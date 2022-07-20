Muốn giảm cân tại nhà, tuyệt đối đừng bỏ qua các loại thức uống thần thánh này

The Nutrition Twins gợi ý rằng uống trà đóng gói chứa 20 calo chất chống oxy hóa này, như một bữa ăn nhẹ buổi chiều có thể giúp bạn no trong vài giờ. Bằng cách này, bạn sẽ có thể bỏ qua các loại đồ uống có hàm lượng calo cao khác.

Hội đồng The Nutrition Twins cho biết: "Trà xanh matcha đã được chứng minh là có thể tạo thêm một lợi thế cho vòng eo của bạn. Vì vậy, đồ uống này được coi là một món đồ uống nhẹ giúp giảm cân".

Bạn cũng có thể tránh xa đồ ăn nhẹ ở máy bán hàng tự động không tốt cho sức khỏe . Giảm bớt những đồ ăn vặt này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm calo và giảm béo khá nhanh.

Trà gừng có tác dụng giúp mở rộng mạch máu bằng cách phá vỡ lượng cholesterol, giúp lưu lượng máu tốt hơn, làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, tạo điều kiện đốt cháy nhiều chất béo trong cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo The Epoch Times, trà gừng cũng hoạt động như một chất làm sạch ruột bằng cách loại bỏ chất thải tắc nghẽn trong ruột, giúp giảm cân hiệu quả.

Uống trà gừng trước khi đi ngủ cũng tạo cảm thấy no hơn, có thể ngăn chặn khỏi những cơn thèm ăn nửa đêm. Thế nên, trà gừng được cho là thức uống giảm cân hiệu quả nhất, một ly trà mỗi ngày sẽ giúp bạn đốt cháy lượng mỡ thừa ở cơ bụng một cách nhanh nhất.

Cần tây

Cần tây là nguyên liệu làm ra loại nước uống giảm cân được nhiều người đánh giá là mang lại hiệu quả cao. Cần tây cũng chứa nhiều chất xơ và tinh dầu, hỗ trợ cải tiến hệ thống miễn phí, đồng thời loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp da láng bóng hơn sau một thời gian sử dụng.

Nước chanh

Chanh là “thần dược” trong giảm cân được các chị em phụ nữ áp dụng nhiều và mang đến hiệu quả ngoài mong đợi. Trong chanh chứa nhiều axit có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, giải phóng nhanh lượng chất béo, giúp đánh bay mỡ bụng hiệu quả đồng thời hạn chế sự thèm ăn, hỗ trợ tốt trong quá trình giảm cân. Với lượng vitamin C dồi dào thì nước cam chính là “thần dược” mà phái đẹp lựa chọn để giảm cân. Không chỉ chứa nhiều vitamin C mà trong 1 quả chanh còn chứa các thành phần dinh dưỡng khác như: Kali, chất cơ, canxi, axit citric caroten, photpho… Để mang đến hiệu quả giảm cân tốt nhất thì bạn nên uống một cốc nước cam vào mỗi tối để có thể giúp giảm cân và làm đẹp da.

Cà phê

Theo nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Béo phì, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê có chứa caffein có thể làm giảm lượng calo và tăng cường trao đổi chất.

The Nutrition Twins cho biết: "Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống cà phê có chứa caffein tiêu thụ ít calo hơn đáng kể so với những người uống ít caffein hoặc không uống caffein".

Ảnh minh họa: Internet

Caffeine cũng được cho là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo nhiều báo cáo, cà phê giúp bạn vận động ruột. Đây là thứ có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

"Chỉ cần nhớ uống cà phê đen của bạn hoặc với một ít sữa tách béo hoặc sữa có nguồn gốc thực vật để lượng calo không tăng lên, The Nutrition Twins nói." Chỉ cần không uống cà phê quá muộn trong ngày nếu không caffeine có thể cản trở giấc ngủ, điều này gây phản tác dụng khi muốn giảm cân".

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn