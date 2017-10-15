Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi – Bí quyết trẻ hóa làn da đẹp mịn màng đến không ngờ

Chính vì có nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng giúp làm đẹp nên hiện các chị em đang rỉ tai nhau thực hiện cách điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi , để nhanh chóng cải thiện thẩm mỹ cho làn da của mình.

Trong tỏi chứa nhiều dưỡng chất kháng khuẩn, kháng viêm, giúp loại bỏ các tế bào chết, làm sạch, tiêu diệt vi khuẩn bảo vệ da toàn diện. Cụ thể:

Bạn hãy lấy 1 củ tỏi, bóc sạch vỏ khô bên ngoài, sau đó mang xay nhuyễn. Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn hãy thoa đều tỏi xay nhuyễn lên các nốt mụn thịt. Để khoảng 15-20 phút, sau đó, bạn rửa sạch bằng nước mát.

Cứ thực hiện cách này 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự cải thiện tốt nhất.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và mật ong

Nguyên liệu cần có:

Tỏi: 1 củ.

Mật ong: 2 thìa.

Cách thực hiện:

Lột bỏ hết phần vỏ khô, sau đó bạn giã nhuyễn tỏi.

Trộn đều tỏi và mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.

Dùng nước ấm vệ sinh làn da sạch sẽ.

Thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn thịt quanh mắt.

Sau khoảng 20 phút, bạn rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần/tuần, khoảng 1 tháng sau, làn da của bạn sẽ có sự cải thiện rõ rệt.

Công dụng: Tỏi và mật ong kết hợp với nhau tạo thành loại “kem” trị mụn rất tốt. Các dưỡng chất của 2 nguyên liệu có sự liên kết hài hòa, phá vỡ cấu trúc của mụn thịt, “san bằng” bề mặt da, trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chanh

Chanh và tỏi cũng là hỗn hợp trị mụn thịt mang lại hiệu quả khá tốt cho bạn. Các dưỡng chất trong tỏi sẽ kết hợp với axit Citric và vitamin C trong chanh, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cấu trúc da, làm mờ sẹo thịt trong thời gian sớm nhất.

Nguyên liệu cần có:

1 củ tỏi.

2 thìa nước cốt chanh.

Cách thực hiện:

Tỏi rửa sạch xay nhuyễn, sau đó trộn đều với mật ong thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên các nốt mụn thịt.

Nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó bạn rửa sạch bằng nước mát.

Cứ thực hiện 3-4 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da được cải thiện rõ rệt.

Điều trị mụn thịt quanh mắt bằng tỏi và chuối xanh

Tỏi và chuối xanh kết hợp sẽ nhanh chóng đánh bay mụn thịt trong thời gian ngắn nhất. Cách này sẽ tác động trực tiếp vào vùng da mụn thịt để phá vỡ cấu trúc tế bào, làm phẳng mịn bề mặt da hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

Chuối xanh: ½ quả.

Mật ong: 2 thìa.

Cách thực hiện: