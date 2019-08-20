Với cách trị thâm đầu gối này thâm đen cỡ nào cũng phải trắng bóc sau vài ngày

Sau khi làm sạch da với nước ấm, giúp lỗ chân lông giãn nở thì bạn bôi đều kem đánh răng lên vùng đầu gối, xoa kỹ. Giữ nguyên thêm 5 phút nữa rồi rửa sạch lại. Chỉ cần làm 2, 3 lần/tuần làn da sạm màu, chai sần ở gối sẽ trắng lên trông thấy.

Không chỉ có tác dụng làm trắng răng, bảo vệ răng mà kem đánh răng còn có công dụng làm đẹp thần thánh, trị thâm hiệu quả. Bạn đã thử cách trị thâm đầu gối bằng kem đánh răng chưa, nếu chưa thì hãy thử ngay nhé! Chắc chắn bạn sẽ hài lòng sau khi áp dụng đấy, vừa an toàn lại cho hiệu quả cao.

Nha đam được xếp vào top đầu trong danh sách các loại thực phẩm làm sáng da, đặc biệt, ở vùng tối màu như đầu gối, khuỷu tay. Vì chứa phần lớn hàm lượng các dưỡng chất như Vitamin C, E,A nhóm B, Axit folic, nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, mangan, natri… giúp sát khuẩn và làm dịu mát da, làm lành các tổn thương gây ra. Chất nhầy trong gel của nha đam có khả năng thấm ướt và tạo độ ẩm cho da, để tăng sự đàn hồi, giúp da sáng màu hơn. Đồng thời, kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, các tế bào lão hóa sẽ được ngăn chặn sự phá hủy từ bên ngoài. Đặc biệt, chất Anthraquinones Complex, Aloe Emodin, Barbaloin có trong nha đam giúp trị viêm, tăng độ ẩm để da trở nên căng tràn và sáng mịn hơn, xóa mờ vết thâm.

Sở dĩ kem đánh răng có thể trị thâm đầu gối hiệu quả như vậy là do chứa thành phần baking soda – đây là một hoạt chất có tác dụng tẩy tế bào chết giúp loại bỏ đi các tế bào da già cỗi nhanh chóng. Bên cạnh đó, kích thích sự tái tạo các tế bào da mới, từ đó giúp làn da tươi trẻ hơn đồng thời sáng hẳn lên. Ngoài ra, kem đánh răng còn chứa dưỡng chất chứa sodium pyrophosphatekem giúp tiêu diệt các vi khuẩn và lượng canxi thừa cùng với chất silica làm lành những hư tổn trên da hiệu quả. Chính vì vậy, trị thâm đầu gồi bằng kem đánh răng là một giải pháp tuyệt vời cho các bạn nữ.

Vì vậy, chỉ cần dùng phần thịt bên trong đắp trực tiếp lên vùng da đầu gối, giữ nguyên trong thời gian 30 phút, sau đó rửa sạch. Bạn sẽ thấy ngay hiệu quả làm trắng, trị thâm trong vài lần áp dụng. Đây là mẹo trị thâm đầu gối đơn giản, dễ thực hiện nên các chị em hãy kiên trị thực hiện mỗi ngày nhé.

Vaseline trị thâm đầu gối

Vaseline trị thâm đầu gối nhanh chóng

Vaseline là sản phẩm dưỡng da có kết cấu dạng sáp, nó có khả năng dưỡng ẩm cực tốt do được tinh chế từ nhiều nguồn vitamin, khoáng chất tốt cho tế bào da. Phức hợp dưỡng trắng Bio-Actives trong sản phẩm này có tác dụng dưỡng trắng dài lâu từ sâu bên trong. Cùng với các giọt VSL Jelly siêu nhỏ làm nên công dụng dưỡng da chống nắng và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Hơn nữa, Vaseline còn hỗ trợ tẩy tế bào chết, kích thích tế bào da mới phát triển, làn da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.

Chính vì vậy, bạn hãy lấy một chút Vaseline cùng với đường để tẩy da chết cho đầu gối. Bôi hỗn hợp Vaseline và đường lên vùng da đầu gối bị thâm sau đó rửa sạch. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy được vùng da đầu gội mịn màng và sáng hơn rất nhiều.

Cách trị thâm đầu gối bằng rau má

Những vết thâm ở đầu gối, khuỷu tay khiến nhiều chị em tự ti mỗi khi diện váy ngắn ra đường. Đừng lo lắng, chỉ với nguyên liệu là rau má, những vết thâm đầu gối sẽ nhanh chóng biến mất.

Trị thâm đầu gối bằng rau má

Bạn hãy nghiền nhuyễn sau đó băng ép lên vùng thâm đen ở đầu gối. Duy trì ngày 1 lần và thực hiện trước khi đi ngủ rồi rửa lại vào sáng ngày hôm sau bằng nước ấm. Chỉ sau 1 tuần, bạn sẽ tự tin diện váy ngắn ra đường mà không còn lo ngại những vết thâm đen ở đầu gối cho mà xem.

Cách trị thâm đầu gối bằng mật ong

Cách trị thâm đầu gối bằng mật ong khá đơn giản mà lại cho hiệu quả rất cao. Bởi nhờ tính sát trùng từ các chất peroxide hydrogen có trong mật ong, sẽ giúp bạn trị vết thâm hiệu quả, làm sáng da và trắng hồng rạng rỡ. Cùng chất chống oxy hóa, các vitamin B2, B3, B5 trong mật ong không chỉ trị thâm mà còn giúp da mềm mịn hơn.

Mật ong trị thâm đầu gối rất tốt

Mật ong kết hợp với chanh sẽ cho hiệu quả trị thâm ngoài mong đợi. Bởi trong chanh có chứa rất nhiều vitamin C và axit Citric, giúp tăng cường đào thải tế bào chết, giúp tái tại lại làn da, dưỡng da trắng hồng nhanh chóng.

Bạn hãy lấy 3 thìa mật ong trộn với nước cốt của một của quả chanh, sau đó vệ sinh vùng da thâm sạch sẽ rồi thoa đều lên. Massage nhẹ nhàng trong vòng 5 phút, sau đó rửa sạch. Thực hiện đều đặn 3 lần/ tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trị thâm đầu gối bằng dầu dừa

Dầu dừa có hiệu quả tốt trong trị thâm đầu gối

Dầu dừa được xem là một trong những “siêu dưỡng chất” nhờ sự kết hợp độc đáo từ các acid béo giúp cải thiện được màu sắc của da, đặc biệt là tại những vùng da thâm hay sần sùi như đầu gối, khuỷu tay. Hơn nữa, do chứa nhiều vitamin E dưới dạng các toco-trienol cùng chất chống oxy hóa mạnh có khả năng chống nắng mặt trời nên giúp các vùng da thâm sẽ trắng sáng nhanh chóng hơn.

Bạn hãy trộn chung ¼ chén dầu dừa, ¼ dầu jojoba và một ít gừng băm nhuyễn vào chén. Sau đó cho hỗn hợp đun nhỏ lửa cho đến khi có mùi thơm thì tắt bếp. Khi hỗn hợp còn hơi nóng thì hãy trộn chung với dầu hạnh nhân rồi để nguội. Tiếp theo làm sạch da vùng đầu gối rồi xoa nhẹ dầu lên vùng da và rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện 3-4 lần/tuần, bạn sẽ thấy vùng da đầu gối cải thiện đáng kể.

Trị thâm đầu gối bằng baking soda

Trị thâm đầu gối bằng baking soda được nhiều người sử dụng

Baking soda được biết như một loại thuốc muối, muối nở, hay bột nổi... có thể dễ dàng mua được ở các tiệm thuốc hay các tiệm cung cấp nguyên liệu làm bánh. Không chỉ dùng trong nhà bếp, baking soda có thể dùng để làm đẹp hiệu quả, đặc biệt là trị thâm. Baking soda giúp tẩy tế bào chết kèm bụi bẩn bám trên da… Việc tẩy đi lớp da tối màu này sẽ kích thích thay mới lớp da khác, giúp vùng da thâm sáng màu hơn.

Cách trị thâm đầu gối đơn giản nhất chính là dùng baking soda nguyên chất pha với chút nước thành hỗn hợp đặc sệt. Sau đó thoa lên vùng da gối bị thâm, kết hợp với massage nhẹ nhàng khoảng 3 -5 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh là xong. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trị thâm đầu gối bằng nghệ

Nghệ có tác dụng trị thâm đầu gối được nhiều người biết đến

Do có đặc tính kháng viêm, tính chống oxy hóa nhờ chất Curcumin nên nghệ là một nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời trong việc điều trị thâm vùng đầu gối hiệu quả. Để làm tăng hiệu quả điều trị, bạn hãy kết hợp nghệ với mật ong. Mật ong có tính kháng khuẩn và dưỡng ẩm tốt, hỗ trợ tế bào da nhanh chóng phục hồi sau khi bị thâm. Trộn đều ½ muỗng bột nghệ với 1 muỗng mật ong nguyên chất. Sau đó thoa lên vùng da đầu gối, để yên trong khoảng 10-15 phút rồi rửa với nước, lau khô và dưỡng ẩm. Thực hiện 2 ngày 1 lần là tốt nhất.

Trị thâm đầu gối bằng khoai tây

Khoai tây có tác dụng trị thâm đầu gối hiệu quả

Do chứa một lượng lớn tinh bột, giàu hàm lượng vitamin B1, B2, cùng với hàm lượng phốt pho, cellulose… đến khi được nấu chín sẽ có vitamin C dồi dào cho nên khoai tây có khả năng kích thích sản sinh hàm lượng Collagen cho da, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, “đánh bật” vết thâm hiệu quả. Bạn hãy lấy 1 củ khoai tây tươi mang rửa sạch, sau đó gọt rồi cắt thành từng lát cho thật mỏng. Sau đó vệ sinh da sạch sẽ rồi dùng miếng khoai tây chà nhẹ nhàng lên vùng da đầu gối, massage nhẹ nhàng, nằm thư giãn 10 phút rồi lấy các lát khoai tây ra và rửa sạch mặt với nước mát.

Trên đây là nhưng cách trị thâm đầu gối hiệu quả từ thiên nhiên, rất dễ thực hiện tại nhà. Vì vậy, những ai đang đối diện với vùng da đầu gối bị thâm thì nhất định không được bỏ qua các nguyên liệu này.