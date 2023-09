Hướng dẫn cách giảm mỡ bụng dưới hiệu quả và sở hữu vòng eo lý tưởng nhất

Sự mất cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng cơ thể thật sự tiêu hao lâu ngày sẽ dẫn đến tích tụ mỡ bụng. Theo đó, chỉ một phần năng lượng nạp vào sẽ được hấp thụ để duy trì hoạt động cho các cơ quan trong cơ thể, số còn lại sẽ được chuyển hóa sang dạng mỡ dự trữ.

Với năng lượng nạp càng nhiều thì lượng mỡ dự trữ cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào cơ địa, tuổi tác và một số lý do khác mà quá trình chuyển hóa này với mỗi người sẽ một khác nhau. Điều này cũng lý giải được vì sao nhiều người dù ăn ít nhưng vẫn mập mạp, còn có người dù ăn uống rất nhiều nhưng cơ thể vẫn cân đối, thon thả.

Nội tiết tố cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ bụng dưới. Theo tuổi tác, lượng estrogen trong cơ thể sẽ có sự biến động không ngừng. Điều này dẫn đến mất đi sự cân bằng vốn có của cơ thể và gây tăng cân, tích tụ nhiều mỡ thừa. Phần bụng, đùi là nơi dễ tích tụ nhiều mỡ nhất.

Stress, căng thẳng thường xuyên cũng là một điều kiện gây tích tụ nhiều mỡ trong cơ thể. Lượng hormone cortisol tăng lên khi bạn căng thẳng. Lúc này năng lượng nạp vào cơ thể được chuyển hóa chủ yếu dưới dạng mỡ thừa sẽ được tập trung chủ yếu ở phần bụng.

Di truyền không phải là yếu tố quyết định đến việc mỡ bụng dưới của bạn hay không. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia dinh dưỡng, người có dáng quả lê thường có mỡ tích trữ ở phần thân dưới. Còn người sở hữu dáng quả táo thường dễ béo ở bụng hơn.

Tại sao phải giảm mỡ bụng dưới?

Tích trữ quá nhiều chất béo trong cơ thể là nguyên nhân dẫn đến phần bụng, đùi, cằm, chân, tay to hơn một cách bất thường so với người có chỉ số cân nặng bình thường, tế bào mỡ cũng nhiều hơn. Lúc này, mỡ thừa sẽ tiết ra nhiều hormone và hóa chất hơn. Dẫn đến nguy cơ đối mặt với những căn bệnh như như béo phì, bệnh tim, đột quỵ và thậm chí là cả ung thư.

Bên cạnh đó, tế bào mỡ hình thành xung quanh nội tạng rất nguy hiểm. Đây chính là nơi sản sinh hormone có hại và độc tố và gây nhiều nguy cơ xấu cho toàn bộ cơ thể.

Về yếu tố thẩm mỹ, mỡ bụng se khiến bạn trông mất cân đối và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lựa chọn quần áo. Hay đó sẽ là những lời miệt thị “body-shaming”, hay những hiểu lầm tai hại, như việc người ta sẽ nghĩ bạn có bầu,…

Những cách giảm mỡ bụng dưới nhanh nhất tại nhà

Theo lời khuyên của chuyên gia, để triệt tiêu mỡ bụng dưới bạn có thể áp dụng một số cách sau:

- Cách giảm mỡ bụng dưới tự nhiên bằng chế độ ăn uống

Để giảm mỡ bụng dưới tại nhà, trước tiên, bạn cần điều chỉnh khẩu phần ăn hàng ngày sao cho phù hợp nhất. Vậy, ăn gì để giảm mỡ bụng dưới?

Nên hạn chế tiêu thụ tinh bột từ gạo và lúa mì, những loại thực phẩm chế biến sẵn, thịt mỡ động vật, một số gia vị như muối, đường. Đây là những thực phẩm cơ thể khó hấp thụ được nên chủ yếu sẽ tồn tại ở dạng chất béo.

Thay vào đó, bạn cần tăng cường bổ sung rau củ có chứa hàm lượng vitamin tự nhiên cao, dễ hấp thụ. Đây chính là cách giúp tăng cường chất xơ, kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa và bài tiết.

So với gạo, khoai lang và các loại củ chứa tinh bột khác đều có thể sử dụng. Thành phần tự nhiên trong những thực phẩm này khác so với gạo, nên an toàn và không dễ bị béo. Áp dụng chế độ ăn chay trường cũng là một gợi ý hay mà bạn không nên bỏ qua. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn hay luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc: “Ăn sáng như vua, ăn tối như hành khất”.

Lưu ý:

- Cân nhắc dựa trên nhu cầu của bản thân, thể trạng của cơ thể để có thể chọn được giải pháp an toàn và hiệu quả.

- Kiên trì trong một khoảng thời gian dài để có thể thay đổi được như mong muốn.

- Cần hết sức chú ý đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm để tránh tình trạng còn tồn dư hóa chất độc hại và chất bảo vệ thực vật.

- Cách giảm mỡ bụng dưới bằng muối rang

Dùng muối biển chườm nóng là cách giảm mỡ bụng dưới trong 1 tuần được nhiều chị em áp dụng hiệu quả. Không những mang đến hiệu quả cấp tốc tự nhiên, đây còn là phương pháp này giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu rất tốt.

Cách thực hiện:

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm khoảng 200g muối biển, một chiếc khăn bông dày và 1 cái chảo

Đầu tiên, bạn tiến hành rang muối. Đặt chảo lên bếp cho đến khi chảo nóng. Cho muối vào rang và đảo đều.

Đặt chảo lên bếp đến khi chảo nóng có khói bốc lên thì cho phần muối đã chuẩn bị vào và đảo đều. Sau Rang khoảng chừng 3-4 phút thì tắt bếp.

Đổ phần muối nóng này lên chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn rồi túm lại.

Lấy khăn chườm lên da bụng dưới. Thao tác thực hiện cần thật nhẹ nhàng, Lưu ý không đặt lâu tại một vị trí vì có thể gây bỏng da. Có thể chườm từ trên xuống dưới và trong ra ngoài.

- Massage bấm huyệt

Không những là phương pháp làm thư giãn cơ thể hiệu quả, massage bấm huyệt với những độc liên tục thực hiện những tác động lên thành bụng còn giúp đánh bay mỡ thừa hiệu quả, không gây tác dụng phụ. Lưu ý chỉ bấm huyệt tại những vùng cần giảm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chườm khăn ấm lên vùng da bụng đã được làm sạch để lỗ chân lông được giãn nở.

Bước 2: Đặt hai ngón tay cái vào giữa rốn và ấn lên với một lực vừa phải để có cảm giác tức, kết hợp xoa bóp 2 bên.

Bước 3: Miết 2 bàn tay xoay tròn thành bụng theo chiều đồng hồ

Bước 4: Áp sát hai bàn tay vào kết hợp xoa mạnh ngược chiều nhau. Đây là cách nhằm làm nóng vùng bụng và mỡ thừa dễ thoát ra ngoài qua da. Thư giãn trong khoảng chừng 5 phút. Cuối cùng, bạn lau sạch mồ hôi và đi tắm bình thường.

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên thực hiện massage giảm mỡ bụng dưới khoảng 60 phút mỗi ngày. Không những hiệu quả với tình trạng khó giảm mỡ bụng mà có thể áp dụng tại bất kỳ vị trí nào trên cơ thể.

- Dùng chanh và mật ong

Chanh và mật ong là bộ đôi mang đến nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe, làm đẹp và giảm mỡ. Bạn muốn biết uống gì để giảm mỡ bụng dưới?

1 cốc nước ấm pha nước cốt chanh với mật ong dùng mỗi ngày sau bữa ăn là bí quyết sẽ giúp vòng bụng giảm đi tới cả chục cm trong thời gian ngắn.

Cách thực hiện:

- Vắt 1/2 quả chanh gạt bỏ hạt vào cốc nước ấm khoảng 120ml. Sau đó, bạn cho thêm 2 thìa cà phê mật ong.

- Khuấy đều cho tan cho các nguyên liệu này hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, uống từ từ đến khi hết.

Lưu ý: Trong chanh có tính axit cao, do đó bạn nên sử dụng khoảng 3 lần/tuần. Trước khi dùng thức uống giảm mỡ bụng dưới này bạn nên uống vài ngụm nước lọc để đào thải độc tố và cặn bã trong dạ dày.

- Siết cơ 20 phút mỗi ngày

Ngoài cách ăn uống, bạn nên kết hợp thể dục giảm mỡ bụng dưới.

Siết cơ bụng là bài tập giảm mỡ bụng dưới cho nữ có cách thực hiện rất đơn giản nhưng mang đến hiệu quả giảm tích tụ chất béo tại vòng 2 nhanh chóng. Ưu điểm của phương pháp này đó là có thể áp dụng được mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, chất béo có thể tích tụ ở một số vị trí như ngực và mông.

Bạn có thể tự hóp bụng với tư thế lưng thẳng. Hoặc tiện lợi hơn đó là dùng những chiếc áo nén để tạo dáng cho thành bụng.

- Áp dụng những động tác Yoga cơ bản

Khởi nguồn với mục đích đầu tiên để giải tỏa tâm trí và tăng cường sức khỏe, bài tập Yoga với các tư thế dẻo dai còn mang đến hiệu quả giúp đốt cháy chất béo và duy trì vóc dáng thon gọn tràn đầy sức sống. Đây còn là bài tập giảm mỡ bụng giữa mang đến hiệu quả cao

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu từ với tư thế ngồi thoải mái, hai chân duỗi.

- Nhấc chân lên cách khoảng 30 độ so với mặt đất, lưng hơi ngả về sau.

- Hai tay đưa song song trước mặt kết hợp gồng cơ bụng để cơ thể giữ được thăng bằng.

- Siết chặt cơ giúp đạt hiệu quả giảm mỡ bụng dưới cao nhất.

Ngoài ra bạn có thể áp dụng những bài tập như aerobic giảm mỡ bụng dưới, lắc vòng giảm mỡ bụng dưới, đeo đai rung massage, đi bộ khi đói, ...

Mỡ bụng dưới khiến cơ thể chúng ta mất đi sự cân đối. Đa phần các cách giảm mỡ bụng dưới kể trên đều có thể giúp giải quyết lượng chất béo dư thừa. Không quá khó để giảm mỡ hiệu quả được, bạn chỉ cần kiên nhẫn đầu tư thời gian và công sức thực hiện đều đặn mỗi ngày. Hi vọng bạn sẽ chọn được phương pháp phù hợp và sở hữu vóc dáng thon gọn nhanh chóng.