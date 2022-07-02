Chế độ ăn kiêng Paleo có thể ảnh hưởng gì đến cơ thể bạn chỉ sau 1 tuần

Chế độ ăn kiêng Paleo có thực sự hiệu quả không? Nó có giúp bạn giảm cân không? Nó có phải là một giải pháp thay thế lành mạnh mà mọi người có thể lựa chọn mà không cần phải đối mặt với hậu quả không? Nó có phải là sự lựa chọn phù hợp cho bạn? Trước khi xem xét bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, trước tiên chúng ta hãy hiểu chế độ ăn kiêng này được tạo thành từ gì.

Tất nhiên, chúng ta gần như không thể biết những người ở độ tuổi đó đã thực sự ăn gì ở những nơi khác nhau trên thế giới, nhưng người ta tin rằng lượng thức ăn của họ chủ yếu bao gồm chế độ ăn toàn thực phẩm. Kế hoạch bữa ăn chính xác của người tiền sử có sự thay đổi do sự khác biệt về vị trí sinh sống và nguồn thức ăn sẵn có của họ. Với việc tiêu thụ một chế độ ăn uống như vậy và cuộc sống hoạt động thể chất cao, tổ tiên của chúng ta đã có thể giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các bệnh và rối loạn lối sống như béo phì, bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Giả sử bạn là người mới bắt đầu học qua những điều cơ bản. Trong trường hợp đó, chế độ ăn kiêng nhạt là một kế hoạch ăn uống thân thiện với thiên nhiên có nguồn gốc từ những năm 1970 mặc dù nó ngày càng phổ biến trong thế kỷ 21. Các tên thường gọi của chế độ ăn kiêng này bao gồm chế độ ăn kiêng thời kỳ đồ đá, chế độ ăn kiêng thời thượng cổ hoặc thậm chí là chế độ ăn uống săn bắn hái lượm. Nó có mục đích giống với thói quen ăn uống của tổ tiên chúng ta, những người săn bắn hái lượm, và cách họ có thể đã ăn trong thời đại đồ đá cũ, do đó một trong những tên gọi của nó là chế độ ăn uống cổ điển.

Quy tắc và quy định của chế độ ăn kiêng này khá đơn giản: nếu người thượng cổ không ăn nó, thì bạn cũng không nên ăn nó. Điều này có nghĩa là, trong chế độ ăn săn bắn hái lượm, chỉ những thành phần thực phẩm có thể kiếm được thông qua săn bắn hoặc hái lượm mới được xem xét và tiêu thụ. Nhưng nói một cách dễ hiểu và ngắn hơn, mục tiêu chính của chế độ ăn kiêng này là ăn thực phẩm nguyên chất và tránh thực phẩm chế biến quá kỹ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét những loại thực phẩm bạn có thể và không thể ăn khi thực hiện chế độ ăn kiêng này.

Thực phẩm bạn có thể ăn:

Thịt

Cá và các loại hải sản khác

Rau

Trái cây

Quả hạch

Các loại hạt

Các loại thảo mộc và gia vị

Chất béo lành mạnh

Dầu ăn

Sữa nguồn gốc thực vật

Rau giàu tinh bột

Các thực phẩm cần tránh

Chất béo chuyển hóa

Ngũ cốc nguyên cám

Cây họ đậu

Sản phẩm ăn kiêng

Muối ăn

Đường tinh luyện

Chất làm ngọt nhân tạo

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Thực phẩm chế biến nhiều

Xi-rô ngô nhiều đường fructose

Một số loại dầu chiết xuất từ ​​hạt

Một số món ăn nhẹ dễ dàng và đơn giản để ăn:

Cà rốt baby

Lê tẩm mật ong

Các loại hạt

Chuối phết bơ hạnh nhân

Táo

Trứng luộc chín

Tác động tích cực của chế độ ăn kiêng này

Chế độ ăn kiêng nhạt giúp giảm cân, có nhiều năng lượng hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm, cải thiện độ nhạy insulin và giảm huyết áp. Người ta cho thấy rằng những người đã theo chế độ ăn uống nhạt này đã cải thiện nhiều hơn tình trạng béo bụng và giảm được nhiều chất béo hơn.

Tác động tích cực của chế độ ăn kiêng này

Tác động tiêu cực của chế độ ăn kiêng này

Một trong những quy tắc mà chế độ ăn kiêng này đưa ra là chúng ta phải tuân theo thực đơn Palep để xem chúng ta đã tiếp cận được những cải tiến nào. Điều này trông có vẻ dễ dàng, nhưng nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn kiêng vì phương pháp này hạn chế và không thuận lợi cho việc ăn ngoài, thiếu các hương vị và sự biến đổi khác nhau trong thực phẩm.

Người ta cũng thường nhận thấy rằng việc duy trì một chế độ ăn kiêng như vậy có thể khá tốn kém, vì vậy không phải ai cũng có đủ khả năng để duy trì nó trong một thời gian dài. Chế độ ăn kiêng này có thể không an toàn cho tất cả mọi người vì mọi người có thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng này trong thời gian dài. Do những yếu tố này, mọi người luôn được khuyên nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để xem liệu điều này có phù hợp với cơ thể của họ hay không.