Bạn đã sử dụng kem chống nắng đúng cách chưa? Hãy xem những dấu hiệu dưới đây để biết nhé

Tia nắng có thể khiến da đen sạm và nặng hơn có thể bị mắc các loại bệnh về da. Hãy xem nhưng lưu ý dưới đây để bảo vệ làn da một cách tốt nhất nhé
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Thoa kem chống nắng trước 20 phút khi đi ra ngoài
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng làn da sẽ bị tổn thương ngay từ những phút đầu tiên khi tiếp xúc với ánh nắng, vì vậy có nhiều ý kiến cho rằng cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút. Ý kiến này đúng nhưng không đủ. Cụ thể, tùy thuộc vào sản phẩm kem chống nắng bạn thoa là kem chống nắng hóa học hay vật lý mà thời gian phát huy tác dụng trên da là khác nhau.
- Đối với kem chống nắng vật lý: Bạn có thể thoa ngay trước lúc đi bởi dòng kem chống nắng này có thể có hiệu quả tức thì mà không cần thời gian thẩm thấu.
- Đối với kem chống nắng hóa học: Các sản phẩm kem chống nắng hóa học sẽ có hiệu quả sau 20 phút kể từ khi thoa. Bởi vậy, để các tuýp kem chống nắng tốt hoạt động hiệu quả nhất bạn nên sử dụng trước khi ra ngoài từ 15 – 30 phút
Dùng kem chống nắng ngay cả khi ở nhà
Theo nghiên cứu, tia UVA trong ánh nắng có thể chiếu qua các lớp cửa, bê tông. Ngoài ra, tia UV còn tồn tại trong nhiều nguồn ánh sáng xanh như máy tính, điện thoại, ti vi và vẫn ảnh hưởng không hề nhỏ đến làn da. Bởi vậy, ngay cả khi bạn ở trong nhà hay lái xe, bạn hãy ghi nhớ thoa kem chống nắng để bảo vệ thường xuyên.
Thoa lại kem chống nắng sau 2 tiếng
Trên thực tế, công dụng của kem chống nắng chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định. Và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số SPF( 1 SPF tương đương với 10 phút kem có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời theo điều kiện chuẩn). Nếu chúng ta dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ da trong 5 giờ.
Theo như lời khuyên từ các chuyên gia, nếu chúng ta liên tục hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Vận động nhiều hay sau tắm biển, thì tốt nhất là phải thoa kem sau mỗi 2 – 3 giờ để giúp làn khỏe mạnh. Được bảo vệ tối ưu trước tia cực tím và không lo sợ tình trạng đen da hay cháy nắng