Vitamin E giúp chống lão hóa da và bôi ngoài da làm mờ sẹo? Giải đáp của bác sĩ khiến ai cũng "ngã ngửa"

Làm đẹp 19/06/2022 03:50

Các chị em mê làm đẹp chắc hẳn đã nghe qua câu nói “vitamin E chống lão hóa” trên các trang mạng xã hội, và cũng có nhiều người nói rằng vitamin E bôi ngoài da có thể làm mờ sẹo. Do đó, tủ đồ của nhiều người chắc hẳn có sản phẩm liên quan đến vitamin E.

Các sản phẩm vitamin E trên thị trường cũng vô cùng đa dạng, cả về mẫu mã lẫn giá cả, nhiều tới nỗi nhìn vào cũng thấy hoa mắt. 

Vitamin E rốt cuộc "thần thánh" như thế nào?

Vitamin E giúp chống lão hóa da và bôi ngoài da làm mờ sẹo? Giải đáp của bác sĩ khiến ai cũng 'ngã ngửa' - Ảnh 1

Vitamin E dạng viên dùng như thế nào?

Vitamin E có thể hỗ trợ điều trị loét miệng và ngăn ngừa bệnh trĩ, vào mùa đông da dễ bị khô và nứt nẻ, cũng có thể dùng vitamin E để cải thiện.

Ngoài ra, vitamin E có một chức năng chống oxy hóa nhất định, có thể làm giảm tác dụng của quá trình oxy hóa cảm quang và ngăn cơ thể con người bị thương do bức xạ và tia cực tím quá mạnh.

Tiến sĩ Liao Mengyi từ Bệnh viện trực thuộc thứ ba của Đại học Y khoa Quảng Châu cho biết, uống vitamin E thực sự có thể cải thiện các vấn đề về da. Đặc biệt, tác dụng của vitamin E đối với làn da sẽ tốt hơn đối với phụ nữ, vì trạng thái làn da của phụ nữ có liên quan đến trạng thái tiết estrogen.

Và vitamin E có thể thúc đẩy quá trình tiết estrogen, bài tiết estrogen tốt thì làn da sẽ được cải thiện một cách tự nhiên. Ngoài ra, tính chất chống oxy hóa của vitamin E đặc biệt tốt, có thể chống lại “sát thủ da” - các gốc tự do, có thể gây tổn thương da và đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

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Trên thực tế, chỉ cần một chế độ ăn uống bình thường, nhu cầu vitamin E của cơ thể con người là có thể được đáp ứng, và các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã chủ trương: những lợi ích của thuốc mang lại cũng không bằng dinh dưỡng từ thức phẩm. Tất cả các loại rau lá xanh, bắp cải, rau diếp, cần tây hoặc dầu ô liu, dầu mầm lúa mì, các loại hạt rất giàu vitamin E, chỉ cần ăn nhiều hơn đều có thể cấp đủ lượng vitamin E cần thiết.

Vitamin E giúp chống lão hóa da và bôi ngoài da làm mờ sẹo? Giải đáp của bác sĩ khiến ai cũng 'ngã ngửa' - Ảnh 2

Điều gì xảy ra nếu bạn dùng quá nhiều vitamin E?

Vitamin là một đại gia đình có nghĩa là không thể chỉ bổ sung một loại vitamin, nếu sử dụng vitamin E dạng viên uống trong thời gian dài chắc chắn sẽ cản trở quá trình hấp thu các vitamin khác của cơ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo lượng vitamin E nạp vào cơ thể mỗi ngày không được quá 400mg, nếu vượt quá 800mg có thể xảy ra các triệu chứng ngộ độc, dùng 300mg một ngày trong hơn nửa năm sẽ gây phản ứng ngược.

Như thiếu vitamin A, mắt dễ mỏi, sợ ánh sáng,… ngoài ra còn có thể kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng, tiêu chảy.

Các triệu chứng này sẽ tự hết sau khi ngừng thuốc.

Nếu bạn thực sự cần bổ sung vitamin, đối với những người thường gọi món mang đi, hoặc những người ít ăn trái cây và rau quả, cũng có thể bổ sung thêm một số vitamin E.

Vitamin E dạng uống không nên dùng trực tiếp lên da

Có nhiều người nghĩ rằng: Vì ăn vitamin E là dạng đặc biệt nên dùng ngoài bôi ngoài luôn cũng được, phải không?

Vitamin E giúp chống lão hóa da và bôi ngoài da làm mờ sẹo? Giải đáp của bác sĩ khiến ai cũng 'ngã ngửa' - Ảnh 3

Nhiều loại vitamin E trên thị trường là dạng viên nang màu vàng, hàm lượng vitamin E trong các sản phẩm này rất thấp, kết cấu tương đối nhờn, nếu bạn bôi trực tiếp lên mặt và da nhờn thì sẽ chỉ làm bít lỗ chân lông và gây ra các vấn đề về da khác.

Nếu bạn thực sự muốn chọn vitamin E như một sản phẩm mỹ phẩm để sử dụng bên ngoài, tốt nhất nên chọn một sản phẩm dành riêng cho mỹ phẩm.

Như nhiều người nói rằng vitamin E có thể làm mờ sẹo nhưng trên thực tế, đối với những vết sẹo phì đại hoặc sẹo lõm, chỉ riêng vitamin E hầu như không có tác dụng.

Và nó có một số tác dụng đối với một số vết mụn sắc tố. Nếu bạn muốn sử dụng vitamin E bên ngoài, tốt nhất nên chọn thuốc mỡ vitamin E chuyên dụng.

Cuối cùng, lời khuyên dành cho các chị em yêu làm đẹp rằng việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phải có mục tiêu, chứ không nên mù quáng vì xem một số quảng cáo hoặc một số video nhỏ có nội dung bắt mắt mà có thể tùy tiện dùng thử lên chính làn da của mình.

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