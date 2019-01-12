Dành ra 10 phút để tập 5 động tác đơn giản này mỗi ngày, vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc cực nhanh

Để xây dựng cơ thể hoàn hảo, bạn không cần lãng phí tiền cho các trung tâm thể hình, chế độ ăn kiêng đặc biệt hoặc thuốc giảm cân. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc ghế và tập luyện các bài tập dưới đây 10 phút mỗi ngày.

Đứng sau chiếc ghế, đặt tay lên lưng ghế. Lùi vài bước, chân đặt sát nhau, cúi người cho đến khi ngực song song với sàn. Từ từ quay người sang trái, nhấc tay trái đặt lên tai. Lặp lại 20 lần, 2 bên xen kẽ nhau - Ảnh: Brightside

Nằm ngửa, di chuyển đến gần ghế và đặt chân lên. Đưa tay ra sau đầu. Sử dụng cơ bụng nâng xương bả vai lên khỏi sàn đến khi chạm vào đầu gối phải bằng khuỷu tay trái. Lặp lại 20 lần, 2 bên xen kẽ - Ảnh: Brightside

Động tác 3:

Ngồi ở mép ghế, gập đầu gối và đặt lòng bàn tay ra sau, chống lên mặt ghế. Di chuyển mông về phía trước một chút. Nâng chân trái thẳng ra trước, giữ song song với sàn. Lặp lại 20 lần, xen kẽ chân - Ảnh: Brightside

Động tác 4:

Chống 2 bàn tay lên mép ghế, duỗi cơ thể theo đường thẳng tương tự hình minh họa trên. Giữ thẳng lưng, duy trì tư thế này trong 30 giây. Hãy thử tăng thời gian thêm 10 giây mỗi ngày. Sau đó thư giãn, lặp lại vài lần - Ảnh: Brightside

Động tác 5:

Cánh tay thẳng đứng ở mép ghế, cong đầu gối tạo thành 90 độ và đặt 2 bàn chân rộng hơn hoặc bằng vai. Cong khuỷu tay và hạ mông xuống. Sau đó nâng cao đến khi cánh tay duỗi thẳng. Lặp lại 20 lần - Ảnh: Brightside

Lưu ý khi tập luyện giảm cân tại nhà

Vì tập luyện tại nhà nên bạn cần phải khởi động và làm nóng cơ thể trước khoảng 5 phút để tránh tình trạng chấn thương, tổn thương các khớp cơ cũng như làm cơ thể linh hoạt hơn trong suốt quá trình.

Không nên tập khi bụng cảm thấy đói, điều này có thể gây ra mệt mỏi, căng thẳng khiến bạn lười thực hiện buổi tập tiếp theo. Cụ thể, hãy ăn no trước khi tập luyện khoảng 2 giờ đồng hồ là tốt nhất.

Kèm theo chế độ tập luyện điều độ, bạn cần duy trì chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để đạt được hiệu quả giảm cân cao và nhanh nhất. Trong suốt quá trình giảm cân, tránh chất béo xấu, tinh bột, đồ ăn giàu calo... Thay vào đó là bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước mỗi ngày.

Đặc biệt, bài tập này chỉ cần bạn dành ra khoảng 10 - 15 phút để thực hiện, do đó rất phù hợp với những người bận rộn, thiếu thời gian.

Hy vọng với những chia sẻ bổ ích về bài tập giảm cân cùng chiếc ghế này, mọi người sẽ giảm cân hiệu quả nhất và nhanh chóng sở hữu vóc dáng hoàn hảo, săn chắc.