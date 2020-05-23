Bỏ túi cách tái chế quần jean cũ thành váy cực đơn giản

Thông thường những chiếc quần jean cũ hay lỗi thời thì sẽ bị lãng quên hoặc vứt đi. Tuy nhiên, nếu chịu sáng tạo bạn có thể tái chế chúng thành những chiếc váy cực chất và cá tính. Trong bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn cách tái chế quần jean cũ thành váy cực đơn giản ngay tại nhà.

Sau khi đã đo được độ dài của váy theo mong muốn, bạn bắt đầu cắt bỏ phần ống quần dư thừa. Bạn nên gập đôi hai bên ống quần lại và cắt một đường để tránh hai bên không bằng nhau sẽ khó chỉnh sửa.

Để có thể đo được độ dài của váy như mong muốn bạn cần phải mặc chiếc quần jean để ước lượng. Lưu ý bạn nên đánh dấu lên quần ở mốc dài hơn so với độ dài váy mong muốn khoảng 3-4 cm. Bởi khi may thì độ dài váy sẽ có thể thay đổi. Vì vậy, tốt nhất bạn nên ước lượng dư hơn độ dài mong muốn khoảng 4cm là được.

Một chiếc quần jean cũ và có số đo phù hợp với cơ thể hiện tại

Lưu ý: Bạn không nên bỏ đi hai thân ống quần đã cắt đi vì chúng sẽ được dùng để tạo điểm nhấn cho chiếc váy.

Cắt chỉ

Dùng kéo may hoặc một vật nhọn cắt nhẹ đường chỉ ở đũng quần để hai ống quần tách rời khỏi nhau. Phần đũng của quần jean thường rất thô cứng nên rất khó để cắt. Vì vậy, bạn cần khéo léo khi cắt và không nên làm quá mạnh tay để tránh vải bị rách.

Sau khi cắt xong thì từ từ gỡ từng sợi chỉ ra cho đến khi hai phần ống quần tách rời khỏi nhau. Bạn nên lưu ý là chỉ cần tách đường chỉ phần giữa và giữ nguyên hai bên hông quần.

Phần đũng của quần jean thường rất thô cứng nên rất khó để cắt - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phần đũng trước bạn chỉ cần tách đến khóa quần, còn phần sau bạn không cần phải tách hết mà nên dừng ở đoạn cách cạp quần khoảng 10cm.

Khi tháo chỉ xong sẽ có rất nhiều các sợi vải thừa. Lúc này bạn nên sử dụng bàn ủi để là phẳng quần rồi dùng kéo cắt bỏ phần chỉ thừa ở đường chỉ mới cắt cho đẹp mắt.

May váy

Tiếp theo bạn cần tận dụng lại phần ống quần vừa cắt đi để tạo điểm nhấn cho chiếc váy. Tháo rời một bên hàng chỉ của ống quần để tạo thành một miếng vải jean. Sau đó đặt miếng vải lên phần đũng quần phía sau và cắt thành hình chữ V. Bạn nên cắt thừa phần viền để có khoảng cách khi may lại.

Bạn cần tận dụng lại phần ống quần vừa cắt đi để tạo điểm nhấn cho chiếc váy - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phần phía trước quần bạn hãy xếp vạt quần lại chồng lên nhau, sao cho kín lại và tạo thành hình chữ A. Nếu thấy vẫn còn hở thì bạn có thể cắt một miếng vải từ phần ống quần và may lại sao cho kín hoàn toàn.

Như vậy chỉ cần vài bước đơn giản cộng với sự khéo léo sẽ giúp bạn có ngay một chiếc váy thật cá tính từ quần jean cũ.

Tái chế quần jean cũ thành quần giả váy

Đôi khi thay đổi mặc một chiếc quần giả váy sẽ giúp bạn tự tin và thoải mái hơn trong mọi hoạt động mà không lo gặp phải trở ngại so với khi mặc một chiếc váy ngắn thông thường.

Quần giả váy được bắt nguồn từ các nữ sinh Nhật Bản và ngày càng được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng. Đối với quần jean cũ hoặc lỗi thời bạn vẫn có thể tái chế thành một chiếc quần giả váy để bắt kịp xu hướng. Hãy cùng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Dụng cụ cần chuẩn bị:

1 chiếc quần jean cũ

Nhíp

Kéo

Máy may

Bàn là

Các bước thực hiện :

Việc tái chế quần jean cũ thành quần giả váy đơn giản hơn rất nhiều so với may thành chân váy thông thường.

Đầu tiên bạn cũng cần xác định độ dài váy mong muốn rồi dùng kéo cắt bỏ phần ống quần thừa. Sau đó dùng máy để may cố định phần lai ống quần để không bị tưa chỉ thừa.

Tái chế quần jean cũ thành quần giả váy đơn giản hơn so với may thành chân váy thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo bạn cần sử dụng phần ống quần vừa cắt bỏ và tháo rời một bên đường chỉ để tạo thành một miếng vải lớn.

Kế tiếp bạn đặt miếng vải jean vừa cắt lên chiếc quần đùi rồi may cố định ở một bên hông quần và phần cạp quần. Ngoài ra, bạn cũng có thể may vạt váy theo dạng xiên hoặc chéo tùy ý.

Lưu ý: Bạn nên đo chiều dài miếng vải jean bằng với độ dài của quần đùi để phù hợp với dáng của quần váy.

Làm rách tạo kiểu cho chiếc quần jean cũ

Dụng cụ chuẩn bị:

1 chiếc quần jean cũ

1 miếng giấy nhám (có thể tìm mua ở các cửa hàng sơn sửa máy móc)

Dao rọc giấy hoặc một miếng dao lam

Tạo một vài vết chỉ tưa sẽ giúp chiếc quần jean cũ của bạn trông cá tính hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Sử dụng miếng giấy nhám chà sát vào chỗ muốn làm rách sao cho phần vải mỏng hơn so với ban đầu.

Dùng dao rọc giấy hoặc dao lam rạch nhẹ đều tay những chỗ vừa chà nhám theo chiều ngang để tua chỉ lên.

Bạn có thể trang trí những chỗ rách bằng cách cho thêm màu sắc ưa thích.

Như vậy là bạn đã có một chiếc quần jean rách kiểu trông thật cá tính và phá cách.

Có thể thấy chỉ cần vài bước đơn giản bạn sẽ có thể thay đổi những chiếc quần jean cũ thành chân váy nhẹ nhàng nhưng không kém phần cá tính. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được cách tái chế quần jean cũ thành váy sao cho năng động và mới lạ hơn. Chúc bạn thành công.