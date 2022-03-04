Những 'thủ phạm' khiến môi nứt nẻ và thủ thuật vô cùng ĐƠN GIẢN này sẽ giúp chị em phục hồi đôi môi nhanh chóng

Môi nứt nẻ là khi môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ. Nếu đôi môi của bạn bị bỏng, châm chích hoặc cảm thấy khó chịu, rất có thể chúng đã bị nứt nẻ.

Ảnh minh họa Môi nứt nẻ là gì? Môi nứt nẻ là khi môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ. Nếu đôi môi của bạn bị bỏng, châm chích hoặc cảm thấy khó chịu, rất có thể chúng đã bị nứt nẻ.

Bạn có thể nghĩ rằng môi nứt nẻ là điều chỉ xảy ra vào mùa đông. Nhưng trừ khi bạn chăm sóc đặc biệt, môi của bạn vẫn có thể bị khô, đau và đóng vảy bất cứ lúc nào trong năm. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có thói quen liếm hoặc cắn môi hay sử dụng các sản phẩm gây kích ứng và khô môi.

Các triệu chứng của môi nứt nẻ