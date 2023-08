7 lời khuyên từ Công nương Kate Middleton giúp phái đẹp thể hiện phong cách thời trang tối đa với chi phí tối thiểu

Hoàng gia được cho là có một nguồn cung cấp vô tận những bộ váy, áo khoác và mũ lộng lẫy trong tủ quần áo của họ để phù hợp với bất kỳ dịp nào. Hơn nữa, vẻ ngoài thường không lặp lại, vì một bộ trang phục đi chơi chỉ được sử dụng một lần duy nhất.



Kate Middleton đã bỏ qua truyền thống này và xuất hiện tại các sự kiện chính thức trong trang phục mà cô đã mặc trước công chúng. Nghe có vẻ tò mò, một số công thức thời trang thường sẽ được lặp lại lâu nhất là 10 năm sau.

Cô thiết kế lại những bộ trang phục cũ

Công nương tại một buổi dạ tiệc chân dung, năm 2019

Khi vì bất cứ lý do gì, Kate Middleton không thể hoặc không muốn mặc một bộ trang phục cũ, cô ấy sẽ thiết kế lại một chút và mang đến cho món đồ một sức sống mới. Đó là những gì nữ công tước đã làm vào năm 2019 khi cô xuất hiện trong chiếc váy Alexander McQueen mà cô đã mặc vào năm 2017 tại một buổi dạ tiệc chân dung ở London. Kate đã thay đổi phần trên, thay thế phần dây dưới bằng một chiếc áo sơ mi cổ điển.

Cô ấy mượn quần áo từ mẹ cô ấy

Kate Middleton, 2012

Khi phát biểu lần đầu tiên trước các thần dân Anh với tư cách là một thành viên của gia đình hoàng gia vào năm 2012, nữ công tước đã lên sân khấu trong một chiếc váy màu xanh mà cô đã mượn từ mẹ mình. Carole Middleton đã mặc chiếc váy này vào năm 2010 cho các cuộc đua ngựa hàng năm.



Không nghi ngờ gì khi hai mẹ con đã mặc cùng một chiếc váy có thương hiệu Anh, Reiss.

Cô kết hợp những món đồ bình dân với những món đồ hàng hiệu

Khi nhìn vào những bộ trang phục của Kate Middleton, người ta có thể nghĩ rằng chúng đắt giá. Nhưng nó không phải là sự thật. Nữ công tước xứ Cambridge thường mua quần áo trong các cửa hàng đại chúng và Cô có thể kết hợp một chiếc váy Zara trị giá 100 đô la và một chiếc áo khoác Alexander McQueen trị giá 20.000 đô la.



Cô ấy cũng thích quần áo của ASOS, Banana Republic, Topshop và Marks & Spencer, và cô ấy ủng hộ các thương hiệu giá cả phải chăng của Anh.

Cô ấy theo dõi các chương trình giảm giá trong các cửa hàng

Một chiếc áo khoác từ cửa hàng M Missoni ở Làng Bicester

Đừng ngạc nhiên nếu bạn tình cờ gặp Kate Middleton khi ghé thăm một trong những cửa hàng ở Vương quốc Anh. Mặc dù được tiếp cận với Trợ cấp Chủ quyền, cung cấp đầy đủ các nhu cầu của gia đình hoàng gia, nữ công tước vẫn thích tiết kiệm tiền và thường chọn những món đồ giảm giá.



Tủ quần áo của cô chủ yếu gồm những bộ trang phục cổ điển không bao giờ lỗi thời. Đó là lý do tại sao ở những nơi như Làng Bicester ở Oxfordshire luôn có sẵn những chiếc áo len, áo sơ mi và váy cơ bản dành cho nữ công tước.

Cô đeo trang sức bình dân cùng với vương miện

Kate Middleton trong đôi bông tai Accessorize giá 7 đô

Chúng ta đã thấy Kate đội những chiếc vương miện uy nghiêm được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng cho cô ấy mượn nhiều lần. Đồng thời, nữ công tước cũng có thể được phát hiện đã khoe bộ sưu tập phụ kiện bình dân của mình .



Cô ấy đeo trang sức của Accessorize, H&M và Zara. Cô cũng mua những món đồ trang sức có sẵn do các thương hiệu Anh thiết kế, chẳng hạn như Spells of Love và All the Falling Stars.

Cô ấy ủng hộ các thương hiệu thân thiện với môi trường

Kate Middleton mặc áo khoác làm từ chai nhựa tái chế

Trong những năm gần đây, Kate khiêm tốn bắt đầu quan tâm đến thời trang sinh thái . Vợ của người thừa kế ngai vàng Anh thường mặc trang phục được làm từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường và đảm bảo không gây độc hại cho người lao động.

Những đứa trẻ của Kate và William mặc quần áo được truyền lại từ những người họ hàng lớn tuổi

Kate Middleton với con trai út của họ, Hoàng tử Louis

Kate Middleton cố gắng hết sức để truyền những thói quen và giá trị tốt cho các con của cô, George, Charlotte và Louis. Những đứa trẻ hoàng gia không lạ gì với việc lần lượt mặc những bộ trang phục giống nhau. Nhưng đôi khi quần áo của những người thân lớn tuổi của họ, như bố (Hoàng tử William) hoặc chú (Hoàng tử Harry), cũng lọt vào tủ quần áo của những đứa trẻ hoàng gia này.



Khá thú vị khi lưu ý rằng tất cả những đứa trẻ của Kate và William lần đầu tiên xuất hiện trước các thần dân người Anh trên hiên của Bệnh viện Phụ sản Hoàng gia Lindo trong cùng một chiếc chăn dệt kim màu trắng.

