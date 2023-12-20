Dầu gội xả An Thảo – chăm sóc từ chân tóc đến da đầu,  nuôi dưỡng từng sợi tóc hư tổn.

Làm đẹp 20/12/2023 16:49

Dầu gội thảo dược An Thảo hay còn gọi là dầu gội hữu cơ, đang dần được nhiều người lựa chọn bởi công dụng vượt trội giúp mái tóc suôn mượt, khỏe mạnh và an toàn.

Dầu gội xả An Thảo có thành phần chính từ 100% tự nhiên 

Dầu gội An Thảo là dầu gội thuần chay, chiết suất từ thiên nhiên và gần như không có bất cứ thành phần hóa học nào. Dù mới chỉ có mặt trên thị trường chưa lâu nhưng dầu gội An Thảo được hàng ngàn khách hàng yêu thích và tin tưởng sử dụng, đây là sản phẩm được mệnh danh là một trong những sản phẩm an toàn, lành tính hiện nay. Bởi An Thảo là loại dầu gội với các thành phần từ thiên nhiên, cao thảo dược quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe và nói không với sử dụng hóa chất để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

Dầu gội xả An Thảo – chăm sóc từ chân tóc đến da đầu,  nuôi dưỡng từng sợi tóc hư tổn. - Ảnh 1

Dầu gội An Thảo là dầu gội thuần chay có thành phần từ 100% thiên nhiên

Dầu gội thảo dược An Thảo với thành phần chính 100% là các loại thảo dược tự nhiên từ thảo mộc: hà thủ ô đỏ, bồ kết, tinh chất bưởi rừng, cao thảo dược và nhiều thành phần giúp tái tạo tế bào như: vitamin A, C,... giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt, dễ dàng thấm sâu vào trong da đầu. Với những bạn có tóc yếu sẽ không bị hóa chất làm gãy rụng, tổn thương.

Bộ gội xả An Thảo - Đánh bay mọi vấn đề về tóc

Bộ gội xả An Thảo không chỉ giúp làm sạch và nuôi dưỡng tóc một cách hiệu quả, mà còn giải quyết mọi vấn đề về tóc. Với ông thức đặc biệt, sản phẩm giúp tái tạo và phục hồi tóc từ sâu bên trong, mang lại cho bạn mái tóc mềm mượt và khỏe đẹp. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tóc yếu và rụng, bộ gội xả An Thảo sẽ kích thích mọc tóc mới và ngăn ngừa rụng tóc, giúp bạn có mái tóc dày dặn và bồng bềnh. Ngoài ra còn cung cấp dưỡng chất cần thiết cho tóc, giúp tóc trở nên mạnh mẽ và đầy sức sống. 

Dầu gội xả An Thảo – chăm sóc từ chân tóc đến da đầu,  nuôi dưỡng từng sợi tóc hư tổn. - Ảnh 2

Bộ gội xả An Thảo là sản phẩm tối ưu cho mái tóc bạn suôn mượt

Phù hợp với mọi lứa tuổi

Dầu gội thảo dược An Thảo có thiết kế khá đơn giản, không được bắt mắt như các loại dầu gội khác nhưng hiệu quả thì rất được nhiều người công nhận. Điều đặc biệt ở sản phẩm này là trẻ em hay người lớn tuổi đều có thể sử dụng. Bởi ngoài tính an toàn, An Thảo còn có tác dụng trị rụng tóc, trị gàu, kích thích mọc tóc. Sản phẩm còn cung cấp dưỡng chất phục hồi và nuôi dưỡng tóc sâu từ bên trong. Khi gội xong hương thơm khá là dịu nhưng lại lưu hương cực lâu trên tóc.

Dầu gội xả An Thảo – chăm sóc từ chân tóc đến da đầu,  nuôi dưỡng từng sợi tóc hư tổn. - Ảnh 3

Sản phẩm lưu hương cực kỳ lâu trên mái tóc 

“Cái răng cái tóc là góc con người” - câu nói trên như nhắc nhở khéo léo việc chăm chút vẻ ngoài cho bản thân mà trong đó “tóc” là phần quan trọng nhất. Giữa cuộc sống hiện đại nhộn nhịp, mọi thứ đều nhanh chóng và tiện lợi, thay vì mất thời gian nấu một nồi nước vỏ bưởi và các lá thảo dược cho hương bay khắp nhà rồi bắc xuống tỉ mỉ pha pha, gội gội. Thì hãy lựa chọn bộ dầu gội xả An Thảo, không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn thưởng cho bản thân những phút giây yên bình thư giãn như được spa mái tóc tại nhà. Nếu bạn muốn kinh doanh dòng sản phẩm này vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết.

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