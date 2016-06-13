Cách làm nha đam ngâm giấm táo: "thần dược" để có làn da trắng mịn như em bé

Nha đam ngâm giấm táo là công thức làm đẹp được nhiều phụ nữ sử dụng để dưỡng da, giúp da sáng mịn tự nhiên và cực kỳ an toàn.

Giấm táo là một loại thực phẩm được sử dụng trong nhiều món ăn, nhưng không phải ai cũng biết công dụng làm đẹp thần kỳ của nó, nhất là khi kết hợp với nha đam, loại cây giúp làn da phụ nữ mịn màng, trẻ trung hơn tuổi. Giấm ngâm nha đam tuy mất nhiều thời gian để làm nhưng bạn sẽ phải ngạc nhiên với công dụng thần kỳ của nó.

Nguyên liệu:

- Nha đam tươi: 500gr

- Đường cát: 5 muỗng

- Muối: 2 muỗng

- Giấm táo: 1 lít (bạn có thể tự làm giấm táo hoặc mua ở siêu thị)

- 1 chiếc bình thủy tinh sạch có nắp

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch nha đam, cắt khúc, ngâm muối loãng khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng, vớt nha đam ra xả sạch lại với nước, để thật khô ráo.

Bước 2: Cho nha đam vào chiếc bình thủy tinh, cho hết số muối và đường trong công thức vào trộn đều. Sau đó, đổ giấm ngập nha đam (chú ý nha đam phải chìm hoàn toàn trong giấm không nổi lên trên)

Bước 3: Đậy kín nắp bình, để nơi thoáng mát trong 2-3 tuần là có thể sử dụng.

Cách dùng:

Khi giấm nha đam đã đủ thời gian ngâm, bạn múc giấm ra, pha loãng với nước lọc theo tỷ lệ 1 giấm 3 nước, nhúng bông tẩy trang vào hỗn hợp giấm nước và thoa đều lên da mặt sạch. Làm 1 tuần 2-3 lần để có kết quả tốt nhất. Làn da bạn sẽ cải thiện sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-nha-dam-ngam-giam-tao-than-duoc-de-co-lan-da-trang-min-nhu-em-be-134719.html