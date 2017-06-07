Hết sạch lông nách nhẹ nhàng với cách trị lông nách tự nhiên này

Hiện nay, thay vì dùng nhíp hay dao cạo, nhiều chị em chọn cách sử dụng các hỗn hợp từ thiên nhiên để an toàn và bảo vệ làn da ở khu vực này. Một trong những loại hỗn hợp được tin dùng đó là chanh, lòng trắng trứng và bột mì (hay bột gạo).

Đầu tiên, bạn cần vắt lấy nước cốt chanh, bỏ hết hạt. Trộn lòng trắng trứng vào nước chanh rồi khuấy đều cho đến khi sủi bọt trắng. Sau cùng, bỏ bột mì vào trong hỗn hợp trên rồi trộn đều đến khi chúng hòa vào nhau.

Trước khi thoa hỗn hợp này, bạn cần làm sạch vùng da nách bằng nước ấm rồi lau khô. Thoa hỗn hợp này lên vùng da dưới cánh tay, để nó có thể phát huy tối đa công dụng, hãy dùng tay mát xa một cách nhẹ nhàng.

Sau khoảng 15 phút, khi hỗn hợp đã khô lại bạn sẽ dễ dàng lột sạch các sợi lông từ gốc đến ngọn mà không gây đau đớn và thâm da. Dùng khăn sạch lau lại một lần nữa để se khít lỗ chân lông. Không chỉ vùng nách, bạn có thể thoa hỗn hợp này ở tay và chân để triệt lông.

Khi hỗn hợp này thấm vào da, nó sẽ khiến nang lông bị suy yếu làm lông rụng ra một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, chanh và trứng sẽ giúp nuôi dưỡng vùng da dưới cánh tay trở nên mịn màng hơn. Nếu kiên trì áp dụng phương pháp này trong thời gian dài sẽ khiến lông khó mọc trở lại hoặc mọc một cách rất thưa thớt và có màu rất nhạt. Điều này sẽ giúp chị em phụ nữ có thể tự tin diện những bộ trang phục ngắn tay.

Lưu ý khi tự triệt lông ở nhà

Sau khi tự triệt lông xong, bạn nên thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm để bảo vệ tốt làn da ở khu vực đó. Vì da ở vùng nách là một nơi vô cùng nhạy cảm nên phải thường xuyên được chăm sóc đúng cách và vệ sinh sạch sẽ để tránh gây mùi cơ thể khiến bạn trở nên mất tự tin.

Khi da bạn đang gặp phải các vấn đề như tổn thương, trầy xước hoặc mắc các bệnh như: ghẻ, vảy nến, mụn nhọt… tuyệt đối không nên tẩy lông. Vì nếu tẩy lông trên những vùng da này sẽ khiến chúng bị tổn thương nhiều hơn, đôi khi còn dẫn đến nhiễm trùng gây nguy hại cho sức khỏe.