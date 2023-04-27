"Nữ hoàng giải trí " Hồ Ngọc Hà cũng không nằm ngoài "cuộc đua son môi đỏ". Dù sở hữu nhan sắc có thể cân được gần như mọi layout, nhiều màu son nhưng cứ nhắc đến Hồ Ngọc Hà, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến màu son đỏ. Màu đỏ quyền lực này cực kỳ hợp với nữ ca sĩ. Cách đây không lâu, khi có xu hướng chuyển mình sang dòng son có màu nude lai Tây, Hà Hồ đã gây tranh cãi vì nhan sắc tuột dốc.

Lệ Quyên

Nữ ca sĩ Lệ Quyên cũng là một tín đồ yêu thích màu son đỏ từ khi mới vào nghề, tới nay, dù xuất hiện lộng lẫy trên sấn khấu hay đi chơi cùng bạn bè cô vẫn lựa chọn layout makeup son đỏ yêu kiều với nhiều sắc thái khác nhau. Không thể phủ nhận maud son đỏ giúp Lệ Quyên thăng hạng nhan sắc, sang trọng va đầy quyền lực.

Lệ Quyên trở nên quyền lực hơn hẳn với đôi môi đỏ - Ảnh: Instagram

Màu son được "Nữ hoàng phòng trà" chọn khi tham dự các sự kiện - Ảnh: Instagram

Màu son đỏ trứ danh giúp bà mẹ một con cuốn hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Instagram

Phạm Hương

Nói đến diện son đỏ, không thể không nhắc đến "hoa hậu của các hoa hậu" Phạm Hương. Kể từ khi trở thành hiện tượng sắc đẹp 2015 tại Hoa hậu Hoàn Vũ, cô đã quá nổi tiếng với đôi môi đỏ quyến rũ được tô vẽ kỹ. Đến nay, dù không còn hoạt động trong showbiz nhiều và dành thời gian cho gia đình nhưng mỗi lần cô xuất hiện với layout makeup đỏ đều khiến netizen dậy sóng.

Sắc vóc tươi tắn của bà mẹ 3 con - Ảnh: Instagram

Hình ảnh mới nhất được cô nàng cập nhật trên trang cá nhân khiến người hâm mộ rần rần - Ảnh: Instagram

Chỉ cần một chút son đỏ, Phạm Hương đã thành công chiếm trọn spotlight - Ảnh: Instagram

Phạm Hương từng gây "chấn động" hội yêu sắc đẹp 7 năm trước - Ảnh: Instagram

Màu son đỏ - màu son đã làm nên thương hiệu cho mỹ nhân Hải Phòng từ 7 năm trước trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đến nay, nàng hậu vẫn giữ nguyên độ hot và sức hút, ai nấy đều như "sốc visual" trước nhan sắc ''vô thực'' của cô.

Lệ Nam

Cách đây không lâu, một mỹ nhân khác cũng từng "bùng nổ truyền thông" trên đấu trường Hoa hậu Hoàn Vũ Việt nam - Lệ Nam, trong phần thi Trang phục dạ hội, Lệ Nam đã chiếm sóng nhờ chiếc váy ấn tượng cùng màu son đỏ rực rỡ và quyến rũ. Sau đêm xuất hiện với visual hút mắt đó, Lệ Nam đoạt luôn giải thưởng phụ "Best Face" (Gương mặt đẹp nhất) của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Nhan sắc Lệ Nam trong màu son đỏ có phần sắc xảo, cá tính - Ảnh: FBMUV