8 bí quyết cực đơn giản giúp mái tóc hư tổn, khô xơ trở nên mềm mượt, óng ả như hình quảng cáo

Đừng bao giờ chải và lau khô tóc ngay sau khi gội bởi vì điều này có thể gây ra thiệt hại tương tự như sấy với nhiệt độ quá cao. Một lựa chọn tốt cho việc làm khô tóc là chiếc áo phông cotton bình thường.

Áp dụng 8 bí quyết này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu mái tóc óng mượt và sáng bóng như hình quảng cáo. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chúng kỹ lưỡng hơn!

Bạn có thể dùng dầu jojoba để phục hồi cấu trúc tóc bị hư hỏng, dầu dừa để dưỡng ẩm và tạo bóng, dầu hương thảo thúc đẩy tăng trưởng tóc, dầu cải xanh tương tự như silicone tự nhiên, dầu argan cho các sợi tóc tỏa sáng...

Dầu dưỡng thúc đẩy trục tóc, trong khi mặt nạ nuôi dưỡng tóc. Do đó, nếu cần cải thiện tình trạng tóc theo hướng nào thì sử dụng đúng sản phẩm có tác dụng ấy.

Trước khi sử dụng dầu, hãy chắc chắn rằng bạn không dị ứng với chúng để tránh làm tổn thương da đầu.

3. Chải tóc trước khi ngủ bằng tinh dầu

Tinh dầu vừa bảo vệ lớp sừng bên ngoài vừa nuôi dưỡng mái tóc - Ảnh: Brightside

Nếu thực hiện thường xuyên, quy trình đơn giản này có thể giúp mái tóc trông mềm mượt, óng ả nhanh chóng. Thoa một ít dầu vào lược với khoảng cách nhỏ giữa răng và chải tóc trong vài phút.

Bạn chỉ cần dùng 1 giọt dầu cho mái tóc dầu, 3 giọt dầu cho tóc khô. Các loại dầu như chanh, cam, cây trà, cỏ roi ngựa là những lựa chọn hoàn hảo.

4. Sấy tóc đúng kỹ thuật

Sấy tóc đúng kỹ thuật vừa giảm hư tổn vừa tạo nếp bồng bềnh - Ảnh: Brightside

Không sấy khi tóc quá ướt, chia tóc thành từng phần rồi sấy theo thứ tự. Hướng máy sấy theo hướng gáy xuống. Cách này giúp mái tóc bồng bềnh, mềm mượt và không hư tổn.

5. Sử dụng lược đúng cách

Nên dùng lược gỗ truyền thống, chải nhẹ nhàng từ chân tóc xuống - Ảnh: Brightside

Nếu muốn sở hữu mái tóc mượt mà, lựa chọn tốt nhất là sử dụng lược chải bằng gỗ. Công cụ này giúp bạn chải dễ dàng mà không làm hỏng cấu trúc của tóc.

6. Làm tóc hết bết dính

Mái tóc bết dính khiến vẻ ngoài trông kém sắc, lôi thôi - Ảnh: Brightside

Ủ tóc dạng nóng mang lại hiệu quả cao hơn. Bạn có thể thực hiện tại nhà theo cách dùng hỗn hợp ấm để thoa lên tóc, quấn đầu bằng chiếc khăn ấm trong 30 - 60 phút. Cuối cùng là xả sạch bằng dầu gội.

Một số công thức bạn có thể lựa chọn như dừa và dầu hạnh nhân cho tóc dầu; dầu bơ, dầu mè và dầu cây ngưu bàng cho tóc khô; dầu ôliu và dầu hạt lanh cho tóc bình thường.

7. Bảo vệ tóc trong cả mùa hè và mùa đông

Mùa hè với ánh nắng khắc nghiệt, trong khi mùa đông độ ẩm rất thấp, do đó bạn cần bảo vệ tóc thật cẩn thận - Ảnh: Brightside

Thời tiết lạnh và nóng cực kỳ bất lợi cho cấu trúc tóc, đây là lý do vì sao mái tóc cần được bảo vệ thật tốt khỏi tia UV trong ánh nắng mặt trời và sương giá của mùa đông.

Nếu không làm điều này, mái tóc có thể trở xơ rối, khô ráp và dễ gãy rụng. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm đặc biệt để đạt được hiệu quả tốt nhất.

8. Che chắn tóc cẩn thận

Hãy bảo vệ tóc từ trong lẫn ngoài - Ảnh: Brightside

Mỹ phẩm, mặt nạ giúp mái tóc óng ả. Trong khi đó, quy trình che chắn giúp tóc khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nếu không bảo vệ tốt, mái tóc sẽ không hấp thụ được dưỡng chất, cũng như không thể phục hồi kịp trước khi hư tổn trở lại.

Từ giờ, hãy áp dụng 8 bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sở hữu mái tóc chắc khỏe, mềm mượt và óng ả.