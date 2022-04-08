Đón hè ngập nắng sẽ thật thú vị với những trang phục mát mẻ nhưng thật ái ngại nếu bạn sở hữu làn da bong tróc: Làm sao để dưỡng da khô hiệu quả ngay cả trong hè?

Bạn muốn tránh xa các loại kem, sữa dưỡng thể nặng khiến da tiết nhiều dầu hơn nhưng không dùng bất cứ thứ gì khiến da khô, bong tróc và yếu đi. Đừng lo lắng! Cùng tham khảo các bước đơn giản sau để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh hơn trong mùa hè này nhé!

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Bụi, nắng, nóng có thể làm hỏng làn da của bạn, dẫn đến hình thành sắc tố và các triệu chứng lão hóa. Do đó, hãy tuân thủ một chế độ chăm sóc da bao gồm làm sạch, bổ sung dưỡng chất giúp da săn chắc và dưỡng ẩm để đảm bảo làn da sáng khỏe tự nhiên.

2: Gel nha đam

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Các mẹo làm đẹp sẽ thường sử dụng gel lô hội xanh trên mặt và cổ. Nha đam hoạt động như một chất làm dịu, vì vậy nó chữa lành và sửa chữa các tế bào da bị tổn thương do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Bạn cũng có thể thêm nước ép lô hội vào thói quen buổi sáng để cung cấp đủ nước cho cơ thể.

3: Thực phẩm giàu vitamin

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Bổ sung vitamin C và E vào chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như dưa hấu, dưa chuột, cà rốt. Những chất chống oxy hóa này giúp sửa chữa da và bảo vệ da khỏi các tia nắng mặt trời có hại.

4: Bổ sung nước

Nhiệt độ cao có thể gây viêm nhiễm bên trong, dẫn đến chóng mặt! Giữ cho cơ thể bạn đủ nước bằng cách sử dụng ít nhất hai lít nước mỗi ngày. Tránh uống quá nhiều caffein và rượu vì nó có thể gây mất nước.

5: Glycerin

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Thoa một lớp mỏng glycerin lên mặt trước khi ngủ mỗi ngày. Làm sạch vào buổi sáng. Glycerin sửa chữa các tế bào da bị hư hỏng và giữ cho khuôn mặt của bạn ngậm nước suốt cả ngày.

6: Bảo vệ đôi môi của bạn

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Cái nắng như thiêu đốt của mùa hè làm phát ra các tia UV có hại và làm tổn thương các mô nhạy cảm của môi. Để giữ cho đôi môi của bạn luôn tươi tắn và tươi tắn, hãy thoa một loại son dưỡng môi giàu dưỡng chất có chỉ số SPF 15 trở lên và tiếp tục thoa mỗi ngày.

7: Dầu dừa

Dầu dừa có thể được xem là một loại dầu thần kỳ! Nó có nhiều cách để sử dụng như thoa lên những vùng da có vấn đề như tay, lớp biểu bì và khớp, thoa lên da hoặc thêm vài thìa dầu dừa vào bồn tắm của bạn! Nó mang lại cho làn da của bạn cảm giác vô cùng mềm mại.

8: Không chà xát da

Khăn của bạn thấm hút rất tốt và mềm mại trên da của bạn. Nhưng thoa mạnh lên da có thể làm khô da. Thay vào đó, hãy sưởi ấm sau khi tắm. Để nguội da một chút rồi bôi thuốc mỡ. Bằng cách này, bạn sẽ khử được lượng nước dư thừa trên da, giúp giảm cơn khát một cách hiệu quả.

9: Sử dụng xà phòng thích hợp

Xà phòng thơm có thể gây kích ứng da, làm mất đi lớp dầu tự nhiên và gây khô da. Thay vào đó, hãy sử dụng xà phòng tự nhiên hoặc sữa tắm.

10: Nói CÓ với hơi nước, nhưng KHÔNG khi tắm nóng

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Xông hơi mỗi tuần một lần, nó sẽ giúp bạn mở lỗ chân lông vì da của bạn thu thập nhiều bụi bẩn và dầu hơn trong mùa hè. Tránh đi mưa vào mùa nắng nóng vì sẽ càng làm khô da hơn. Vì vậy, bạn nên sử dụng nước lạnh khi tắm sẽ giúp da hạ nhiệt và ngăn ngừa mụn. Hãy mát-xa bằng dầu hạnh nhân trước khi đi tắm. Dầu hạnh nhân giúp làn da của bạn giữ nước và trông sạch sẽ và ngậm nước.

11: Sử dụng kem chống nắng

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên trước khi ra khỏi nhà vì nó không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV có hại mà còn giúp da bạn không bị khô. Mua kem chống nắng kiềm dầu nếu bạn có da nhờn và mua kem chống nắng dưỡng ẩm nếu bạn có da khô. Hãy chắc chắn rằng bạn mua kem chống nắng theo loại da của bạn, vì việc thoa kem không hợp da, không đúng cách có thể dẫn đến da xỉn màu hơn. Sử dụng xịt chống nắng trên da và tóc của bạn cũng tiện lợi và hữu ích.

12: Sử dụng mặt nạ để dưỡng ẩm và giữ ẩm

Mặt nạ đu đủ: Đu đủ là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên và được biết đến với công dụng cấp độ ẩm của da. Nó cũng có đặc tính chống lão hóa. Chỉ cần trộn một vài miếng đu đủ tạo thành một hỗn hợp mịn và bôi hỗn hợp này lên mặt của bạn một cách tự do. Đặt miếng bông lớn hay miếng mặt nạ lên mặt để chống dính cho đu đủ không bị chảy nước. Để yên trong 15 phút trước khi rửa bằng nước ấm. Lặp lại ba lần một tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ Yoghurt: Một phương pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả khác là mặt nạ Yoghurt tuyệt vời để điều trị làn da khô của bạn vào mùa hè vì sữa chua giữ lại độ ẩm và làm mềm da của bạn một cách tự nhiên. Chỉ cần trộn một thìa cà phê mật ong với 2 thìa cà phê sữa chua và thoa đều hỗn hợp này lên mặt. Để nó khô hoàn toàn, trước khi rửa bằng nước. Lặp lại 2 lần một tuần trong một tháng để có được làn da mềm mại, dẻo dai và rạng rỡ.

13. Tẩy da chết là điều cần thiết

Da khô chỉ đơn giản là các tế bào da chết chưa bong ra, càng tích tụ nhiều trên bề mặt da càng khiến da mặt bạn khô hơn. Điều này có thể dẫn đến da khô ngứa và rất khó giải quyết. Có nhiều loại sữa rửa mặt có thể từ từ loại bỏ da khô quá mức khi sử dụng hàng ngày trong khi tẩy tế bào chết cũng có sẵn để loại bỏ da khô một cách triệt để. Lưu ý rằng tẩy tế bào chết hóa học có thể gây kích ứng, vì vậy hãy kiểm tra trước để đảm bảo da bạn không nhạy cảm với các thành phần này.

14. Cạo lông an toàn

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Cạo sạch da mà không làm ướt da trước là điều tối kỵ. Điều này có thể dẫn đến da rất khô, nổi mụn và các vấn đề khác. Luôn sử dụng gel hoặc kem cạo lông và nếu bạn không có một trong hai loại đó bạn có thể cân nhắc sử dụng xà phòng còn hơn không dùng gì mà cạo khô. Da khô có thể có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, vì vậy hãy nhớ sử dụng lưỡi dao cạo sạch và được khử trùng thường xuyên. Tất nhiên, hãy nhớ dưỡng ẩm cho vùng da vừa cạo sau khi cạo xong để tránh gây khô da.

Người ta đã từng nói, "ánh nắng mặt trời, sự sảng khoái và quần áo" là bản chất của mùa hè. Vì vậy, hãy chú tâm và chăm sóc da khô thật tốt trong mùa hè này và khoe làn da sáng đẹp nhé!

Theo Pharmeasy