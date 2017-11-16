“Điểm mặt” các cách trị gàu hiệu quả dễ thực hiện tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/11/2017 08:55

Mái tóc nhiều gàu, gây ngứa ngáy, làm ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống của phái đẹp. Để đối phó với tình trạng này, các chị em hãy áp dụng ngay những cách trị gàu tại nhà đơn giản sau đây.

Gàu do nhiều nguyên nhân gây ra gàu như:

+ Do lượng dầu trên da đầu tiết quá nhiều, khiến tóc thường xuyên bết dính, bám bụi, tạo cơ hội cho gàu xuất hiện khiến bạn luôn cảm thấy khó chịu.

+ Do tác động bên ngoài: Đội mũ, nhuộm tóc dầu gội đầu không hợp với da đầu… sẽ gây ra hiện tượng kích ứng, lâu dần lớp da trên đầu bong tróc nhiều, hình thành gàu.

+ Do thói quen xấu: Gội đầu gãi mạnh, dùng móng tay cào da đầu, duỗi tóc, sử dụng keo xịt tóc… làm bong những lớp vảy trên da đầu, tạo gàu.

Nếu gàu xuất hiện do những nguyên nhân trên, cách trị gàu hiệu quả nhất dành cho phái đẹp đó là sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên để “đánh bay” các mảng bám cứng đầu, nhanh chóng lấy lại sự tự tin và mái tóc đẹp trong thời gian sớm nhất. 

Cách trị gàu bằng Aspirin kiểm soát gàu cực kì tốt

 

“Điểm mặt” các cách trị gàu hiệu quả dễ thực hiện tại nhà - Ảnh 1
Cách trị gàu bằng Aspirin kiểm soát gàu cực kì tốt. Ảnh internet

Thuốc Aspirin chứa các thành phần dưỡng chất tương tự như các loại dầu gội trị gàu, có thể kháng khuẩn, trị nấm, hỗ trợ kiểm soát chất nhờn tiết ra trên da đầu. Chính vì vậy, Aspirin có thể kiểm soát gàu cực kì tốt.

Để trị gàu bạn hãy nghiền 2 viên Aspirin thành bột mịn, sau đó thêm vào dầu gội đang dùng, trộn đều, rồi nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên tóc, để khoảng 1-2 phút. Sau khi các dưỡng chất đã thẩm thấu, bãn hãy gội sạch bằng nước mát và gội thêm 1 lần nữa bằng dầu gội thông thường.

Cách trị gàu tự nhiên bằng dầu trà loại bỏ gàu trong thời gian sớm nhất

Theo một số nghiên cứu, khi gội đầu với tinh dầu trà có thể cải thiện hiệu quả mức độ nghiêm trọng của gàu trên da đầu. Chính vì vậy, không có lý do gì, bạn lại không sử dụng nguyên liệu này, vừa có thể làm sạch gàu, da đầu khỏe mạnh và tóc thêm óng mượt hơn.

Nguyên liệu cần có:

  • Dầu gội đầu.
  • Vài giọt tinh dầu trà (2-3 giọt).

Cách trị gàu tự nhiên bằng dầu trà loại bỏ gàu trong thời gian sớm nhất
Cách trị gàu tự nhiên bằng dầu trà loại bỏ gàu trong thời gian sớm nhất. Ảnh internet

Cách thực hiện:

  • Bạn hãy lấy lượng dầu gội vừa đủ trộn đều với vài giọt tinh dầu trà thành hỗn hợp sền sệt.
  • Sau khi làm ướt tóc và da đầu, bạn hãy thoa đầu hỗn hợp này lên tóc, nhớ cần thoa nhiều ở phần chân tóc.
  • Để khoảng 3-4 phút, rồi gội sạch bằng nước mát.

Tính nóng của tinh dầu trà sẽ làm cho chân tóc sạch hết các chất bụi bẩn bám dính, đồng thời loại bỏ gàu hiệu quả.

Cách trị gàu bằng Baking soda giúp tóc mềm, hết ngứa da đầu

Baking soda là thuốc muối, có tính sát khuẩn rất tốt, hạn chế sự hoạt động của nấm, làm sạch hoàn toàn các mảng bám trên da đầu trong thời gian sớm nhất. Do đó, bạn có thể sử dụng Baking soda như một loại thuốc trị gàu tự nhiên. Sau khi làm ướt tóc, bạn hãy thoa đều Baking soda lên đầu, rồi gội sạch bằng nước. Lúc đầu tóc bạn có thể bị khô nhẹ, nhưng sau vài tuần có thể tự điều tiết được lượng dầu vừa đủ để làm mềm tóc. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ sau vài lần sử dụng Baking soda, gàu sẽ hoàn toàn biến mất.

Cách trị gàu bằng giấm táo – Tóc hết gàu và thay đổi độ pH cho da đầu

Giấm táo có tính axit nhẹ, đây cũng là một thành phần thông dụng thường có trong các loại dầu trị gàu được bày bán trên thị trường hiện nay. Chính tính axit này của giấm táo có tác dụng loại bỏ gàu nhanh chóng, thay đổi độ pH của da đầu, khiến nấm khó phát triển lan rộng.

Cách trị gàu bằng giấm táo – Tóc hết gàu và thay đổi độ pH cho da đầu
Cách trị gàu bằng giấm táo – Tóc hết gàu và thay đổi độ pH cho da đầu. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • ¼ chén giấm táo.
  • ¼ cốc nước.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau, sau đó cho vào bình xịt và phun đều lên tóc, phun kĩ ở phần chân tóc. Sau đó, dùng một chiếc khăn quấn quanh đầu, để khoảng 15-20 phút, rồi gội sạch bằng dầu gội như bình thường. Thực hiện 2 lần trong một tuần để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.

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