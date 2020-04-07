Buổi sáng dậy sớm làm 3 điều này, ở nhà nghỉ dịch ăn nhiều cỡ nào cũng không mập, trái lại cân nặng còn giảm 'vèo vèo'

Chăm chỉ dậy sớm và thực hiện 3 thói quen buổi sáng giúp giảm cân này, chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ lấy lại được vóc dáng săn chắc, thon thả.

Khoảng thời gian ở nhà rất dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn đến liên tục. Ngoài ra, làm việc tại nhà khiến bạn lười vận động hơn bình thường. Do đó, vóc dáng sẽ rất dễ tròn trịa trong mùa cách ly. Để thân hình luôn thon gọn dù ăn vặt nhiều, bạn hãy thực hiện 3 thói quen buổi sáng giúp giảm cân sau đây. Uống nước ấm sau khi thức giấc

Một ly nước ấm sau khi ngủ dậy sẽ làm ấm và thanh lọc toàn bộ cơ thể, cải thiện sức đề kháng rất tốt. Thói quen này sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất trong cả ngày giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa, chất béo trong cơ thể. Đặc biệt, uống nước ấm kích thích hấp thụ dưỡng chất và làm đầy dạ dày, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hạn chế căng thẳng. Nhờ đó, bạn không chỉ giảm cân mà còn cải thiện làn da từ bên trong.

Uống nước ấm sau khi thức giấc giúp giảm cân hiệu quả và rất tốt cho làn da - Ảnh: Internet Tập luyện nhẹ nhàng 20 phút Không có phương pháp nào mang đến hiệu quả giảm cân nhanh và an toàn như tập luyện thường xuyên mỗi ngày. Theo nghiên cứu, vận động cơ thể vào buổi sáng giúp đốt cháy mỡ thừa gấp 3 lần bình thường. Chính vì vậy, sau khi thức giấc, hãy tập luyện các bài tập đơn giản, đi bộ hoặc chạy bộ khoảng 20 phút để tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng. Tập luyện vào buổi sáng giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả gấp 3 lần. Đây là thói quen buổi sáng cực kỳ tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet Thực đơn bữa sáng giàu protein Protein là dưỡng chất cần thiết cho quá trình đốt mỡ, tăng cường cơ bắp giúp vóc dáng săn chắc, không chảy xệ. Hơn nữa, bổ sung đầy đủ loại chất thiết yếu này vào buổi sáng sẽ kéo dài cơn no, ngăn ngừa thèm ăn vặt hiệu quả tuyệt đối. Các cơn thèm ăn không đến sẽ hạn chế nạp thêm năng lượng vào cơ thể vì vậy giúp giảm cân nhanh chóng. Hãy bắt đầu một ngày với bữa ăn giàu protein, bạn sẽ giảm cân, giữ dáng hiệu quả hơn - Ảnh: Internet Trên đây chính là 3 thói quen buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả mà mọi phụ nữ nên áp dụng hàng ngày để sở hữu vóc dáng chuẩn và duy trì sức khỏe.

5 mẹo đơn giản loại bỏ mỡ thừa giúp ‘nàng lười’ sở hữu eo thon, dáng đẹp nhanh chóng Bạn không có thời gian luyện tập thể thao và ăn kiêng đều đặn, đừng quá lo lắng, những bí quyết giảm cân dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu thân hình thon gọn nhanh chóng.

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