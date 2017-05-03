Bí kíp ‘thần thánh’ tẩy sạch lông mặt không đau, không rát để lại làn da trắng mịn chỉ sau 15 phút

Sau đây là phương pháp tẩy lông mặt từ lòng trắng trứng, chanh và mật ong.

Công thức kết hợp lòng trắng trứng, chanh và mật ong có tác dụng tẩy lông mặt vô cùng hiệu quả . Lòng trắng trứng hoạt động như một chất làm mềm tự nhiên có khả năng kích thích nang lông, làm mềm chân lông, từ đó đẩy các sợi lông ra khỏi da vô cùng hữu hiệu. Bên cạnh đó, axit chứa trong chanh là một chất tẩy tự nhiên có khả năng làm các sợi lông mềm dần và tự rụng đi. Dưỡng chất từ mật ong lại có vai trò dưỡng ẩm, se khít lỗ chân lông làm ức chế quá trình phát triển của các sợi lông.

1 muỗng canh mật ong nguyên chất

1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cho lòng trắng trứng vào 1 chiếc bát nhỏ, dùng muỗng đánh nhuyễn. Sau đó, cho thêm lượng nước cốt chanh và mật ong đã chuẩn bị vào chung với lòng trắng trứng, dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

Bước 1: Rửa mặt thật sạch với sữa rửa mặt chuyên dụng hoặc tẩy tế bào chết cho da để làm lỗ chân lông thông thoáng từ đó hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn.

Bước 2: Dùng đầu ngón tay thoa đều hỗn hợp lên da.

Bước 3: Massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc khoảng 3 – 4 phút để giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu bên trong.

Bước 4: Giữ hỗn hợp trên da khoảng 15 – 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

Nên áp dụng phương pháp này tối đa 2 lần mỗi tuần, sau 2 tuần bạn sẽ cảm thấy những sợi lông mềm đi và rụng đi đáng kể.

Ngoài ra, đối với những bạn không có thời gian áp dụng phương pháp này mà sử dụng dao cạo trực tiếp, hãy lưu ý những điều dưới đây để đảm bảo sự an toàn cho da:

Vệ sinh thật sạch da mặt, có thể tẩy tế bào chết hoặc rửa mặt với sữa rửa mặt thông thường.

Thoa kem làm mềm hoặc phấn trước khi tiến hành cạo lông.

Cần cạo xuôi theo chiều của sợi lông, nên sử dụng dao cạo đảm bảo chất lượng và vệ sinh.

Cần thoa kem dưỡng ẩm, toner se khít lỗ chân lông.

Chúc bạn thành công!