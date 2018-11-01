8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/11/2018 14:35

Brightside đã đăng tải 8 phương pháp nuôi dưỡng mái tóc đen mượt, chắc khỏe và óng ả hiệu quả nhất, mọi phụ nữ nên ghi nhớ.

Áp dụng 8 bí quyết này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu mái tóc óng mượt và sáng bóng như hình quảng cáo. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chúng kỹ lưỡng hơn!

1. Từ chối khăn tắm

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 1
Khăn rất thô và có thể làm ảnh hưởng đến mái tóc - Ảnh: Brightside

Đừng bao giờ chải và lau khô tóc ngay sau khi gội bởi vì điều này có thể gây ra thiệt hại tương tự như sấy với nhiệt độ quá cao. Một lựa chọn tốt cho việc làm khô tóc là chiếc áo phông cotton bình thường.

2. Sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 2
Tóc gặp vấn đề gì thì sử dụng sản phẩm xử lý đúng vấn đề đó - Ảnh: Brightside

Dầu dưỡng thúc đẩy trục tóc, trong khi mặt nạ nuôi dưỡng tóc. Do đó, nếu cần cải thiện tình trạng tóc theo hướng nào thì sử dụng đúng sản phẩm có tác dụng ấy.

Bạn có thể dùng dầu jojoba để phục hồi cấu trúc tóc bị hư hỏng, dầu dừa để dưỡng ẩm và tạo bóng, dầu hương thảo thúc đẩy tăng trưởng tóc, dầu cải xanh tương tự như silicone tự nhiên, dầu argan cho các sợi tóc tỏa sáng...

Trước khi sử dụng dầu, hãy chắc chắn rằng bạn không dị ứng với chúng để tránh làm tổn thương da đầu.

3. Chải tóc trước khi ngủ bằng tinh dầu

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 3
Tinh dầu vừa bảo vệ lớp sừng bên ngoài vừa nuôi dưỡng mái tóc - Ảnh: Brightside

Nếu thực hiện thường xuyên, quy trình đơn giản này có thể giúp mái tóc trông mềm mượt, óng ả nhanh chóng. Thoa một ít dầu vào lược với khoảng cách nhỏ giữa răng và chải tóc trong vài phút.

Bạn chỉ cần dùng 1 giọt dầu cho mái tóc dầu, 3 giọt dầu cho tóc khô. Các loại dầu như chanh, cam, cây trà, cỏ roi ngựa là những lựa chọn hoàn hảo.

4. Sấy tóc đúng kỹ thuật

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 4
Sấy tóc đúng kỹ thuật vừa giảm hư tổn vừa tạo nếp bồng bềnh - Ảnh: Brightside

Không sấy khi tóc quá ướt, chia tóc thành từng phần rồi sấy theo thứ tự. Hướng máy sấy theo hướng gáy xuống. Cách này giúp mái tóc bồng bềnh, mềm mượt và không hư tổn. 

5. Sử dụng lược đúng cách

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 5
Nên dùng lược gỗ truyền thống, chải nhẹ nhàng từ chân tóc xuống - Ảnh: Brightside

Nếu muốn sở hữu mái tóc mượt mà, lựa chọn tốt nhất là sử dụng lược chải bằng gỗ. Công cụ này giúp bạn chải dễ dàng mà không làm hỏng cấu trúc của tóc. 

6. Làm tóc hết bết dính

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 6
Mái tóc bết dính khiến vẻ ngoài trông kém sắc, lôi thôi - Ảnh: Brightside

Ủ tóc dạng nóng mang lại hiệu quả cao hơn. Bạn có thể thực hiện tại nhà theo cách dùng hỗn hợp ấm để thoa lên tóc, quấn đầu bằng chiếc khăn ấm trong 30 - 60 phút. Cuối cùng là xả sạch bằng dầu gội.

Một số công thức bạn có thể lựa chọn như dừa và dầu hạnh nhân cho tóc dầu; dầu bơ, dầu mè và dầu cây ngưu bàng cho tóc khô; dầu ôliu và dầu hạt lanh cho tóc bình thường.

7. Bảo vệ tóc trong cả mùa hè và mùa đông

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 7
Mùa hè với ánh nắng khắc nghiệt, trong khi mùa đông độ ẩm rất thấp, do đó bạn cần bảo vệ tóc thật cẩn thận - Ảnh: Brightside

Thời tiết lạnh và nóng cực kỳ bất lợi cho cấu trúc tóc, đây là lý do vì sao mái tóc cần được bảo vệ thật tốt khỏi tia UV trong ánh nắng mặt trời và sương giá của mùa đông.

Nếu không làm điều này, mái tóc có thể trở xơ rối, khô ráp và dễ gãy rụng. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm đặc biệt để đạt được hiệu quả tốt nhất.

8. Che chắn tóc cẩn thận

8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo - Ảnh 8
Hãy bảo vệ tóc từ trong lẫn ngoài - Ảnh: Brightside

Mỹ phẩm, mặt nạ giúp mái tóc óng ả. Trong khi đó, quy trình che chắn giúp tóc khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nếu không bảo vệ tốt, mái tóc sẽ không hấp thụ được dưỡng chất, cũng như không thể phục hồi kịp trước khi hư tổn trở lại.

Từ giờ, hãy áp dụng 8 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc chắc khỏe, mềm mượt và óng ả.

6 lỗi để đầu tóc mà hầu hết chị em đang mắc phải và tự làm mình già đi trông thấy

6 lỗi để đầu tóc mà hầu hết chị em đang mắc phải và tự làm mình già đi trông thấy

Chỉ vì những sai lầm trong gu thẩm mỹ về tóc tai mà nhiều chị em phụ nữ đang vô tình biến mình thành bà thím.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc dưỡng tóc mềm mượt phục hồi mái tóc

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 6 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi