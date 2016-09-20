Biết mẹo cực hay này, có đi trên giày cao gót 15cm cả ngày trời cũng không bị đau chân

Làm đẹp 20/09/2016 14:20

Đây là một mẹo cực hay, rất có ích cho những cô nàng thường xuyên phải đứng, di chuyển trên đôi giày cao gót.

Giày cao gót khiến cho dáng đi của phụ nữ trở nên thanh thoát hơn. Tuy nhiên đôi giày này lại là nguyên nhân khiến bàn chân  bị tổn thương nặng nề, đặc biệt là khi đứng trên các đôi giày cao gót cả ngày dài.

Để có thể thoải mái sử dụng đôi giày cao gót, bạn có thể làm theo một số mẹo nhỏ sau:

1. Chèn miếng độn ngực vào bên trong giày

Miếng độn áo ngực khá phổ biến với nhiều phụ nữ. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài công dụng lót ngực, miếng độn này còn có thể để

vào trong giày, giúp làm êm chân, giảm ma sát khi di chuyển trên những đôi giày cao gót. Nếu có sẵn, bạn có thể đặt vào bên trong giày. Nếu chưa có, bạn có thể làm theo hướng dẫn cực dễ dưới đây.

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số cách sau:

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Mẹo mang giầy cao gót ko bị đau

1. Bạn nên mang theo vài miếng urgo để dán vào những điểm bị cọ sát, tránh bị phồng rộp, chai chân.

2. Nếu điểm mặt sau gót chân bị giày ép, bạn làm ẩm miếng xà phòng bánh, rồi xoa vào lòng trong giày - chính vào điểm sẽ tiếp xúc với phần gót bị kích. Có thể dùng nến mài vào cũng được.

3. Bạn lấy thật nhiều giấy báo, nhúng qua vào nước, rồi nhồi vào lòng giầy, nhồi thật nhiều tới mức không thể nhét thêm vào được nữa. Để giày ở nơi râm mát, tránh sấy hay phơi nắng nhé, cho đến lúc giấy báo khô. Hoặc bạn có thể dùng rượu trắng, hoặc cồn nguyên chất càng tốt. Lấy bông tẩm cồn xoa vào khắp lòng trong của giày, da giày mềm đi, cồn sẽ bốc hơi nhanh và bạn có thể xỏ chân, đã mang tất, vớ loại dày, để đi luôn.

Cồn nguyên chất có tác dụng đặc biệt làn giãn da. Nếu chỉ có một hai điểm bị kích thì bạn chỉ cần xoa cồn vào trúng điểm tiếp xúc trong lòng giày. Với loại giày không phải làm từ da như vảit? vinilon, vải giả da… cồn sẽ không ăn thua, thì bạn dùng bia thay thế. Việc tẩm cồn hay bia vào lòng giày nên lặp lại trong vòng 4-5 ngày liên tiếp, cần mang giày nhiều lần để nong và giữ khung đã giãn nở.

4. Hoặc bạn có thể dùng chổi (quét sơn) xoa vào lòng giày một lớp dầu cọ, sau đó tẩm một lượt nước nóng già vào lòng giày rồi xỏ ngay chân, đã mang tất, vớ, để nong cho vừa bàn chân. Dầu cọ còn có tác dụng giữ bền giày dép da đấy.

5. Để 2 túi nilon nước (buộc chặt cho khỏi chảy) nhét vào lòng của 2 chiếc giày. 2 túi nước phải có hình thuôn dài dọc theo hình lòng giày. Sau đó đưa cả đôi giày vào ngăn đá tủ lạnh cho đông cứng lại. 2 túi nước đông đá sẽ làm nở khoảng trong lòng giày, có thể tăng lên đến 1 size. Cách đong nước: cho vỏ túi nilon vào giày, lùa cả vào phần mũi giày rồi mới đổ nước vào túi, buộc chặt bằng dây thun.

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