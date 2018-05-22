Mặt nạ trị bọng mắt từ nguyên liệu tự nhiên, an toàn và hiệu quả ngoài sức tưởng tượng

Bọng mắt xuất hiện khi các collagen (một loại protein cấu trúc) và elastin (một loại protein đàn hồi) ở các mô liên kết bị giảm xuống. Kết quả là vùng da ở dưới mắt lại mỏng hơn và bắt đầu biến sắc.

Mẹo chữa bọng mắt. Ảnh minh họa: Internet.

Nguyên nhân gây bọng mắt rất đa dạng, có thể do: