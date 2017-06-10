Dùng son nhiều, môi thâm: Đâu là sự thật?

Làm đẹp 10/06/2017 13:34

Rất nhiều người truyền tai nhau rằng dùng son nhiều sẽ làm thâm môi, nhưng sự thật không phải vậy đâu nhé.

Chất chì trong son không gây thâm môi

Hầu như trong thỏi son nào cũng có chứa chì vì chì tạo độ bám cho son. Nếu không thì son môi sẽ không giữ được màu và mau trôi.

Khoa học không khẳng định lượng chì trong son có thể gây thâm môi. Môi thâm còn phụ thuộc rất nhiều nguyên nhân và lượng chì trong son môi hoàn toàn không thể là thủ phạm khiến đôi môi bị thâm. 

Chì trong son không làm thâm môi. Không tẩy trang và dưỡng môi cẩn thận mới khiến môi thâm đen và xuống cấp - Ảnh: Internet
Chì trong son không làm thâm môi. Không tẩy trang và dưỡng môi cẩn thận mới khiến môi thâm đen và xuống cấp - Ảnh: Internet

Với vấn đề môi thâm, nguyên nhân là do bạn không tẩy trang và dưỡng môi đều đặn. Da môi cũng mềm mại nhạy cảm y như da mặt vậy. Thử tưởng tượng nếu bạn trang điểm hàng ngày mà không tẩy trang và dưỡng da da? Chắc chắn sẽ nhăn nheo, lão hóa và chảy xệ. Và môi cũng vậy, sẽ bị thâm đen, khô ráp nếu không được chăm sóc đúng cách. 

Dùng vàng không thể kiểm tra lượng chì trong son

Một kinh nghiệm thường được chị em truyền tai nhau, đó là bôi một chút son ra tay rồi dùng nhẫn vàng tây chà xát lên vết son đó, nếu ra màu đen càng sẫm thì chứng tỏ son đó có hàm lượng chì cao. Nhưng đây là cách kiểm tra chưa được khoa học kiểm chứng. Bởi không chỉ vàng, bạc mà tất cả các kim loại khi chà xát lên nhiều bề mặt vật liệu khác cũng cho màu đen tương tự. 

Việc dùng vàng tây để phát hiện son chứa chì cao chưa được khoa học kiểm chứng, tính chính xác không cao - Ảnh: Internet
Việc dùng vàng tây để phát hiện son chứa chì cao chưa được khoa học kiểm chứng, tính chính xác không cao - Ảnh: Internet

Lưu ý sử dụng son để không thâm môi

- Sử dụng tẩy trang chuyên dụng hoặc dầu dừa để tẩy trang cho môi nếu bạn phải trang điểm hàng ngày. Bước này sẽ giúp bạn tẩy sạch lớp son trên môi.

- Không sử dụng son đã hết hạn. Một thỏi son thường chỉ có hạn khoảng 2 năm từ khi mở nắp.

- Nên sử dụng son môi có chỉ số chống nắng từ 18 SPF trở lên và bảo quản son ở nơi thoáng mát.

- Hạn chế sử dụng son lì vì hàm lượng chì trong son cao.

- Nên thoa một lớp son dưỡng trước khi thoa son để môi mềm và không bị khô.

- Hãy tìm chọn những sản phẩm uy tín và có chất lượng đến từ các thương hiệu lớn.

 

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