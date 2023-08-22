Sở hữu hàm răng trắng sáng tại nhà chỉ với 5 loại thực phẩm quen thuộc

Hàm răng trắng sáng luôn sẽ khiến bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Để răng trắng sáng một cách tự nhiên, đừng nên bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây.

Muối

Muối cung cấp các khoáng chất cần thiết cho răng, có tác dụng diệt khuẩn loại bỏ ố vàng. Sáng ngủ dậy, súc miệng một ly nước muối hạt hoặc muối tinh pha loãng sau khi đánh răng xong. Hoặc theo cách khác bạn trộn chung kem đánh răng với vài hạt muối và đánh răng như bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Than hoạt tính

Than hoạt tính là một trong những cách làm trắng răng tại nhà hiệu quả nhất bởi nó có khả năng loại bỏ sắc tốt và vết ố trên răng, nhờ vào tính hấp thụ cao. Đồng thời, than hoạt tính cũng có tính kháng khuẩn, loại bỏ tốt vi khuẩn và độc tố trong khoang miệng.

Hiện nay, có rất nhiều loại kem đánh răng chứa than hoạt tính với tác dụng làm trắng răng rõ rệt. Bạn có thể mua viên than hoạt tính và đánh răng kèm với kem đánh răng hiện tại. Khi chải răng, nên thực hiện thao tác nhẹ nhàng, đặc biệt cẩn thận ở vùng quanh nướu răng bởi vị trí này tương đối nhạy cảm, dễ bị làm mòn.

Ngoài ra, bạn có thể súc miệng với một lượng nhỏ than hoạt tính trong khoảng 2 phút, sau đó súc miệng kỹ bằng nước thường.

Ảnh minh họa: Internet

Baking soda và nước cốt chanh

Bạn chỉ cần cho một nhúm baking soda lên bàn chải đánh răng rồi vắt một ít nước cốt chanh lên để đánh răng như bình thường để có một hàm răng sáng bóng. Lưu ý bạn chỉ nên thực hiện cách này 1 lần một tuần nếu không muốn làm hại men răng.

Nước vo gạo

Vitamin PP có trong nước vo gạo sẽ làm tẩy sạch các chất dơ đóng quanh chân răng, làm sạch răng bị sâu, chống được chứng viêm nha chu. Đây cũng là phương pháp làm trắng răng tự nhiên tại nhà hiệu quả mà lại không hề tổn kém. Bạn có thể thực hiện phương pháp này hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Bạn nghiền nát một quả dâu tây chín rồi dùng để đánh răng trong vài phút để loại bỏ vết ố vàng. Bạn chỉ cần thực hiện cách làm này 1 lần mỗi tháng.

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