Mặt nạ trị bọng mắt từ nguyên liệu tự nhiên, an toàn và hiệu quả ngoài sức tưởng tượng

Những loại mặt nạ được làm từ nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp bạn đẩy lùi quầng thâm và bọng mắt chỉ trong một thời gian rất ngắn. Quan trọng nhất là bạn có thể tự làm mặt nạ ngay tại nhà.
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Bọng mắt xuất hiện khi các collagen (một loại protein cấu trúc) và elastin (một loại protein đàn hồi) ở các mô liên kết bị giảm xuống. Kết quả là vùng da ở dưới mắt lại mỏng hơn và bắt đầu biến sắc.
Nguyên nhân gây bọng mắt rất đa dạng, có thể do:
- Yếu tố di truyền.
- Các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm xoang hoặc dị ứng có thể gây kích ứng da, khiến máu bị tụ lại ở dưới mắt.
- Khi một người gặp vấn đề về hệ tuần hoàn, mạch máu của họ có xu hướng giãn ra và da trở nên mỏng hơn.
- Những người có da sẫm màu thường ở vùng dưới mắt sẽ có nhiều sắc tố.
- Quầng thâm cũng có thể xuất hiện khi có những bất thường về hormone, tích lũy dịch hoặc trong khi mang thai.
Một vài yếu tố khác cũng có thể gây ra bọng mắt, bao gồm:
- Căng thẳng khiến da mất đi độ đàn hồi và khả năng tái tạo da.
- Táo bón: Sự không ổn định ở ruột cho thấy cơ thể không tiêu thụ các chất lỏng và chất xơ cần thiết.
- Mất nước: Cơ thể bị mất nước rất có hại cho làn da.
- Hút thuốc lá sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, thay đổi màu da và giảm quá trình sản xuất collagen.
- Thiếu sắt: Sắt là điều kiện cần thiết để sản xuất hemoglobin - chịu trách nhiệm oxy hóa các tế bào.
3 loại mặt nạ tự nhiên giúp chữa bọng mắt
1. Mặt nạ táo chữa bọng mắt
Táo giàu chất chống oxy hóa, giúp tái tạo các tế bào và xóa tan bọng mắt.
Nguyên liệu: 1 quả táo và 200ml nước.
Thực hiện:
- Đun sôi nước và cho táo vào.
- Lấy quả táo ra thật nhanh và nghiền nhỏ rồi để nguội.
Cách dùng:
- Thoa lên bọng mắt và massage theo chuyển động tròn.
- Chờ 5 phút rồi rửa sạch.
2. Mặt nạ cà rốt và dầu ô liu chữa bọng mắt
Cà rốt giàu chất chống oxy hóa và beta caroten. Điều này có nghĩa nó giúp bảo vệ da khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, dầu ô liu giúp dưỡng ẩm da và giúp da rạng rỡ.
Nguyên liệu: 1 củ cà rốt, 15g dầu ô liu.
Chuẩn bị:
- Gọt vỏ và thái nhỏ cà rốt.
- Cho vào máy xay và thêm dầu ô liu vào.
- Xay thật đều cho tới khi thu được hỗn hợp nhuyễn.
Cách dùng:
- Thoa đều hỗn hợp lên bọng mắt.
- Để yên trong 20 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.
3. Mặt nạ bơ và dầu hạnh nhân chữa bọng mắt
Bơ giúp ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da nhờ có khả năng phục hồi tế bào và dưỡng ẩm da. Trong khi đó, dầu hạnh nhân chứa các axit béo giúp chữa quầng thâm ở mắt.
Nguyên liệu: thịt bơ, 6 giọt dầu hạnh nhân.
Chuẩn bị:
- Cho bơ vào một chiếc bát rồi nghiền nhỏ.
- Cho thêm 6 giọt dầu hạnh nhân vào và trộn đều.
Cách dùng:
- Rửa sạch mặt rồi thoa hỗn hợp lên vùng dưới mắt.
- Để yên trong 10 phút rồi rửa sạch.
Chúc bạn thành công với các cách chữa bọng mắt bằng mặt nạ tự nhiên này.