Dầu gội xả An Thảo – chăm sóc từ chân tóc đến da đầu,  nuôi dưỡng từng sợi tóc hư tổn.

Dầu gội xả An Thảo có thành phần chính từ 100% tự nhiên

Dầu gội An Thảo là dầu gội thuần chay, chiết suất từ thiên nhiên và gần như không có bất cứ thành phần hóa học nào. Dù mới chỉ có mặt trên thị trường chưa lâu nhưng dầu gội An Thảo được hàng ngàn khách hàng yêu thích và tin tưởng sử dụng, đây là sản phẩm được mệnh danh là một trong những sản phẩm an toàn, lành tính hiện nay. Bởi An Thảo là loại dầu gội với các thành phần từ thiên nhiên, cao thảo dược quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe và nói không với sử dụng hóa chất để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.