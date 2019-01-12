Dành ra 10 phút để tập 5 động tác đơn giản này mỗi ngày, vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc cực nhanh

Nếu đang muốn giảm cân, đốt cháy mỡ bụng nhanh chóng nhất, hãy thử nghiệm các bài tập từ Brightside. Điều đặc biệt ở phương pháp tập luyện này là chỉ mất khoảng 10 phút mỗi ngày.
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Để xây dựng cơ thể hoàn hảo, bạn không cần lãng phí tiền cho các trung tâm thể hình, chế độ ăn kiêng đặc biệt hoặc thuốc giảm cân. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc ghế và tập luyện các bài tập dưới đây 10 phút mỗi ngày.
Bài tập giảm cân, săn chắc cơ thể với ghế
Động tác 1:
Động tác 2:
Động tác 3:
Động tác 4:
Động tác 5:
Lưu ý khi tập luyện giảm cân tại nhà
Vì tập luyện tại nhà nên bạn cần phải khởi động và làm nóng cơ thể trước khoảng 5 phút để tránh tình trạng chấn thương, tổn thương các khớp cơ cũng như làm cơ thể linh hoạt hơn trong suốt quá trình.
Không nên tập khi bụng cảm thấy đói, điều này có thể gây ra mệt mỏi, căng thẳng khiến bạn lười thực hiện buổi tập tiếp theo. Cụ thể, hãy ăn no trước khi tập luyện khoảng 2 giờ đồng hồ là tốt nhất.
Kèm theo chế độ tập luyện điều độ, bạn cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để đạt được hiệu quả giảm cân cao và nhanh nhất. Trong suốt quá trình giảm cân, tránh chất béo xấu, tinh bột, đồ ăn giàu calo... Thay vào đó là bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước mỗi ngày.
Đặc biệt, bài tập này chỉ cần bạn dành ra khoảng 10 - 15 phút để thực hiện, do đó rất phù hợp với những người bận rộn, thiếu thời gian.
Hy vọng với những chia sẻ bổ ích về bài tập giảm cân cùng chiếc ghế này, mọi người sẽ giảm cân hiệu quả nhất và nhanh chóng sở hữu vóc dáng hoàn hảo, săn chắc.