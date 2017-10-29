Tin rằng trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc hiệu quả nhưng ai ngờ sự thật là đây

Trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc là cách loại bỏ mụn đầu đen rất được cư dân mạng tin tưởng, hiệu quả được cho biết không chỉ ở mũi mà còn cả ở trên trán và má. Tuy nhiên, cách này có hiệu quả không, lợi hại như thế nào nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Sở dĩ một clip dùng trứng gà luộc trị mụn đầu đen lại khiến dân mạng chao đảo như vậy là bởi vì nhiều người tin rằng khi lăn quả trứng còn nóng lên mặt, hơi nóng khi tiếp xúc với da sẽ tạo áp lực khiến cho mụn đầu đen bị đẩy ra và bám vào lòng đỏ. Kể cả lăn trứng nóng ở vùng da láng mịn thì kết quả thu được vẫn tương tự.

Đầu tiên, trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc có công thức cực kỳ đơn giản. Chị em chỉ cần luộc một quả trứng, bóc vỏ rồi sau đó, khi quả trứng vẫn còn nóng hổi thì lăn đều lên vùng bị mụn. Thực hiện trong khoảng 10 đến 15 phút rồi tách lòng trắng ra. Lúc này, dễ dàng thấy lòng đỏ có những hạt li ti bám vào và theo cư dân mạng thì đây chính là mụn đầu đen bị hút vào.

Cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc có hiệu quả thật không?

Câu trả lời là... không hề hiệu quả như nhiều chị em vẫn tin đâu, và điều này cũng được xác nhận bởi rất nhiều chuyên gia uy tín.

Thực tế, cách dùng trứng gà trị mụn đầu đen ở mũi theo công thức này chỉ được các chị em phụ nữ truyền tai nhau trên Internet, chứ chưa hề có một nghiên cứu nào chứng minh cả. Thậm chí, nếu chị em search bằng tiếng Anh thì kết quả Google trả về cũng cực kỳ ít. Điều này chứng tỏ rằng đây là bí quyết chữa mụn chưa hề phổ biến, thậm chí là trên thế giới cũng chưa có mấy người sử dụng.

Theo phương diện khoa học, mặc dù một vài người cho rằng trị mụn đầu đen trên mũi bằng trứng gà luộc hiệu quả là do mụn đầu đen bị hút vào lòng đỏ. Tuy nhiên lòng trắng thực chất là chất abumin - một loại chất đạm nên chẳng có tác dụng hút mụn hay “kéo” mụn ra bên ngoài, kể cả lúc mụn bị làm nóng.

Vậy thì những hạt nhỏ li ti đó là cái gì? Chúng chính là kết quả của việc khi trứng còn nóng để trứng tiếp xúc với da, cộng thêm tác động của quá trình lăn trên da mặt.

Đến đây thì chị em đã hiểu trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc hoàn toàn không có hiệu quả như mình vẫn tin rồi nhé. Do vậy, một bài học rút ra là nếu thấy một phương pháp nào đó được giới thiệu mà không kèm theo bất cứ dẫn chứng hay kết quả nghiên cứu đáng tin cậy thì tốt nhất là đừng vội thực hiện theo nhé.

Nếu không trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà luộc, vậy thì nên áp dụng cách nào?

Tin kinh nghiệm truyền miệng có thể tốt với người này nhưng không hề tốt với người khác, thậm chí còn có hại, nhất là với cách trị mụn đầu đen bằng trứng gà luộc. Bởi vì, nó có thể khiến lỗ chân lông to ra, nhiễm trùng da cho những vùng da có mụn sưng đỏ hay vết thương hở.

Tuy nhiên, chị em vẫn có thể sử dụng các cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng trứng gà kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên khác như mật ong, yến mạch hay chanh nhé. Lúc này, chị em thoa trực tiếp các thành phần lên mặt nên khả năng trị mụn tốt hơn nhiều, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi đấy.

Chúc chị em thành công.