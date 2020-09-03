Bạn tự ti vì “eo bánh mì” kém thon gọn, khó lựa chọn trang phục và đã thử ăn kiêng nhưng không hiệu quả. Đừng quá lo lắng, chỉ cần dành vài phút mỗi ngày thực hiện những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản này tại nhà, bạn sẽ sớm sở hữu vòng 2 thon gọn, săn chắc.

Tiếp đến, bạn gập thân mình sang trái, tay trái chạm vào gót chân trái, giữ nguyên tư thế trong khoảng 30 giây hoặc nhiều hơn nếu có thể. Sau đó, từ từ trở về vị trí ban đầu và hít vào. Thực hiện tương tự với bên còn lại, lặp lại 30 lần mỗi bên.

Bạn nằm ngửa trên sàn, chống 2 chân rộng hơn vai và để 2 tay thả lỏng dọc theo cơ thể, lòng bàn tay hướng vào trong.

Bài tập chạm gót chân - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2: Tư thế chữ V

Bạn nằm nghiêng người về bên phải, 2 chân duỗi thẳng, tay trái đặt sau đầu còn tay phải duỗi thẳng theo thân người.

Tiếp đến, nâng hai chân lên khỏi sàn đồng thời đưa thân người về phía hai chân để tạo thành hình chữ V. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 1 - 3 giây rồi từ từ trở về vị trí ban đầu. Đổi bên νà thực hiện tương tự, mỗi bên 8 lần.

Bài tập tư thế chữ V - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 3: Plank

Bạn nằm úp trên sàn rồi từ từ chống hai tay lên sao cho cánh tay vuông góc νới cẳng tay, hai bàn tay nắm hờ đặt gần nhau hoặc đan vào nhau. Cố gắng siết chặt cơ bụng sau đó kiễng hai mũi chân lên, giữ cho hông νà lưng tạo thành một đường thẳng.

Giữ nguyên tư thế trong 30 giây hoặc càng lâu càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 4: Tư thế sao biển

Bạn nằm trên sàn, hai chân và hai tay mở rộng tạo thành tư thế hình chữ X. Sau đó, nâng νai và một phần của thân trên cùng hai chân khỏi mặt sàn, chạm khuỷu tay vào đầu gối rồi từ từ trở về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác này 20 lần.

Bài tập này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 5: Tư thế đứng chéo

Bạn đứng thẳng trên sàn với 2 chân dang rộng bằng vai, 2 tay đặt sau đầu. Tiếp đến, thực hiện động tác gập tay trái về phía trước mặt đồng thời nâng chân phải lên, xoay thân trên sao cho khuỷu tay trái chạm vào đầu gối phải. Quay trở lại tư thế ban đầu và lặp lại động tác với chân còn lại. Thực hiện 30 lần cho mỗi bên.

Bài tập tư thế đứng chéo - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn sớm sở hữu vòng eo “con kiến” với những bài tập trên nhé!