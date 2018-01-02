Ăn 1 hũ sữa chua vào sáng hoặc tối mỗi ngày, không muốn giảm nhưng cân nặng vẫn xuống đều đều

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/01/2018 15:37

Nếu vẫn đang thắc mắc vấn đề ăn sữa chua vào buổi sáng hay buổi tối, loại không đường hay có đường thì mới giảm cân nhanh được, hãy xem ngay thông tin dưới đây.

Giảm cân bằng cách bổ sung các thực phẩm, món ăn có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo là cách vừa đạt hiệu quả vừa dễ thực hiện và không tốn công. Trong đó, việc ăn sữa chua để giảm cân rất được ưa chuộng, vì đây không chỉ là món dễ ăn mà còn mang lại hiệu quả cao.

Ăn sữa chua có giảm cân không?

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, men vi sinh, lợi khuẩn trong sữa chua chính là tác nhân đánh tan chất béo, mỡ thừa tích tụ trong cơ thể một cách nhanh chóng, an toàn.

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn canxi trong sữa chua chính là dưỡng chất có mối liên hệ mật thiết đến quá trình giảm cân của cơ thể con người. Vì canxi ngăn ngừa quá trình hấp thụ và lưu trữ chất béo dưới da, hạn chế tình trạng mỡ tích tụ ở bụng, bắp tay, đùi.

Đặc biệt rằng, ăn một ngày 1 hũ sữa chua còn có tác dụng dưỡng da khỏe đẹp mà chẳng cần dùng đến loại mỹ phẩm nào.

Ăn 1 hũ sữa chua vào sáng hoặc tối mỗi ngày, không muốn giảm nhưng cân nặng vẫn xuống đều đều - Ảnh 1
Sữa chua chứa nhiều vi sinh, lợi khuẩn hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Để quá trình giảm cân nhanh chóng, hiệu quả và không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, bạn nên ăn sữa chua không đường vào buổi tối hoặc buổi sáng. Lưu ý, sau khi ăn sữa chua khoảng 30 phút bạn mới được uống nước.

Cách làm sữa chua ăn giảm cân

Bạn sợ sữa chua ngoài thị trường kém chất lượng, thế thì hãy tự làm loại sữa bổ dưỡng này ngay tại nhà với công thức đơn giản dưới đây. Sau đó, chỉ việc ăn 1 hũ  mỗi ngày, số cân giảm được sẽ không làm bạn thất vọng.

Nguyên liệu cần có:

- 2 gói sữa tươi không đường

- 1 hộp sữa đặc

- 1 lon nước sôi

- 1 hũ sữa chua không đường

- Những dụng cụ bếp cần thiết

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn đổ lon sữa đặc ra chiếc bát lớn, thêm 1 lon nước sôi vào rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp đó, đổ gói sữa tươi không đường vào rồi tiếp tục khuấy thật đều.

Đợi đến khi hỗn hợp đã nguội hẳn thì cho hũ sữa chua đã lên men vào, khuấy đều một lần nữa cho đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng, cho hỗn hợp vừa hoàn thành đều vào các lọ thủy tinh nhỏ và đậy kín nắp.

Ăn 1 hũ sữa chua vào sáng hoặc tối mỗi ngày, không muốn giảm nhưng cân nặng vẫn xuống đều đều - Ảnh 2
Ăn sữa chua mỗi ngày có tác dụng không thua kém gì thực phẩm chức năng giảm cân - Ảnh: Internet

Bạn lót một chiếc khăn bông mỏng dưới đáy nồi cơm điện rồi xếp các lọ sữa vừa làm vào trong khăn và gói chặt, đậy nắp nồi ủ trong khoảng 6 tiếng là hoàn thành.

Sau khi đã cho ra thành phẩm, bạn nên bảo quản sữa chua trong ngăn mát hoặc đông của tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng.

Ăn 1 hũ sữa chua vào sáng hoặc tối mỗi ngày, không muốn giảm nhưng cân nặng vẫn xuống đều đều - Ảnh 3
Kết quả giảm cân sau 1 thời gian kiên trì ăn sữa chua sẽ không khiến bạn thất vọng - Ảnh: Internet

Mỗi ngày chỉ cần ăn 1 hũ sữa chua đã làm, chỉ sau 2 - 3 tuần kiên trì thực hiện, số cân giảm được sẽ không khiến bạn bỏ công vô ích. Điều này sẽ khiến bạn xóa tan ngờ vực “Ăn sữa chua có thể giảm cân hay không?”.

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Chỉ mất 3 phút mỗi tối bạn đã sở hữu ngay hàm răng trắng sáng mà chẳng cần tới nha sĩ.

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