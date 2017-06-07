Chỉ cần bôi thứ này, lông nách tự rụng mà không cần dùng nhíp

Làm đẹp 07/06/2017 18:53

Lông nách là một trong những thứ khiến chị em phụ nữ bị ám ảnh. Tuy nhiên, việc nhổ hay cạo không chỉ khiến lông mọc lên nhiều hơn mà còn khiến vùng nách bị tổn thương.

Hiện nay, thay vì dùng nhíp hay dao cạo, nhiều chị em chọn cách sử dụng các hỗn hợp từ thiên nhiên để an toàn và bảo vệ làn da ở khu vực này. Một trong những loại hỗn hợp được tin dùng đó là chanh, lòng trắng trứng và bột mì (hay bột gạo). 

Hết sạch lông nách nhẹ nhàng với cách trị lông nách tự nhiên này
Ngoài tác dụng triệt lông, hỗn hợp này còn giúp nuôi dưỡng làn da trở nên mịn màng hơn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu:

  • 1 muỗng bột mì (hay bột gạo)
  • 1 lòng trắng trứng
  • 1 quả chanh

Cách làm:  

Đầu tiên, bạn cần vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hết hạt. Trộn lòng trắng trứng vào nước chanh rồi khuấy đều cho đến khi sủi bọt trắng. Sau cùng, bỏ bột mì vào trong hỗn hợp trên rồi trộn đều đến khi chúng hòa vào nhau.

Trước khi thoa hỗn hợp này, bạn cần làm sạch vùng da nách bằng nước ấm rồi lau khô. Thoa hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay, để nó có thể phát huy tối đa công dụng, hãy dùng tay mát xa một cách nhẹ nhàng.

Sau khoảng 15 phút, khi hỗn hợp đã khô lại bạn sẽ dễ dàng lột sạch các sợi lông từ gốc đến ngọn mà không gây đau đớn và thâm da. Dùng khăn sạch lau lại một lần nữa để se khít lỗ chân lông.  Không chỉ vùng nách, bạn có thể thoa hỗn hợp này ở tay và chân để triệt lông.

Hết sạch lông nách nhẹ nhàng với cách trị lông nách tự nhiên này
Kiên trì sử dụng hỗn hợp này một thời gian, lông ở vùng nách sẽ mọc thưa dần và nhạt màu hơn - Ảnh: Internet

Khi hỗn hợp này thấm vào da, nó sẽ khiến nang lông bị suy yếu làm lông rụng ra một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, chanh và trứng sẽ giúp nuôi dưỡng vùng da dưới cánh tay trở nên mịn màng hơn. Nếu kiên trì áp dụng phương pháp này trong thời gian dài sẽ khiến lông khó mọc trở lại hoặc mọc một cách rất thưa thớt và có màu rất nhạt. Điều này sẽ giúp chị em phụ nữ có thể tự tin diện những bộ trang phục ngắn tay.

Lưu ý khi tự triệt lông ở nhà

Sau khi tự triệt lông xong, bạn nên thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm để bảo vệ tốt làn da ở khu vực đó. Vì da ở vùng nách là một nơi vô cùng nhạy cảm nên phải thường xuyên được chăm sóc đúng cách và vệ sinh sạch sẽ để tránh gây mùi cơ thể khiến bạn trở nên mất tự tin.

Hết sạch lông nách nhẹ nhàng với cách trị lông nách tự nhiên này
Sau khi triệt lông tại nhà, nên thoa một lớp kem dưỡng ẩm để bảo vệ da - Ảnh: Internet

Khi da bạn đang gặp phải các vấn đề như tổn thương, trầy xước hoặc mắc các bệnh như: ghẻ, vảy nến, mụn nhọt… tuyệt đối không nên tẩy lông. Vì nếu tẩy lông trên những vùng da này sẽ khiến chúng bị tổn thương nhiều hơn, đôi khi còn dẫn đến nhiễm trùng gây nguy hại cho sức khỏe

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