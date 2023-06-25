Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn

Làm đẹp 25/06/2023 15:36

Dù bạn là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có những biểu hiện này thì sẽ trở nên kém hấp dẫn, kém duyên.

Dưới đây là 5 hành vi như vậy mà phụ nữ tuyệt đối nên tránh.

1. Thường xuyên căng thẳng, khó chịu

Hãy tự kiểm điểm lại bản thân xem trong ngày hôm nay, bạn đã than thở hoặc cáu kỉnh bao nhiêu lần.

"Sao hôm nay nóng nực quá thế nhỉ?!", "Đợi thang máy mất cả 10 phút, người gì mà lắm thế!", "Cơm công ty hôm nay chẳng ngon tí nào"...

Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn - Ảnh 1
Hãy vui vẻ, thư giãn thay vì cáu gắt, khó chịu.

Chúng ta có xu hướng cảm thấy cuộc đời của mình đen đủi và khổ sở. Trong khi thực ra, cuộc sống của ai cũng có những điều khó chịu và không đúng ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn cách than thở quá nhiều.

Sự thật không ai muốn ở gần người mang lại cho họ năng lượng tiêu cực. Sự thở than hoặc biểu cảm nhăn nhó, động gì cũng chê bai chắc hẳn không phải một nguồn năng lượng tích cực.

Năm 2013, tạp chí Biology Letters đã công bố kết quả một cuộc khảo sát, cho thấy những phụ nữ có lượng cortisol cao - hormone căng thẳng trong cơ thể sẽ kém hấp dẫn đối với đàn ông hơn.

2. Cười quá nhiều

Năm 2011, các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia đã khẳng định rằng phụ nữ không hứng thú với những người đàn ông cười quá nhiều và ngược lại.

Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn - Ảnh 2
Nên từ tốn, vui vẻ ở mức độ vừa phải, phù hợp hoàn cảnh.

Hạnh phúc không phải một cái tội và tỏ ra bản thân đang tận hưởng cuộc sống cũng vậy. Tuy nhiên, đừng vì mải mê thể hiện "tôi đang hạnh phúc lắm đây này!" mà quên mất việc chú ý tới cảm xúc hoặc câu chuyện của đối phương. 

Bạn vừa chia tay người yêu, bạn tâm sự điều đó với một anh chàng đồng nghiệp và anh ta cứ cười phớ lớ, đáp lại bằng việc tường thuật anh ta vừa mới quay lại với người yêu cũ, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào! Đặt mình vào hoàn cảnh đó, có lẽ, bạn sẽ hiểu tại sao việc luôn tỏ ra hạnh phúc lại là điều không nên.

3. Tự phụ

Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn - Ảnh 3
Tự tin và tự phụ hoàn toàn khác nhau.

Một người tự tin sẽ biết đâu là thế mạnh, đâu là điểm yếu của mình. Họ tìm cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Trong khi đó, một người tự phụ sẽ luôn tỏ ra "Tôi không có khiếm khuyết hay điều gì chưa hoàn hảo cả!".

Và chắc chắn rồi, không ai muốn tiếp xúc hoặc thân thiết với người luôn vỗ ngực xưng tên, coi bản thân là "bề trên" hoàn hảo như vậy. Các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học British Columbia cũng cho thấy rằng phụ nữ quá tự phụ không phải kiểu người đàn ông thích.

4. Không thành thật

Dối trá được xem như là một trong những phẩm chất kém hấp dẫn nhất của con người, thậm chí là đối với những lời dối trá tưởng chừng như vô hại. Đặc biệt là những người hay nói dối về thân phận, tiền bạc, hoặc về những thứ mà mình không có thì càng dễ bị người khác coi thường, khinh ghét.

5. Hành vi ngu ngốc

Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn - Ảnh 4
Hãy trau đồi bản thân để trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày.

Nghiên cứu thực hiện tại Đại học California State cho thấy, phụ nữ có đôi chút ngớ ngẩn cũng có thể hấp dẫn tuy nhiên, người ta luôn muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với những phụ nữ thông minh.

6. Sự độc lập quá mức hoặc ngược lại

Có những cô gái nghĩ rằng khi bắt đầu một mối quan hệ, cô ấy phải hoàn toàn độc lập và quản lý tài chính của mình, tự quyết định mọi thứ... Nhưng sự thật là, khi hai người tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau và không ngại nhận sự hỗ trợ, họ có thể xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc.

Tất nhiên, đàn ông muốn bảo vệ và chăm sóc những người thân yêu nhưng phụ nữ vẫn nên có ý kiến của riêng mình.

8. Phù phiếm

Có nhiều phụ nữ không biết phải trái, chừng mực. Họ thích khoe khoang mọi lúc mọi nơi, thậm chí ăn nói hai lời, câu trước câu sau hoàn toàn khác. Họ thích tiêu tiền của người khác, luôn xem việc người khác giúp đỡ là đương nhiên, thậm chí là đòi hỏi dựa dẫm.

Phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu nhưng nếu làm 8 điều này đều trở nên kém hấp dẫn - Ảnh 5
Đừng nên quá đề cao bản thân hay phụ thuộc vào vật chất.

Đây là kiểu phụ nữ nghĩ mình là hoa hồng trong tủ kính, để người khác giữ gìn nâng niu, tìm kiếm lợi ích từ người khác. Nhưng chính tính cách này khiến người khác cảm thấy họ kém giá trị. Họ còn là kiểu phụ nữ thích so sánh hơn thua với người khác. Họ thường thích kiểm soát người bên cạnh, đổ lỗi cho người bên ngoài.

Phụ nữ nên nhớ cuộc sống có nhiều điều khó khăn là chuyện đương nhiên. Ai cũng phải tranh đấu để sống, đó chính là sự công bằng. Phụ nữ có tài năng hay ngoại hình không quan trọng bằng việc chăm sóc cả ngoại hình và tinh thần để tỏa sáng dù ở bất kì đâu.

Người phụ nữ hấp dẫn là người luôn giữ sự tự tin cùng một tâm hồn độc lập, không thích dựa dẫm. Dù bạn đang làm gì, là ai thì đều phải chăm chỉ làm việc, chỉ có như thế mới giữ mình giá trị và thu hút.

 

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