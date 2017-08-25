Trong so sánh với các “thần dược” tự nhiên chuyên dụng để làm đẹp như dầu dừa, mật ong hay dầu ô liu, vitamin E không hề kém cạnh khi không chỉ có tác dụng dưỡng da, giúp da hồng hào, tươi sáng mà còn có thể “kích” mi dài hơn trong thời gian ngắn. Lợi ích của việc làm đẹp bằng vitamin E không phải mới được phát hiện mà từ lâu, phái yếu trên thế giới đã biết cách khai thác loại vitamin E này để làm đẹp từ đầu đến chân và hiệu quả luôn vượt ngoài mong đợi.

Cách thực hiện: Lấy hai viên nang vitamin E dạng con nhộng, bóp lấy tinh dầu bên trong rồi bôi lên mặt, massage nhẹ nhàng rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện vài lần mỗi tuần và sau một thời gian, đốm nâu sẽ dần biến mất.

Để phát huy tác dụng làm đẹp này của vitamin E, hãy trộn nó với một ít bột nghệ vì nghệ sẽ giúp làm trắng da tự nhiên nên các đốm nâu sẽ mờ nhanh hơn nữa.

2. Loại bỏ nếp nhăn với vitamin E

Tác dụng làm đẹp bằng vitamin E còn thể hiện ở việc nó còn có khả năng loại bỏ các nếp nhăn xuất hiện sớm trên da mặt. Bạn chỉ cần lấy tinh dầu từ viên nang vitamin E rồi massage mặt hàng ngày là được. Tốt nhất là nên để qua đêm để dưỡng chất thấm sâu hơn vào da.

3. Vitamin E điều trị da khô

Da khô là tình trạng hết sức khó chịu, khiến bạn lúc nào cũng có cảm giác da bị kéo căng quá mức và gần như sắp “nứt”. Lúc này, nếu chỉ dưỡng ẩm bằng các mỹ phẩm thông thường thì chưa đủ.

Để khắc phục, bạn hãy thoa tinh dầu vitamin E lên mặt, để qua đêm hoặc trộn thêm với bơ để tăng hiệu quả làm mềm da và giúp da chắc khỏe. Đây là một trong những tác dụng làm đẹp rõ rệt nhất của vitamin E.

4. Làm son dưỡng môi

Không chỉ làm đẹp da vitamin E còn có thể được dùng để “chế” làm sản phẩm dưỡng môi rất đơn giản. Đây là giải pháp hoàn toàn tự nhiên để chữa môi nẻ, rất an toàn và cực kỳ công hiệu.

Cách thực hiện: bôi tinh dầu vitamin E lên môi vào mỗi buổi tối, massage nhẹ nhàng và để qua đêm là được.

5. “Kích” lông mi dày và dài tự nhiên với vitamin E

Để “kích” mi bằng vitamin E, hãy lấy vài giọt dầu vitamin E cho vào lọ sạch, sau đó, nhúng tăm bông vào trong dầu rồi quét lên lông mi. Chú ý quét đều từ gốc đến ngọn, cả mặt trên lẫn mặt dưới. Thực hiện 2 lần mỗi ngày: buổi sáng trước khi trang điểm và buổi tối trước khi đi ngủ để sớm có kết quả như ý.

Cách làm đẹp với vitamin E đảm bảo 99% chị em chưa biết

Ngoài 5 lợi ích kể trên thì bạn còn có thể sử dụng vitamin E để tự chế ra một loại sản phẩm làm đẹp cực kỳ tốt mà không cần phải mua sẵn ngoài thị trường, đó chính là bơ dưỡng thể.

Bơ dưỡng thể được làm từ các nguyên liệu tự nhiên sẽ rất lành tính và khả năng chăm sóc toàn thân cũng không hề kém mỹ phẩm cao cấp.

Nguyên liệu:

1 chén bơ hạt mỡ.

½ chén dầu dừa nguyên chất.

¼ chén dầu hạnh nhân.

2 đến 3 viên vitamin E.

40 giọt tinh dầu hương tùy ý.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đun chảy bơ hạt mỡ và dầu dừa ở nhiệt độ vừa phải, sau đó, tắt bếp để hỗn hợp nguội ở nhiệt độ phòng.

Bước 2: Khi hỗn hợp nguội, cho thêm dầu hạnh nhân, dầu vitamin E và tinh dầu vào, trộn đều. Sau đó, để vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng để hỗn hợp đặc lại.

Bước 3: Lấy hỗn hợp từ tủ lạnh ra, cho vào bát lớn rồi đánh đều trong 5 phút. Sản phẩm thu được chính là bơ dưỡng thể hạt mỡ. Bạn có thể cho bơ dưỡng thể vào một hũ có nắp thật chặt để dùng hàng ngày.

Mỗi lần tắm, bạn có thể lấy một ít bơ ra để thoa lên người, kết hợp massage toàn thân và thư giãn trong vài phút trước khi tắm lại bằng nước mát. Sau một thời gian, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng không kém gì da em bé đâu đấy.

Chúc bạn thành công.