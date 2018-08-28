5 mẹo làm đẹp tại nhà mang đến hiệu quả tức thì, phụ nữ không biết là phí cả đời

Điều quan trọng là không thể kiểm chứng được các liệu pháp chăm sóc da tại tất cả các thẩm mỹ viện. Chính vì vậy mà những biện pháp có nguồn gốc từ tự nhiên luôn được khuyến khích thực hiện tại nhà. Có một số thủ thuật làm đẹp cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Việc chăm sóc sắc đẹp tại thẩm mỹ viện tuy hiệu quả nhưng rất tốn kém, do đó, không phải ai cũng có đủ điều kiện để áp dụng.

Để đạt được hiệu quả này, dầu ô liu là một gợi ý tuyệt vời vì nó phù hợp với mọi loại da.

Da sẽ thực hiện quá trình sản sinh, tái tạo lại tế bào mới mạnh mẽ vào ban đêm. Lúc này, nếu bạn sử dụng các loại dưỡng chất sẽ giúp làn da giữ ẩm tốt trở nên mịn màng vào sáng mai.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng cà phê dầu dừa

- 1 muỗng canh sáp ong

- 2 viên nang vitamin E

- 5 muỗng canh dầu ôliu (dạng ép lạnh)

Cách thực hiện:

Vitamin E, dầu ô liu, dầu dừa và sáp ong đều là những nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào - Ảnh: Internet

Trộn đều dầu ô liu, dầu dừa và sáp ong đã chuẩn bị trong chiếc bát sứ hoặc thủy tinh. Sau đó, đặt chúng vào chiếc nồi lớn, đun cách thủy đến khi hỗn hợp tan chảy thì tắt bếp. Bây giờ, trích dịch viên nang vitamin E thêm vào, trộn đều đợi đến khi hỗn hợp nguội thì bảo quản trong lọ thủy tinh nhỏ có nắp đậy.

Giữ lọ kem này ở nơi khô thoáng có thể sử dụng trong khoảng 2 đến 3 tháng.

Dùng hỗn hợp này tương tự kem dưỡng ẩm ban đêm, làn da của bạn sẽ mềm mịn hẳn vào sáng mai - Ảnh: Internet

Buộc đuôi ngực là kiểu tóc tốt nhất

Đối với những cô nàng bận rộn, ít có thời gian chăm chút bản thân, kiểu tóc buộc đuôi ngựa là lựa chọn hoàn hảo nhất. Đây là kiểu tóc dễ dàng thực hiện, nhưng lại mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn.

Hơn nữa, có rất nhiều kiểu để bạn áp dụng, nếu muốn xuất hiện với vẻ ngoài năng động, đuôi ngựa buộc cao là giải pháp tốt nhất. Ngược lại, khi xuất hiện với các dịp lễ, tiệc, buộc đuôi ngựa thấp với vài sợi tóc xoăn nhẹ sẽ cực kỳ phù hợp.

Nếu ưa vẻ điệu đà, bạn có thể chọn kiểu buộc đuôi ngựa một bên hoặc kết hợp với các bím tết đơn giản.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa vừa đẹp vừa dễ thực hiện - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết môi mỗi đêm

Tẩy tế bào chết từ hỗn hợp tự chế là tốt nhất vì đôi môi rất nhạy cảm, mỏng manh. Thói quen thực hiện công đoạn này mỗi đêm sẽ loại bỏ các tạp chất, tế bào da khô và nứt nẻ giúp đôi môi hồng hào, căng hồng. Thực hiện bước này thường xuyên còn giúp loại bỏ lớp xỉn màu.

Bạn có thể sử dụng dầu ô liu và đường để tẩy tế bào chết môi mỗi đêm. Cách thực hiện rất đơn giản, lấy ít dầu ô liu và đường cho vào chiếc bát rồi trộn đều. Dùng hỗn hợp xoa lên môi theo chuyển động tròn trong khoảng 2 phút. Sau đó, hãy rửa môi bằng nước và thoa gel dưỡng ẩm là hoàn thành.

Tẩy da chết bằng hỗn hợp dầu ô liu và đường là mẹo giúp đôi môi hồng hào, căng bóng tự nhiên - Ảnh: Internet

Sử dụng mascara đen

Mascara giúp mi cong, dài hơn, điều này làm đôi mắt to tròn hơn. Một điều quan trọng mà bạn cần nhớ là hãy chọn mascara màu mực đen rõ ràng thay vì các màu nâu, màu pha ánh nhũ.

Mascara đen sẽ giúp đôi lông mi cong dài hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Dưỡng móng tay bằng Vaseline

Bạn có thể sử dụng Vaseline để dưỡng mềm móng tay, đồng thời làm sạch chúng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉ cần thoa Vaseline lên hai bàn tay và các đầu ngón tay. Kiên trì sau khoảng 1 tuần, làn da tay sẽ mềm mại trông thấy.

Phương pháp này có thể áp dụng đối với da chân để điều trị, ngăn ngừa nứt nẻ do thời tiết hay tiếp xúc nhiều với nước.

Vaseline sẽ giúp da, móng tay mềm mại hơn - Ảnh: Internet

Trang bị 5 mẹo làm đẹp đơn giản, hiệu quả lại nhanh gọn trên, bạn sẽ chẳng cần lo ngại điều gì mà luôn xuất hiện với ngoại hình tươi tắn, hoàn hảo.