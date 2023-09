Cách khắc phục núm vú bị tụt vào trong ở nữ giới

Cấp độ 3: Núm vú tụt hẳn vào trong và không phản ứng lại với các tác động cũng như không thể kéo ra được. Đầu ngực sẽ có rất nhiều xơ nang và ống dẫn sữa bị thụt vào nhiều, phụ nữ không thể cho con bú được.

Hiện nay, có khá nhiều cách đơn giản để khắc phục việc đầu ngực bị tụt, từ cách thủ công đến phẫu thuật thẩm mỹ, dựa vào cấp độ bị tụt để lựa chọn cách khắc phục phù hợp.

Cách khắc phục núm vú bị tụt vào trong

Ở cấp độ 1 và 2, để khắc phục tình trạng núm vú tụt vào trong thì mỗi lần tắm rửa các chị em hãy lấy tay se se đầu núm vú và kéo nhẹ ra ngoài để kéo dài các ống dẫn hoặc kích thích núm vú bằng miệng khi quan hệ tình dục, vê tròn, mút núm vú cho nhô lên.

Núm vú tụt nhẹ có thể dùng miệng để kích thích

Núm vú bị thụt vào trong có thể gây khó khăn cho việc chăm sóc, vệ sinh, đặc biệt trong thời kì người phụ nữ mang thai. Chính vì vậy, nếu đầu ti bị thụt khi mang thai thì cần phải thực hiện thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, khi mặc áo ngực các chị em cũng cần phải lưu ý hơn. Hãy chọn loại áo ngực thật ôm có phần chóp tương đối thoải mái để các mô mỡ quanh ngực dồn ép cho đầu núm vú nhô ra và lâu ngày sẽ giữ nó ở vị trí mới. Cách này vô cùng có hiệu quả đối với các bạn gái đang còn trong độ tuổi dậy thì từ 13-19 tuổi.

Tuy nhiên, đối với trường hợp núm vú ở cấp độ 3, bị tụt sâu vào bên trong, các chị em nên thực hiện phẫu thuật sửa núm vú. Chỉ mất vài giờ thực hiện, bác sĩ sẽ kéo núm vú ra ngoài, rạch một đường quanh núm vú và cắt vào mô đang kéo núm vú xuống để giải thoát nó. Vì là loại phẫu thuật ngoại trú ngắn hạn nên các chị em có thể về nhà trong ngày và có thể quay lại được với nhịp sống bình thường vào ngay ngày hôm sau. Khi lập gia đình, nếu có thai, sau khi sinh sữa vẫn tiết ra bình thường, nhưng em bé không ngậm được vú mẹ dễ dàng khi bú vì đây chỉ là biện pháp tạo hình thẩm mỹ, chứ không thể thay thế chức năng núm vú thật.

Núm vú bị tụt có thể can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ

Phẫu thuật sửa núm vú cũng là một biện pháp can thiệp ngoại khoa nên dù nhỏ nhưng đôi khi cũng sẽ gặp một số rủi ro ngoài ý muốn như hoại tử núm, do sự can thiệp rộng, thô bạo vào các tổ chức mô nuôi dưỡng núm vú, hay do khâu cố định núm vú quá chặt, thắt các nguồn nuôi dưỡng tới phần núm vú. Một số biến chứng khác như là núm tụt trở lại, nhiễm trùng, chảy máu, tổn thương mô tuyến, sẹo xấu, giảm khả năng tiết sữa…

Chính vì vậy, khi đã quyết định thực hiện tạo hình thẩm mỹ cho núm vú, tốt nhất các chị em nên đến bệnh viện chuyên khoa để khám trực tiếp, nhận được chỉ định điều trị thích hợp đối với trường hợp của mình, nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.