Bạn đã sử dụng kem chống nắng đúng cách chưa? Hãy xem những dấu hiệu dưới đây để biết nhé

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng làn da sẽ bị tổn thương ngay từ những phút đầu tiên khi tiếp xúc với ánh nắng, vì vậy có nhiều ý kiến cho rằng cần thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 20 phút. Ý kiến này đúng nhưng không đủ. Cụ thể, tùy thuộc vào sản phẩm kem chống nắng bạn thoa là kem chống nắng hóa học hay vật lý mà thời gian phát huy tác dụng trên da là khác nhau.

Theo nghiên cứu, tia UVA trong ánh nắng có thể chiếu qua các lớp cửa, bê tông. Ngoài ra, tia UV còn tồn tại trong nhiều nguồn ánh sáng xanh như máy tính, điện thoại, ti vi và vẫn ảnh hưởng không hề nhỏ đến làn da. Bởi vậy, ngay cả khi bạn ở trong nhà hay lái xe, bạn hãy ghi nhớ thoa kem chống nắng để bảo vệ thường xuyên.

Thoa lại kem chống nắng sau 2 tiếng

Trên thực tế, công dụng của kem chống nắng chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian nhất định. Và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ số SPF( 1 SPF tương đương với 10 phút kem có tác dụng bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời theo điều kiện chuẩn). Nếu chúng ta dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ da trong 5 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo như lời khuyên từ các chuyên gia, nếu chúng ta liên tục hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi. Vận động nhiều hay sau tắm biển, thì tốt nhất là phải thoa kem sau mỗi 2 – 3 giờ để giúp làn khỏe mạnh. Được bảo vệ tối ưu trước tia cực tím và không lo sợ tình trạng đen da hay cháy nắng