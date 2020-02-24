Điểm danh những món đồ làm đẹp không thể thiếu khi đi ra đường của phụ nữ

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/02/2020 05:30

Là phái đẹp mỗi khi ra đường phải chuẩn bị rất nhiều thứ: lựa chọn trang phục, make up và không quên đem theo những món đồ làm đẹp quan trọng này.

Nếu như đàn ông khi đi ra ngoài đơn giản bao nhiêu thì phụ nữ lại phức tạp bấy nhiêu, không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi ở nhà mà trong túi xách của họ lúc nào cũng phải có những món đồ làm đẹp quan trọng này.

1. Son

Đây là một "bảo bối" quan trọng giúp phái đẹp luôn tự tin rạng ngời trong mắt người đối diện. Trong túi xách của phụ nữ ít nhất phải có từ 2 thỏi son trở lên, phù hợp với tông trang điểm hoặc trang phục diện ngày hôm đó.

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Son là bảo bối không thể thiếu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

2. Kem chống nắng

Món đồ làm đẹp quan trọng thứ 2 không thể thiếu trong túi xách chính là kem chống nắng, giúp bảo vệ làn da không bị lão hóa bởi các tia UV độc hại.

Các bác sỹ khuyên rằng, bạn luôn phải duy trì thói quen bôi kem chống nắng hàng ngày để ngăn chặn quá trình lão hóa da và các vấn đề như nám, tàn nhang... do tuổi tác cũng như ngoại cảnh tác động.

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Luôn sử dụng kem chống nắng - Ảnh minh họa: Internet

3. Giấy thấm dầu

Thời tiết ở Việt Nam không phải quá khắc nghiệt, tuy nhiên vào mùa nóng cũng gây ảnh hưởng lớn đến làn da của phụ nữ. Chị em nên thủ sẵn giấy thấm dầu trong túi xách để thấm bớt lượng dầu thừa trên da mặt (khi bị đổ mồ hôi), sẽ khiến lỗ chân lông không bị bít tắc, từ đó giảm thiểu tình trạng bị lên mụn.

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Giấy thấm dầu giúp giảm thiểu mụn - Ảnh minh họa: Internet

4. Chiếc gương nhỏ

Tại sao gương nhỏ lại được liệt kê vào danh sách những món đồ làm đẹp quan trọng? Đơn giản, nó là vật dụng rất tiện lợi để chị em có thể nhìn ra được những điểm bất thường trên khuôn mặt và kịp thời chỉnh trang.

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Nên thủ sẵn 1 chiếc gương nhỏ trong túi xách - Ảnh minh họa: Internet

5. Chỉ nha khoa

Món đồ làm đẹp quan trọng này không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên đối với phụ nữ hiện đại, họ rất chú trọng vào ngoại hình, đặc biệt là nụ cười.

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Chỉ nha khoa giúp bảo vệ nụ cười sạch, đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Một nụ cười tươi, trắng sáng sẽ ghi điểm rất lớn đối với người đối diện. Vì vậy, sau khi ăn xong nên sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ lượng thức ăn dư thừa bám trên răng, giúp hàm răng sạch sẽ.

6. Nước hoa

Hương thơm quyết định rất nhiều đến cảm nhận của đối phương, đừng quên thủ sẵn một lọ nước hoa mini để lưu giữ hương thơm trên cơ thể, chắc chắn bạn sẽ chiếm được cảm tình rất lớn từ mọi người.

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Nước hoa giúp lưu giữ mùi thơm trên cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, ai cũng có quyền trở nên xinh đẹp trong mắt người đối diện, đừng ngại ngần đầu tư cho bản thân những thứ tốt nhất, để luôn tự tin và yêu đời.

Top 3 màu son phù hợp với mọi loại da, đặc biệt nhất là màu cuối cùng

Top 3 màu son phù hợp với mọi loại da, đặc biệt nhất là màu cuối cùng

Son là vật dụng không thể thiếu đối với phái đẹp. Thế nhưng, bạn đã biết cách chọn màu son phù hợp, không hề kén da để tự tin vui chơi dịp Tết chưa.

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