nguyên liệu cần có:

  • Tỏi: 1 củ.
  • Mật ong: 2 thìa.

Cách thực hiện:

  • Lột bỏ hết phần vỏ khô, sau đó bạn giã nhuyễn tỏi.
  • Trộn đều tỏi và mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Dùng nước ấm vệ sinh làn da sạch sẽ.
  • Thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn thịt quanh mắt.
  • Sau khoảng 20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần, khoảng 1 tháng sau, làn da của bạn sẽ có sự cải thiện rõ rệt.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và mật ong
Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và mật ong. Ảnh internet

Công dụng: Tỏi và mật ong kết hợp với nhau tạo thành loại “kem” trị mụn rất tốt. Các dưỡng chất của 2 nguyên liệu có sự liên kết hài hòa, phá vỡ cấu trúc của mụn thịt, “san bằng” bề mặt da, trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chanh

Chanh và tỏi cũng là hỗn hợp trị mụn thịt mang lại hiệu quả khá tốt cho bạn. Các dưỡng chất trong tỏi sẽ kết hợp với axit Citric và vitamin C trong chanh, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cấu trúc da, làm mờ sẹo thịt trong thời gian sớm nhất.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 củ tỏi.
  • 2 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

  • Tỏi rửa sạch xay nhuyễn, sau đó trộn đều với mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn thịt.
  • Nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Cứ thực hiện 3-4 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chuối xanh

Tỏi và chuối xanh kết hợp sẽ nhanh chóng đánh bay mụn thịt trong thời gian ngắn nhất. Cách này sẽ tác động trực tiếp vào vùng da mụn thịt để phá vỡ cấu trúc tế bào, làm phẳng mịn bề mặt da hiệu quả.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chuối xanh.
Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chuối xanh. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Chuối xanh: ½ quả.
  • Mật ong: 2 thìa.

Cách thực hiện:

  • Xay nhuyễn chuối xanh với mật ong thành hỗn hợp đặc sệt.
  • Vệ sinh da mặt, sau đó lau khô, thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn.
  • Để khoảng 20 phút, rồi bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần, các nốt mụn thịt sẽ hết nhanh chóng.
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