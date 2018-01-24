Cách pha nước uống giảm cân cấp tốc đón Tết, 1 tuần giảm đến 3 - 5kg không hại dạ dày

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/01/2018 10:36

Kết hợp vài nguyên liệu tự nhiên theo công thức dưới đây bạn sẽ sở hữu loại nước uống có công dụng giảm cân cấp tốc, an toàn đối với sức khỏe và không cần phải ăn kiêng hay tập luyện.

Sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn và săn chắc luôn là mơ ước của mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Hơn nữa, Tết Nguyên Đán 2018 đang đến cận kề, phái đẹp lại càng mong muốn có hình thể chuẩn để diện những bộ trang phục mới.

Nếu đang lo lắng không biết nên áp dụng phương pháp nào, hãy thực hiện loại nước uống giảm cân cấp tốc từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây, kết quả đạt được sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc vô cùng. 

Cách làm nước giảm cân siêu tốc

Công thức nước uống giảm cân siêu tốc này có thành phần từ chanh tươi, mật ong, lá bạc hà, đá lạnh và nước lọc. 

Chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào có khả năng đốt cháy và đào thải chất béo xấu, mỡ thừa ở bụng, đùi và bắp tay nhanh chóng. Ngoài ra, axit tự nhiên trong loại quả này có tác dụng phá hủy liên kết chất béo, hạn chế tích tụ mỡ thừa dưới da.

Trong khi đó, gừng làm cơ thể tăng nhiệt lượng, đốt cháy lớp mỡ thừa "cứng đầu" rồi đào thải qua lỗ chân lông. 

Tương tự như chanh, lượng vitamin, axit trong lá bạc hà cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, đào thải độc tố cũng như chất béo ra khỏi cơ thể.

Đặc biệt, uống loại nước từ công thức này thường xuyên, ngoài việc hỗ trợ giảm cân cấp tốc còn tái tạo làn da tươi trẻ, rạng rỡ từ sâu bên trong.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 8 ly nước lọc

- 6 quả chanh tươi

- 3 muỗng canh mật ong

- Vài viên đá lạnh

- 10 lá bạc hà 

- Vài lát gừng

Cách pha nước uống giảm cân cấp tốc đón Tết, 1 tuần giảm đến 3 - 5kg không hại dạ dày - Ảnh 1
Nước uống giảm cân cấp tốc từ gừng, chanh, mật ong và lá bạc hà - Ảnh: Internet

Sơ chế nguyên liệu:

Bước 1: Rửa sạch các loại nguyên liệu xanh đã chuẩn bị.

Bước 2: Thái 6 quả chanh thành từng lát mỏng xếp vào chiếc đĩa lớn.

Bước 3: Vò hơi dập lá bạc hà đã chuẩn bị rồi cho chung vào đĩa.

Bước 4: Thái gừng thành từng sợi mỏng.

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào chiếc bình thủy tinh lớn, sau đó thêm mật ong, nước lọc và đá lạnh vào rồi khuấy đều khoảng 1 phút. Đậy kín nắp, đặt lọ thủy tinh này vào ngăn mát tủ lạnh sau khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Cách pha nước uống giảm cân cấp tốc đón Tết, 1 tuần giảm đến 3 - 5kg không hại dạ dày - Ảnh 2
Uống nước này thay nước lọc mỗi ngày để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bạn hãy uống loại nước detox này thay nước lọc mỗi ngày. Đặc biệt, phải uống 1 ly trước 3 bữa ăn chính để làm tăng hiệu quả giảm cân, đẹp da.

Cách pha nước uống giảm cân cấp tốc đón Tết, 1 tuần giảm đến 3 - 5kg không hại dạ dày - Ảnh 3
Ly nước theo công thức này ngoài công dụng giảm cân cấp tốc còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Khi áp dụng phương pháp này, bạn không cần ép cơ thể nhịn ăn hay tập luyện cực nhọc, chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh.

Với nguyên liệu dễ tìm, cách thực hiện đơn giản và hiệu quả đạt được vô cùng cao, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng loại nước uống giảm cân cấp tốc này ngay tại nhà để sở hữu vóc dáng thon gọn đón Tết.

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