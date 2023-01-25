Nâng niu làn da với 5 loại toner từ nguyên liệu có sẵn trong nhà, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả bất ngờ

Nước hoa hồng (cách gọi khác là nước cân bằng hay toner) là một loại dung dịch dưỡng da dạng lỏng, có chức năng làm sạch, dưỡng ẩm và cân bằng độ pH cho da sau khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt. Dưới đây là các nguyên liệu tự nhiên mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy tại nhà và bắt tay vào làm ngay.

Bạn muốn tăng tốc độ làm sáng, chanh là một lựa chọn đáng chú ý. Khi sử dụng loại nước hoa hồng tự làm này, bạn cần chống nắng kĩ vì tinh chất chanh rất ăn nắng và không nên bôi trực tiếp lên mặt. Hãy trộn nước hoa hồng và nước cốt chanh với lượng bằng nhau rồi thoa lên mặt sau khi đã rửa sạch. Rửa sạch bằng nước thường sau 5 phút.

Rất nhiều mỹ phẩm được chiết xuất từ cánh hoa hồng và oải hương đã là 1 ví dụ cho thấy rằng chúng thật sự đem đến những giá trị thật cho làn da. Hoa hồng và oải hương giúp loại bỏ đi những bụi bẩn bám dính trên da, đồng thời, làm sạch lượng dầu nhờn dư thừa, ngăn ngừa tối đa việc hình thành mụn hiệu quả.

Toner chiết xuất từ 2 nguyên liệu này sẽ bảo vệ làn da bạn một cách toàn diện đồng thời là bước đệm hoàn hảo để kem dưỡng hấp thụ vào da một cách tốt nhất!

Dưa chuột

Cũng như nha đam, dưa leo cũng rất hiệu quả cho việc làm mát da. Nếu bạn không thích xử lý phần nhầy của nha đam, đây sẽ là lựa chọn dễ làm hơn. Rất giàu độ ẩm, chất chống oxy hóa và độ cân bằng pH hoàn hảo với làn da của bạn, dưa leo từ cổ xưa đã được phụ nữ ưa thích dung làm mặt nạ dưỡng da và toner.

Trà xanh

Trà xanh đã quá nổi tiếng cho việc chống oxy hoá. Việc tự làm tại nhà giúp bạn giữ nguyên độ tươi của trà so với vô vàn toner trà xanh hiện nay với nồng độ ít ỏi, từ đó đảm bảo giữ nguyên vai trò chống oxy hoá và ngừa lão hoá.

Giấm táo

Toner giấm táo là một loại sản phẩm có tác dụng làm đẹp da và trị mụn cực hiệu quả. Tuy nhiên, khác với các toner khác trên thị trường, giấm táo hầu như không được sản xuất, bán sẵn mà chủ yếu là do người dùng tự làm tại nhà.Cách làm cực đơn giản, bạn chỉ cần hòa 1:1 giấm táo và nước sạch cùng nhau rồi bảo quản nơi khô ráo là đã có thể dùng được.

8 lưu ý để sử dụng toner đúng cách

Vì các loại nước hoa hồng tự làm không có chất bảo quản sẽ nhanh bị oxy hóa. Nên tốt nhất, hãy bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và để tối đa được 3 tuần và ngăn đá là 3 tháng. Massage: cần thực hiện nhẹ nhàng, kết hợp vỗ nhẹ sẽ giúp dung dịch thẩm thấu lên da tốt hơn, chiều của động tác được thực hiện theo nguyên tắc vỗ nhẹ từ dưới lên, từ trong ra ngoài theo chiều mũi tên. Sử dụng toner dưới dạng bình xịt như xịt khoáng sẽ có tác dụng tốt hơn. Bởi bình xịt sẽ khiến toner được lan tỏa và phủ đều khắp khuôn mặt tốt hơn. Bảo vệ da dưới các tác hại của ánh nắng mặt trời như sử dụng kem chống nắng, kết hợp với việc che chắn kĩ khi đi ra ngoài. Lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để cung cấp độ ẩm cho da Uống đủ nước để da luôn căng mọng, khỏe mạnh Chế độ ăn khoa học, bổ sung nhiều rau củ quả cung cấp vitamin và tránh xa các đồ ăn có hại, chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cafe,... . Tập thể dục thường xuyên để cơ thể hoạt động năng suất, đào thải được chất có hại ra ngoài.

Việc sử dụng toner đúng cách sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng da của bạn. Hy vọng rằng, bạn sẽ trở lên xinh đẹp hơn nữa cùng những mẹo làm đẹp như thế này!