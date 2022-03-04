Những 'thủ phạm' khiến môi nứt nẻ và thủ thuật vô cùng ĐƠN GIẢN này sẽ giúp chị em phục hồi đôi môi nhanh chóng

Cảm giác khô da đã đủ khiến bạn thấy bực bội, nhưng đôi môi nẻ toác, thậm chí chảy cả máu còn tồi tệ hơn. Đôi lúc bạn cảm thấy đau đớn và tự ti về đôi môi thiếu sức sống của mình. Đừng lo lắng vì luôn có những biện pháp để khắc phục nếu bạn chú ý dành tình yêu đến đôi môi nhiều hơn.
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Môi nứt nẻ là gì? Môi nứt nẻ là khi môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ. Nếu đôi môi của bạn bị bỏng, châm chích hoặc cảm thấy khó chịu, rất có thể chúng đã bị nứt nẻ.
Môi nứt nẻ là gì?
Môi nứt nẻ là khi môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ. Nếu đôi môi của bạn bị bỏng, châm chích hoặc cảm thấy khó chịu, rất có thể chúng đã bị nứt nẻ.
Bạn có thể nghĩ rằng môi nứt nẻ là điều chỉ xảy ra vào mùa đông. Nhưng trừ khi bạn chăm sóc đặc biệt, môi của bạn vẫn có thể bị khô, đau và đóng vảy bất cứ lúc nào trong năm. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có thói quen liếm hoặc cắn môi hay sử dụng các sản phẩm gây kích ứng và khô môi.
Các triệu chứng của môi nứt nẻ
Các triệu chứng của môi nứt nẻ bao gồm:
- Khô
- Vết nứt, bong tróc hoặc đóng vảy khô
- Chảy máu
- Đỏ
- Đốt, châm chích hoặc ngứa ran
Nguyên nhân và các yêu tố nguy cơ của đôi môi nứt nẻ
Nhiều thứ khác nhau có thể khiến môi bị nứt nẻ hoặc khiến chúng dễ bị nứt nẻ hơn. Bao gồm các:
- Thời tiết khô hạn
- Làm khô không khí trong nhà
- Thiếu tuyến dầu trên môi của bạn
- Không dưỡng ẩm cho môi của bạn
- Dùng son môi hoặc son dưỡng gây khó chịu, không hợp da môi
- Các sản phẩm làm khô hoặc khắc nghiệt như tinh dầu bạc hà, long não hoặc axit salicylic
- Cháy nắng da môi
- Liếm quá nhiều, chạm hoặc ngoáy môi
- Uống không đủ nước
- Giữ kim loại bằng môi của bạn
Điều trị và Ngăn ngừa Môi nứt nẻ
Môi của bạn không có tuyến dầu và chúng hầu như luôn tiếp xúc với các yếu tố ngoài môi trường. Vì vậy, nếu bạn không chăm sóc chúng đúng acchs bạn sẽ phải "trả giá" rất đắt về đôi môi nứt nẻ. Bạn có thể làm gì để giữ làn môi được an toàn và mịn màng?
- Dùng son dưỡng môi. Một loại son dưỡng tốt có thể đệm bảo vệ cho làn da môi mỏng manh của bạn khỏi các tác nhân gây hại. Chọn một loại có nhiều chất làm mềm. Kiểm tra danh sách thành phần để biết chúng có tác dụng khóa ẩm và dimethicone giúp ngăn chặn các vết nứt và nứt nẻ khi làm khô môi hay không cũng xem thử có các thành phần bạn dị ứng không. Đừng giới hạn bản thân với các mỹ phẩm dưỡng ẩm ngoài thị trường. Thuốc mỡ môi cũng là một lựa chọn tốt.
- Thoa son dưỡng trước khi son môi. Dù bạn chọn loại sản phẩm nào, hãy thoa trước khi đánh son môi hoặc son bóng, không thoa sau. Để giữ cho đôi môi của bạn được bảo vệ, hãy thoa lại son dưỡng thường xuyên. Bạn cần khoảng sáu đến tám lớp son dưỡng trong ngày, vì vậy hãy thoa lớp đầu tiên vào buổi sáng, lớp cuối cùng vào ban đêm và cách vài giờ trong ngày. Để làm cho việc này dễ dàng hơn, hãy cất một cây son dưỡng trong ví, một trong xe hơi, một nay bàn làm việc và một cái khác gần giường.
- Bảo vệ đôi môi của bạn khi bạn ra ngoài. Bạn che tay và chân khi ra đường nắng gắt, hãy làm tương tự cho đôi môi của bạn. Mang khăn quàng cổ hoặc khẩu trang che miệng khi bạn ra ngoài trời lạnh. Cũng hãy nhớ chọn loại son dưỡng môi có khả năng chống tia UV phổ rộng quanh năm.
- Uống nhiều nước. Bạn biết nước có rất nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn không? Một trong số đó là chống lại tình trạng mất nước dẫn đến nứt nẻ môi.
- Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà. Những thiết bị này cung cấp độ ẩm cho làn da và môi của bạn. Thật tuyệt khi có một chiếc ở nơi làm việc cũng như ở nhà, đặc biệt là vào mùa đông. Bật chế độ này vào ban đêm để bổ sung dưỡng chất cho da khi bạn ngủ.
- Đừng liếm môi. Mặc dù có vẻ là một ý kiến hay vào thời điểm đó, nhưng lướt lưỡi qua môi là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm đối với chúng. Khi nước bọt của bạn khô đi, da sẽ lấy nhiều độ ẩm hơn. Thay vào đó, hãy lấy son dưỡng môi của bạn để thoa lên khi môi cảm thấy kjoo.
- Đừng bóc hoặc cắn da bị bong tróc trên môi. Da trên môi của bạn rất mỏng manh. Việc ngoáy vào nó có thể khiến nó chảy máu và đau, làm chậm quá trình lành vết thương và gây kích ứng nhiều hơn.
- Đừng tẩy tế bào chết mạnh. Nó có thể gây tổn thương thêm cho đôi môi nứt nẻ. Thay vào đó, hãy thoa nhiều dầu dưỡng hoặc thuốc mỡ và bật máy tạo độ ẩm.
- Hãy lắng nghe đôi môi của bạn. Một số phương pháp điều trị có thể gây hại nhiều hơn lợi. Các thành phần như bạch đàn, tinh dầu bạc hà và long não có thể làm khô hoặc kích ứng môi của bạn. Tránh xa chúng, đặc biệt nếu bạn có làn da khô. Nếu bạn bị dị ứng với các loại dầu và chất dưỡng ẩm có nguồn gốc thực vật như sáp ong, bơ hạt mỡ, hạt thầu dầu và dầu đậu nành, hãy chuyển sang sản phẩm làm từ sáp dầu khoáng.
- Gọi bác sĩ. Gặp bác sĩ da liễu nếu vấn đề của bạn vẫn tiếp diễn. Vết nứt nẻ không lành, mặc dù đã sử dụng son dưỡng môi thường xuyên có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc một vấn đề nghiêm trọng hơn, như ung thư hoặc tình trạng tiền ung thư được gọi là viêm môi hoạt hóa.
Theo Webmd