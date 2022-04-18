Bật mí 3 bí quyết làm đẹp giúp phụ nữ Hàn trẻ mãi không già!

Các sản phẩm làm đẹp và công thức làm đẹp của Hàn Quốc đang thống trị thế giới và nếu bạn chưa dùng thử, đã đến lúc thử nghiệm cho làn da của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn là một fan hâm mộ của phim truyền hình Hàn Quốc, văn hóa đại chúng, thì chắc chắn rằng bạn sẽ yêu thích các sản phẩm làm đẹp và mẹo hack của K-beauty vì chúng quá hiệu quả! Nếu bạn vẫn chưa quen với thuật ngữ "K-Beauty", đây sẽ là ba mẹo đơn giản mà tất cả phụ nữ Hàn Quốc đều áp dụng để trông trẻ trung! Da trẻ hơn, săn chắc và mềm mại hơn bao giờ hết là điều ai ai cũng ước ao và bạn cũng nên trải nghiệm phương pháp làm đẹp từ xứ sở Kim Chi để tận thưởng kết quả kỳ diệu ấy. Dưới đây là ba mẹo chống lão hóa đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà của bạn.

Lau mặt bằng khăn vải muslin nhúng nước ấm nóng Ảnh minh họa: Internet Tất cả những gì bạn cần làm là tẩy tế bào chết và làm sạch sâu da mặt bằng khăn vải muslin nhúng nước ấm nóng và mát-xa mặt như vậy hàng ngày, sử dụng các động tác vuốt khác nhau như từ trên xuống dưới và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy làn da săn chắc hơn trong khoảng hai tuần.

Bài tập mặt Ảnh minh họa: Internet

Yoga mặt là một việc ở các nước phương Tây và những gì phụ nữ Hàn Quốc làm cũng là một hình thức tập thể dục bằng miệng tương tự. Chỉ cần lặp đi lặp lại các nguyên âm - a, e, i, o, u bất cứ khi nào bạn rảnh và bài tập đơn giản này giúp cải thiện lưu thông máu ở miệng rất nhiều. Dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt Ảnh minh họa: Internet Do việc đến thẩm mỹ viện vẫn còn hạn chế ở một số khu vực, bạn luôn có thể thử một chút dưỡng da mặt tại nhà. Cách làm của người Hàn Quốc là vỗ nhẹ các ngón tay lên khắp mặt theo chuyển động tròn sau khi thoa kem dưỡng da mặt. Che phủ mọi khía cạnh của khuôn mặt của bạn, từ má đến trán đến cằm và quai hàm. Vỗ nhẹ lên mặt không chỉ giúp tăng lưu thông máu mà còn giúp da mặt ngậm nước nhờ kem được thoa đều ra. Tại sao người đẹp Hàn Quốc lại "thống trị" thế giới? Ảnh minh họa: Internet Ở Hàn Quốc, làn da luôn là trên hết. Họ coi trọng làn da tự nhiên hơn trang điểm hay thời trang. Bí mật về làn da của họ là họ đang sử dụng các thành phần thay thế, động vật và thực vật tự nhiên mà trước đây rất nhiều thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng đã không thực sự cân nhắc sử dụng. Các thành phần phụ nữ Hàn ưa chuộng Các thành phần khác nhau từ trà xanh, Scoria núi lửa, mucin ốc sên, collagen, nọc ong, đến chiết xuất sao biển và sữa,... đều được tận dụng vào chu trình làm đẹp của chị em xứ Hàn. Theo Times of India

Thuộc nằm lòng những quy tắc này, đảm bảo làn da sẽ khỏe đẹp từ bên trong Da đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta, nó là lớp bảo vệ đầu tiên chống lại nhân tố bên ngoài, do đó, bắt buộc phải giữ cho nó khỏe mạnh nhất có thể.

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