Chuyên gia da liễu mách bạn 7 cách làm dịu vết cháy nắng nhanh chóng an toàn

Ngay khi nhận thấy da ửng đỏ, đó là lúc bạn nên hạn chế ra nắng. Ngay cả khi bạn muốn trở lại bãi biển chơi bóng chuyền, tốt hơn là bạn nên điều trị các triệu chứng của mình một cách nhanh chóng và cho bản thân thời gian để chữa lành vết bỏng trước. Cắm trại dưới ô che và tránh ánh nắng mặt trời cho đến khi vết bỏng của bạn được chữa lành hoàn toàn là liệu pháp tốt nhất.

2. Tắm bằng giấm táo

Nếu bạn vui chơi với bạn bè của mình bên hồ bơi và chợp mắt một chút dưới cái nắng nóng, bạn có thể trở về phòng khách sạn của mình với làn da giống tôm hùm hơn. Khi điều này xảy ra, bạn cần giảm cháy nắng toàn thân. Thay vì lục soát các hiệu thuốc địa phương để mua các sản phẩm sau khi đi nắng, bác sĩ da liễu Dendy Engelman khuyên bạn nên tắm bằng giấm táo.

Cô ấy khuyên bạn nên ngâm mình trong giấm táo 10 phút, để dung dịch tự nhiên có thời gian khôi phục lại mức độ pH trên da của bạn. Hơn hết, lỗ chân lông của bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn, ngay cả khi bạn có mùi hơi khét trong quá trình tắm ngâm này. "Các đặc tính chống viêm của giấm táo làm dịu da bị kích ứng, và axit axetic làm mềm da để giúp các tế bào chết bong ra", cô chia sẻ.

3. Sử dụng lô hội

Một trong những cách chữa cháy nắng tại nhà lâu đời nhất là lô hội. Bác sĩ da liễu Papri Sarkar cho biết do đặc tính chữa bệnh của lô hội sẽ giúp làm dịu cơn đau, hạ nhiệt cho làn da của bạn và hơn hết là sẽ làm lành da của bạn. Khuyến nghị tốt nhất của cô ấy là lô hội tươi, mát, sẽ tạo cảm giác sảng khoái trên lỗ chân lông của bạn và giúp giảm đau tức thì. Nếu bạn không sử dụng lô hội, cô ấy nói rằng chườm mát hoặc tắm nước mát trong bột yến mạch cũng có tác dụng. Cô ấy cảnh báo không nên tắm nước quá lạnh, vì nó có thể gây căng thẳng cho làn da vốn đã nhạy cảm của bạn.

4. Tránh xa các chất tẩy rửa mạnh

Hãy nghĩ về mọi thứ đang làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn sau một ngày đi biển: kem chống nắng, cát, mồ hôi, nước muối, v.v. Mặc dù bạn không muốn làm gì hơn là rửa mặt thật mạnh để loại bỏ bụi bẩn, nhưng bác sĩ da liễu Joshua Zeichner, MD nói rằng hãy chống lại sự cám dỗ nếu bạn đang bị cháy nắng. Vì làn da của bạn đã bị tổn thương nên việc sử dụng chất tẩy rửa hoặc tẩy da chết quá mạnh không chỉ gây căng thẳng hơn mà còn rất đau. Thay vào đó, anh ấy gợi ý rằng hãy đơn giản hóa nó với một loại sữa rửa mặt nhẹ nhàng hơn.

5. Nạp chất chống oxy hóa

Theo Tiến sĩ Engleman, cháy nắng là do tia UV mạnh mẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ của da và gây ra tổn thương gốc tự do khiến lớp da bên ngoài của chúng ta có màu đỏ. Khi bạn đang tìm cách để loại bỏ cháy nắng, cô ấy nói rằng hãy bổ sung chất chống oxy hóa, đặc biệt là những chất có trong vitamin C. Chúng giúp bảo vệ làn da của chúng ta chống lại sự tấn công của các gốc tự do bằng cách vô hiệu hóa stress oxy hóa có thể gây tổn thương tế bào. Cô ấy nói: "Serum vitamin C sẽ hiệu quả nhất trong việc cung cấp đến cấp độ tế bào. Serum có hàm lượng hoạt chất cao nhất. Chúng có các phân tử nhỏ hơn, cho phép các hoạt chất thâm nhập sâu hơn".

6. Dưỡng ẩm

Vì làn da cháy nắng của bạn đã bị kích ứng nên khi chạm vào sẽ khô. Cảm giác này tự nhiên sẽ khiến bạn muốn làm ẩm da tức thì, nhưng điều quan trọng là bạn phải chọn đúng loại công thức để giảm đau nhanh và hiệu quả. Tiến sĩ Engleman nói rằng bạn muốn chống lại khả năng xuất hiện các nếp nhăn rõ rệt do cháy nắng có thể gây ra và hãy chọn một sản phẩm giàu vitamin E. Giống như vitamin C, vitamin E là một chất trung hòa gốc tự do và nó giúp thúc đẩy quá trình tái tạo và dưỡng ẩm cho da. Bạn cũng nên tìm một loại kem dưỡng da có chất làm dịu da cháy nắng như chứa thành phần của hoa cúc và hoa oải hương.

7. Cân nhắc về đơn thuốc

Khi được điều trị nhanh chóng và cẩn thận, hầu hết các vết cháy nắng sẽ lành trong vòng một tuần hoặc lâu hơn. Tuy nhiên, nếu vết bỏng của bạn nghiêm trọng hoặc bạn có vết thương hở, đau đớn, bạn có thể cần phải sử dụng phương pháp chữa cháy nắng mạnh hơn.

Mặt trời thực sự có thể gây bỏng cấp độ một và cấp độ hai và bạn cần được hỗ trợ y tế. Hoặc, nếu vết cháy nắng còn sót lại có vẻ không nghiêm trọng vẫn còn vết thương, Tiến sĩ Engelman khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu, người có thể kê đơn thuốc để dưỡng ẩm và làm mềm da đồng thời sửa chữa tổn thương. Ngay cả khi bạn bị cháy nắng bình thường, lớp da cũng có thể sẵn sàng tiếp nhận trị liệu vì chúng sẽ đẩy nhanh thời gian chữa lành.

Theo Real Simple