Diệt trừ nấm da chân tại nhà với liệu pháp siêu đơn giản lọai bỏ nhanh vi khuẩn

Làm đẹp 01/01/2023 07:58

Bệnh nấm da chân là một bệnh nhiễm nấm phổ biến nhắm vào da. Bệnh này do nấm da đầu gây ra và dễ lây lan, bạn có thể bị nhiễm bệnh khi đi chân trần trên sàn nhà ẩm ướt trong phòng tắm công cộng, phòng thay đồ, v.v.

Diệt trừ nấm da chân tại nhà với liệu pháp siêu đơn giản lọai bỏ nhanh vi khuẩn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị nhiễm nấm da, hãy thử các biện pháp khắc phục tại nhà sau để loại bỏ nó:

Bột baking soda

Diệt trừ nấm da chân tại nhà với liệu pháp siêu đơn giản lọai bỏ nhanh vi khuẩn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Baking soda giúp hấp thụ mùi khó chịu ở chân và giảm ngứa và cảm giác nóng rát giữa các ngón chân hoặc trên bàn chân của bạn. Thêm một muỗng canh baking soda vào một ít nước và tạo thành hỗn hợp sệt. Xoa bột nhão vào những nơi bị ảnh hưởng, rửa sạch và lau khô chân.

Ngâm nước muối

Muối Epsom giúp thấm hút mồ hôi và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi ở chân. Bên cạnh đó, nó còn giúp chữa lành vết loét bằng cách giảm viêm do nấm da chân. Thêm bốn thìa cà phê muối này vào bồn nước ấm. Ngâm chân trong đó từ 5 đến 10 phút. Tiếp tục lặp lại điều này trong khoảng thời gian thường xuyên cho đến khi bàn chân của bạn được chữa lành hoàn toàn.

Tắm trà xanh

Diệt trừ nấm da chân tại nhà với liệu pháp siêu đơn giản lọai bỏ nhanh vi khuẩn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Axit tannic trong trà hoạt động như một chất làm se tự nhiên giúp làm khô mồ hôi chân. Nhúng bốn đến năm túi trà vào một lít nước sôi trong khoảng năm phút. Khi nó đạt đến nhiệt độ phòng, hãy ngâm chân trong khoảng 30 phút.

Sữa chua không đường

Sữa chua tươi là một biện pháp khắc phục ngay lập tức cho bệnh nấm da chân. Nó chứa vi khuẩn acidophilus, một loại vi sinh vật thân thiện giúp kiểm soát nấm. Thoa sữa chua trực tiếp lên các khu vực bị nhiễm bệnh, để khô rồi rửa sạch.

Mù tạt

Diệt trừ nấm da chân tại nhà với liệu pháp siêu đơn giản lọai bỏ nhanh vi khuẩn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mù tạt có đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn có thể ngăn chặn nấm ở chân. Nó cũng giúp giảm viêm. Thêm một vài giọt dầu mù tạt hoặc một ít bột mù tạt vào bồn ngâm chân. Ngâm chân trong bồn tắm ít nhất nửa giờ.

Theo Femina

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