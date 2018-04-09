Bắt kịp xu hướng môi dày gợi cảm với vài cách làm đơn giản ngay tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/04/2018 09:27

Đôi môi dày gợi cảm đang là xu hướng hot nhất trong giới làm đẹp toàn thế giới, dưới đây là một số cách làm môi dày hơn tự nhiên bạn có thể thực hiện tại nhà mà không cần phải đi bơm môi.

Theo quan niệm của người xưa, môi dày không hề đẹp. Nhưng ngày nay, với công nghệ làm đẹp hiện đại cùng cách nhìn mới mẻ hơn về sắc đẹp, đôi môi dày mới chính là đại diện của một vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút.

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Môi dày là biểu tượng của sự gợi cảm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vẫn rất khó có thể kết luận rằng môi dày hay mỏng đẹp hơn, vì nếu bạn tự tin và biết cách làm tôn lên nét đẹp riêng biệt của bản thân thì đôi môi dù dày dù mỏng cũng đẹp và cá tính. Để bắt kịp với xu hướng môi dày gợi cảm, những cô nàng có đôi môi mỏng đừng vội tự ti vì bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để có đôi môi dày hơn. Cùng theo dõi nhé!

Mặt nạ làm đầy môi từ quế và dầu ô liu

Sử dụng quế và dầu ô liu chà xát vào đôi môi có thể giúp tăng cường lưu thông máu và làm môi trông đầy đặn, căng bóng hơn. Đặc biệt, dầu ô liu còn giữ cho đôi môi của bạn được nuôi dưỡng mềm mịn, căng đầy trong suốt 1 ngày dài mà không lo môi hình thành các đường rãnh nhăn, khô bong tróc.

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Làm môi dày tự nhiên là biện pháp an toàn, không tốn kém - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Quế giã nhỏ hoặc đem xay nhuyễn thành bột

- Trộn 1 thìa cà phê dầu ô liu cùng với 1 thìa cà phê bột quế, thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê muối tinh

- Thoa hỗn hợp mặt nạ môi vừa trộn lên toàn bộ môi và viền môi, đắp trong khoảng 10-15 phút

- Dùng tay massage nhẹ nhàng hoặc bạn có thể dùng bàn chải đánh răng có lông mềm, nhẹ nhàng chà xát quanh môi rồi rửa sạch lại với nước lạnh

Mặt nạ môi từ bột gừng

Bột gừng có rất nhiều công dụng cho sức khỏe như chữa lạnh bụng, viêm đường hô hấp, ngộ độc thức ăn, giải tỏa stress, điều trị và ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch,... Ngoài ra, bột gừng còn rất hữu dụng trong làm đẹp, có khả năng ngừa gàu cho da đầu và trị mụn hiệu quả.

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Thường xuyên đắp mặt nạ môi không chỉ giúp môi căng đầy mà còn giúp môi hồng hào, mịn màng hơn -Ảnh: Internet

Hôm nay, bạn sẽ được khám phá một công dụng mới của bột gừng, đó là giúp cho đôi môi trở nên dày hơn một cách tự nhiên.

Cách làm:

- Trộn 2 thìa dầu dừa nguyên chất cùng với 1 thìa cà phê đường, 1 thìa mật ong cùng với 1 thìa cà phê bột gừng

- Thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê bột quế, trộn đều và thoa lên toàn bộ môi cũng như phần viền môi

- Đắp mặt nạ môi trong khoảng 10-15 phút, dùng tay massage nhẹ nhàng rồi rửa sạch với nước lạnh

Đắp mặt nạ tự nhiên cho môi hàng ngày không chỉ giúp làm đôi môi trở nên đầy đặn hơn mà còn là một biện pháp dưỡng môi tự nhiên hiệu quả. Bạn có thể tăng liều lượng lên và cất hỗn hợp mặt nạ môi tự làm vào hũ kín trong tủ lạnh để dùng hàng ngày cho tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Chúc các bạn thành công!

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