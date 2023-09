Loại gia vị 'ưu tú' siêu thơm ngon cho các món ăn này ngờ đâu cũng là 'mỹ phẩm thượng hạng' cho mái tóc chắc khỏe bồng bềnh

Do đó, lưu huỳnh cùng với các chất dinh dưỡng tóc khác có trong nước ép hành tây có thể giúp cải thiện chất lượng, vẻ ngoài và số lượng tóc của bạn.

Cách thoa nước ép hành tím lên tóc

Dưới đây là một số cách dễ dàng để sử dụng và áp dụng nước ép hành tây để gặt hái những lợi ích chăm sóc tóc khác nhau của nó.

1. Pha loãng nó

Nước ép hành tím có thể hơi ăn da với lượng đậm đặc, đó là lý do tại sao việc thoa trực tiếp lên vùng da nhạy cảm của da đầu có thể gây mẩn đỏ và kích ứng. Do đó, bạn nên pha loãng với một chút nước để giảm tác dụng của nó trước khi sử dụng tại chỗ.

Ngoài ra, bạn có thể trộn nó với một ít trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm viêm da đầu do nước ép hành tím gây ra, đồng thời nuôi dưỡng các nang tóc và sợi tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cho 2 thìa nước ép hành tươi vào bát và trộn với 2 thìa nước hoặc trà xanh. Xoa bóp hỗn hợp này vào da đầu. Giữ nguyên trong khoảng nửa giờ trước khi gội đầu. Sử dụng phương thuốc này ít nhất hai lần một tuần.

2. Trộn nước ép hành tím với dầu dừa cho tóc

Nước ép hành tím khi kết hợp với dầu dừa sẽ tạo ra một phương pháp chữa rụng tóc tuyệt vời.

Lượng lưu huỳnh dồi dào có trong nước ép hành tím được cơ thể sử dụng để sản xuất axit amin. Các axit amin này kết hợp với nhau để tạo thành keratin, là protein chính xây dựng tóc. Do đó, nước ép hành tây kích thích mọc tóc theo cách này.

Dầu dừa dưỡng ẩm cho da đầu và tóc đồng thời cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho các nang tóc. Thêm vào đó, nó có đặc tính chống viêm giúp làm dịu da đầu và giúp tóc phát triển khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Đổ 1 thìa dầu dừa, 1 thìa nước ép hành tím tươi vắt, và 1/2 thìa dầu vitamin E vào bát và trộn đều. Nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp này vào da đầu của bạn trong vài phút. Giữ nguyên trong 20-30 phút trước khi rửa sạch. Áp dụng phương thuốc này mỗi tuần một lần.

Nếu không có sẵn dầu dừa, bạn có thể dùng dầu oliu để thay thế. Bạn thậm chí có thể trộn cả hai loại dầu này với nước ép hành tây để có thêm lợi ích cho tóc.

3. Sử dụng nước ép hành tím trong một mặt nạ tóc

Bạn có thể làm mặt nạ dưỡng tóc bằng cách trộn nước ép hành tím, bột hoa dâm bụt và sữa chua Hy Lạp. Tất cả những thành phần này mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Bột Hibiscus chứa nhiều vitamin C, giúp kích hoạt quá trình tổng hợp collagen trong cơ thể. Collagen là một loại protein cấu trúc cung cấp các axit amin cần thiết để sản xuất protein xây dựng tóc được gọi là keratin. Vì vậy, vitamin C có thể gián tiếp kích thích sự hình thành tóc và phục hồi tóc.

Thêm vào đó, collagen xây dựng các tế bào da mới để củng cố, thắt chặt và phục hồi da đầu xung quanh các nang tóc, giúp bảo vệ chân tóc của bạn. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa mạnh giúp hạn chế hoạt động gây hại của các gốc tự do.

Các gốc tự do là các phân tử phản ứng không ổn định tấn công các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể, bao gồm cả các tế bào sản xuất sắc tố (tế bào hắc tố) tạo nên màu sắc cho mái tóc của bạn. Nếu không được kiểm soát, loại tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra có thể dẫn đến tóc bạc sớm.

Sữa chua cũng được làm giàu với các chất chống oxy hóa như vậy giúp bảo vệ tóc của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa cũng giúp giảm viêm da đầu và do đó thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, sữa chua có chứa một số chất dinh dưỡng khác giúp nuôi dưỡng các nang tóc để chúng có thể tạo ra một mái tóc khỏe, chắc, bóng và mượt.

Ảnh minh họa: Internet

Một vấn đề về tóc phổ biến là gà , nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển quá mức của nấm men trên da đầu và sữa chua có thể giúp giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, nó được cho là có đặc tính kháng nấm có thể giúp chống lại sự phát triển quá mức của các loại nấm men bằng cách cân bằng độ pH của da đầu. Thứ hai, nó hoạt động như một chất chống viêm giúp làm dịu kích ứng da đầu, bong tróc, viêm và ngứa liên quan đến tình trạng này.

Cách sử dụng:

Cho 4–5 thìa bột hoa râm bụt, 1 thìa sữa chua Hy Lạp và 2–3 thìa nước ép hành tím vào bát. Trộn đều tất cả các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Bôi hỗn hợp lên da đầu và tóc của bạn. Đội mũ tắm hoặc quấn khăn quanh đầu để bịt khẩu trang. Giữ nguyên trong 1-2 giờ trước khi gội sạch bằng dầu gội nhẹ nhàng.

4. Thêm nước ép hành tím vào hỗn hợp tẩy tế bào chết cho da đầu

Bạn có thể chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết cho tóc bằng cách thêm các thành phần dạng hạt như bột yến mạch xay và bột hạnh nhân vào nước ép hành tím.

Ảnh minh họa: Internet

Cả bột yến mạch và bột hạnh nhân đều có tính mài mòn nhẹ và do đó nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da đầu mà không gây kích ứng hoặc lấy đi lớp dầu tự nhiên gây khô da đầu. Chúng loại bỏ bã nhờn dư thừa, các mảnh vụn tế bào, bụi bẩn và các tạp chất khác tích tụ trên da đầu, cho phép các nang tóc thở và nhận được sự nuôi dưỡng thích hợp.

Ngoài ra, loại làm sạch sâu này là cần thiết để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật trên da đầu, có thể dẫn đến nhiễm trùng như gàu.

Bột yến mạch cũng hoạt động như một chất dưỡng ẩm và chống viêm giúp da đầu khỏe mạnh và thoải mái. Thêm vào đó, động tác chà xát sẽ kích thích lưu thông máu dưới da đầu, đưa nhiều oxy và chất dinh dưỡng đến các nang tóc để tóc phát triển tốt hơn.

Cách sử dụng:

Cho 3–4 thìa nước ép hành tím, 2 thìa bột yến mạch xay và 1 thìa bột hạnh nhân vào bát. Trộn tất cả các thành phần để tạo thành một hỗn hợp đặc. Gội đầu để loại bỏ các sản phẩm tóc đã thoa trước đó. Bôi hỗn hợp lên da đầu. Và nhẹ nhàng chà nó theo chuyển động tròn. Kết thúc bằng việc gội sạch tóc.

5. Sử dụng như một loại nước xả tóc

Bạn có thể sử dụng nước ép hành tím trực tiếp như một loại nước gội đầu sau khi pha loãng với một ít nước.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Trộn lượng nước và nước ép hành tím bằng nhau. Sau khi gội đầu bình thường , đổ dung dịch này lên tóc và da đầu. Làm từ từ, dùng lượng nhỏ để tránh lãng phí. Chờ nước ép khô trước khi gội sạch bằng nước ấm và dầu gội đầu. Sau đó thoa một lớp huyết thanh để tóc thêm bóng mượt.

6. Thêm vào dầu gội đầu

Bạn cũng có thể thêm nước ép hành tím vào dầu gội của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Trộn một lượng bằng nhau của nước ép hành tím và dầu gội đầu thông thường của bạn. Thoa hỗn hợp lên tóc và da đầu. Mát xa trong 2-3 phút, sau đó rửa sạch.

Cách chiết xuất nước ép hành tím

Ảnh minh họa: Internet

Bóc 1 củ hành cỡ vừa và rửa sạch. Cắt hành tây đã bóc vỏ thành từng miếng nhỏ. Thả các miếng vào máy xay sinh tố để tạo thành hỗn hợp đặc mịn. Đổ hỗn hợp qua một miếng vải dạ hoặc rây lọc để tách nước cốt khỏi bã. Đặt một hộp sạch dưới miếng vải để lấy nước trái cây vào. Nhấn cùi vải lên miếng vải để vắt ra nhiều nước nhất có thể.

Lợi ích cho tóc của nước ép hành tím

Nước ép hành tây có thể giúp cải thiện sức khỏe của tóc theo những cách sau:

Thúc đẩy tóc mọc lại

Tăng cường độ chắc khỏe cho tóc để tránh rụng hoặc gãy quá nhiều

Ngăn tóc bạc sớm

Kiểm soát gàu

Tăng độ bóng cho tóc

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép hành tím tốt cho tóc của bạn theo nhiều cách nhưng chỉ khi được sử dụng đúng cách và là một phần của chế độ chăm sóc tóc toàn diện. Nó có thể làm cho tóc của bạn chắc khỏe, dày và bóng mượt, đồng thời chống lại bệnh bạc sớm và nhiễm trùng da đầu.

Nhược điểm duy nhất có thể là mùi hăng mà nó để lại, nhưng đó chỉ là tạm thời và một cái giá rất nhỏ để trả cho những lợi ích bạn đang nhận được.

Theo Emedihealth