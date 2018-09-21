Cách buộc tóc đuôi ngựa thấp kiểu Hàn Quốc đơn giản mà đẹp

Mái lưa thưa vẫn là xu hướng được nhiều cô gái Hàn Quốc yêu thích bởi nó đem lại cho chủ nhân vẻ trẻ trung, dịu dàng mong manh. Phần tóc chải phồng không để ngôi đánh rối nhẹ bên lớp trong, sau đó buộc đuôi ngựa trễ thấp, chải tóc mái thưa gọn gàng là đã hoàn thành ngay kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp với mái lưa thưa.

Tóc đuôi ngựa được coi là kiểu tóc cổ điển nhất nhưng lại chưa bao giờ lỗi mốt. Chỉ vài phút làm theo cách buộc tóc đuôi ngựa thấp kiểu Hàn Quốc dưới đây, chúng ta sẽ có ngay một kiểu tóc tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, phù hợp với mọi tình huống từ đi học, đi dạo phố tới cả những buổi tiệc quan trọng.

Bạn có thể làm xoăn nhẹ nhàng phần đuôi tóc. Riêng với phần mái lưa thưa nên để ra chút tóc mai và uốn sóng nhẹ cho tổng thể trông mềm mại và điệu đà hơn. Khi để mái lưa thưa, bạn nên cố gắng kiểm soát dầu trên mặt thật tốt để tránh da nhờn làm bết mái, khiến kiểu tóc trông mất thẩm mỹ.

Tóc đuôi ngựa buộc lỏng uốn xoăn

Dùng máy uốn xoăn phần đuôi tóc theo dạng xoăn sóng nước hoặc xoăn sóng lơi để cho mái tóc có độ xoăn bồng bềnh tự nhiên nhất khi buộc. Chải phồng toàn bộ tóc, đánh rối bên trong hoặc bạn cũng có thể chia ngôi tùy ý, buộc tóc thấp và hơi lỏng để cho phần đuôi tóc hơi lệch.

Uốn xoăn nhẹ nhàng đuôi tóc rồi chỉ việc buộc lên là có ngay kiểu tóc đuôi ngựa chuẩn Hàn

Sau khi buộc tóc, có thể dùng một lọn tóc nhỏ buộc che đi phần dây chun hoặc chọn những kiểu ruy băng thắt nơ tô điểm thêm cho mái tóc. Với kiểu tóc này, nếu rẽ ngôi thì bạn nên lấy ra một chút mái, uốn xoăn nhẹ để khuôn mặt trông nhỏ hơn vì được tóc che bớt một phần.

Tóc đuôi ngựa với mái lệch

Rẽ ngôi lệch và buộc tóc đuôi ngựa thấp vừa phải là cách buộc nhanh và hiện đại nhất. Kiểu tóc này phù hợp với những nàng tóc thẳng, đuôi tóc buộc chặt và mượt mà. Kiểu tóc tưởng chừng quá đơn giản này lại có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, từ đi học, đi làm, đi dạo phố cho tới những bữa tiệc quan trọng đều có thể đáp ứng. Bạn chỉ cần linh hoạt một chút phụ kiện làm điệu cho mái tóc như dây nơ, kẹp tóc đính đá,... là có thể thay đổi ngay mái tóc của mình cho từng mục đích sử dụng.

Tóc đuôi ngựa rẽ mái lệch có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau

Tóc đuôi ngựa với mái giữa

Để kiểu tóc đuôi ngựa với mái giữa không bị đơn điệu và đúng chuẩn Hàn Quốc, bạn vẫn cần lấy ra một chút tóc mái buông nhẹ nhàng trước mặt để kiểu tóc trông mềm mại hơn. Nên đánh rối một chút ở lớp trong nếu bạn để tóc thẳng.

Chia mái giữa, chải cho lớp ngoài thật mượt, sau đó dùng chun cố định phần tóc sao cho dây chun buộc không chặt quá, cũng không lỏng quá, ở mức vừa phải và không quá sát vào đầu để tóc có độ bồng bềnh tự nhiên. Phần đuôi tóc có thể đánh rối để thẳng hoặc làm xoăn nhẹ tùy ý.

Nên đánh rối nhẹ lớp trong của tóc để khi buộc lên trông bồng bềnh hơn

Để tăng thêm nét nữ tính, bạn nên kết hợp kiểu tóc này cùng một chiếc bờm xinh xắn hoặc băng đô buộc tóc ấn tượng. Đừng quên đeo thêm một đôi khuyên tai dài giúp tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể.

Những kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp kiểu Hàn Quốc là sự lựa chọn hợp lý cho những ngày bận rộn, cần phải gọn gàng nhưng vẫn cần xinh đẹp. Với những kiểu tóc này, bạn nên phối cùng với những bộ quần áo nhẹ nhàng theo đúng phong cách Hàn Quốc để tăng thêm vẻ đẹp và sự hài hòa.