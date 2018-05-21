Áp dụng ngay 'bí kíp' này để không cần nhịn ăn mà vẫn giảm cân hiệu quả

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/05/2018 09:05

Thực tế, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả bằng những cách sau mà không cần "hành hạ" dạ dày của mình quá sức bằng các thực đơn ăn kiêng kham khổ.

Chỉ cần tuân thủ theo một số thói quen, bí quyết dưới đây, việc giảm cân sẽ đơn giản vô cùng.

1. Không ăn một món 2 lần trong ngày

Nếu bạn đã ăn bánh mì vào buổi sáng thì các bữa khác cố gắng không nên ăn thêm món nào chứa bột mì nữa. Thay vào đó có thể là các loại thực phẩm từ ngũ cốc như gạo lức, đậu đỏ, đậu đen... cho bữa trưa và bữa tối. Cách thay đổi như vậy cũng sẽ khiến bạn đỡ cảm thấy nhàm chán và bổ sung ít calo, tinh bột hơn.

2. Ngủ đủ giấc

Ngủ quá nhiều hay quá ít sẽ khiến cơ thể bạn tăng cân không kiểm soát. Những người theo chế độ ăn giống nhau và ngủ khoảng 5 tới 8 tiếng mỗi ngày có da đẹp và vòng eo thon gọn hơn những người thiếu ngủ.

Áp dụng ngay 'bí kíp' này để không cần nhịn ăn mà vẫn giảm cân hiệu quả - Ảnh 1
Ngủ quá nhiều hay quá ít cũng sẽ khiến cơ thể bạn tăng cân không kiểm soát - Ảnh: Internet

Thậm chí lượng mỡ của những người ngủ đủ giấc có thể giảm gấp đôi lượng mỡ so với người ngủ ít, dù họ áp dụng phương pháp giảm cân như nhau.

3. Ăn các loại đậu 4 lần/tuần trở lên

Theo các nghiên cứu, người theo chế độ ăn kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng nên ăn ít nhất 4 lần/tuần các loại đậu.

Cách này giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn so với những người không ăn, mặc dù tập cùng chế độ nào đó. Việc này do chất xơ và chất oxy hóa trong các loại đậu giúp giảm nguy cơ béo phì tối ưu.

Áp dụng ngay 'bí kíp' này để không cần nhịn ăn mà vẫn giảm cân hiệu quả - Ảnh 2
Người theo chế độ ăn ít calo nên ăn ít nhất 4 lần/tuần các loại đậu - Ảnh: Internet

4. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày

Uống nước vừa là để cung cấp cho cơ thể, tăng độ ẩm cho da, thêm vào đó còn đốt chất béo, giảm cảm giác thèm ăn.

Bên cạnh đó, nước còn giúp tiêu hóa tốt hơn, tăng cường chuyển hóa, giảm cân nhanh. Khi tế bào thiếu nước nó dễ hấp thu bất cứ chất dịch nào trong cơ thể, gây ra chứng phù nề.

5. Dành 20 phút tập luyện

Ngồi im mà nhịn ăn chưa chắc giúp bạn giảm cân thành công, tuy nhiên, cộng thêm vài chục phút vận động sẽ giúp hiệu quả cực kỳ vượt trội. Tập luyện là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn giảm mỡ tăng cơ, tạo dựng hình thể săn chắc. 

Áp dụng ngay 'bí kíp' này để không cần nhịn ăn mà vẫn giảm cân hiệu quả - Ảnh 3
Bạn có thể tập 30 giây rồi nghỉ 10 giây, lặp lại trong vòng 4 phút - Ảnh: Internet

6. Tránh ăn đồ ngọt

Cách dễ nhất để tránh bị tăng cân là giảm ăn tinh bột chế biến, tinh bột đơn, trong đó bao gồm bánh nướng, bánh ngọt, kẹo… Đường tinh chế trong các loại thực phẩm này sẽ ngăn giảm cân trong thời gian dài, gây tích nước khiến cơ thể phù nề.

7. Ăn tinh bột nguyên hạt, protein

Ăn cân bằng mỗi bữa bao gồm tinh bột, rau xanh, thịt cá là cách cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể mỗi ngày mà không lo tăng cân. Bạn nên ăn trứng, quả bơ, táo, thịt gà, dầu ô liu… để giảm cân hiệu quả.

Chỉ với 7 mẹo nhỏ đơn giản trên, việc giảm cân mà không cần phải ăn kiêng sẽ vô cùng dễ dàng.

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