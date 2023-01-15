6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải

Làm đẹp 15/01/2023 13:23

Một số mẹo làm đẹp dường như nổi tiếng đến mức chúng ta có xu hướng tin rằng chúng là sự thật vì về cơ bản thì ai cũng biết về chúng.

Chỉ trong trường hợp bạn quyết định tự mình kiểm tra bất kỳ mẹo nào trong số chúng, bạn có thể đi đến kết luận rằng thủ thuật này không hiệu quả và thậm chí nó có thể gây hại cho bạn, điều này có thể khiến bạn tự hỏi làm thế nào mà bạn thậm chí còn tin vào điều đó ngay từ đầu.

Để giúp làn da của bạn thoát khỏi một số tình trạng trong tương lai, đây là các mẹo chăm da có thể bạn cần biết rằng chúng không được như mong đợi.

1. Sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau trong thời gian ngắn

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 1

Mọi người đều đã thấy các quy trình chăm sóc da trên internet đòi hỏi nhiều sản phẩm khác nhau, cho các mục đích khác nhau, đồng thời trên khuôn mặt của bạn. Có vẻ như bạn đang chăm sóc da tốt theo cách này, nhưng việc thoa thêm nhiều lớp sản phẩm là không cần thiết vì da mặt bạn không thể hấp thụ mọi thứ cùng một lúc. Điều này thực sự có thể gây ra một số vấn đề như lỗ chân lông bị tắc và khô.

2. Kem đánh răng có thể trị mụn

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 2

Mẹo này có vẻ đúng, vì kem đánh răng có một số thành phần làm khô, chẳng hạn như baking soda, có thể giúp mụn se lại một chút, nhưng nó không đáng để thử. Kem đánh răng được sản xuất dành cho răng của chúng ta, và mặc dù nó rất hiệu quả trong việc làm sạch răng, nhưng nó quá mạnh để sử dụng trên mặt vì nó có thể dẫn đến phát ban trên da của bạn.

3. Người da dầu không cần dùng kem dưỡng ẩm

Nếu bạn có làn da dầu, bạn có thể tin rằng bạn thực sự cần một sản phẩm để làm khô da thay vì làm da nhờn hơn. Trên thực tế, kem dưỡng ẩm là để giữ nước ở lớp ngoài cùng của da để giữ cho da ngậm nước thay vì bổ sung thêm nước.

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 3

Với suy nghĩ này, nếu bạn có làn da dầu, bạn có thể đầu tư vào các sản phẩm “không chứa dầu” hoặc “không gây mụn” ít có khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn, vì quá trình hydrat hóa không chỉ liên quan đến các sản phẩm gốc dầu và chất béo.

4. Nên cạo lông theo chiều ngang

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 4

Mặc dù cạo ngược chiều ngang có thể giúp bạn sát da hơn, nhưng nó cũng kéo lông ra trước khi có thể cắt, điều này có thể khiến bạn mọc nhiều lông mọc ngược và nổi da gà hơn. Lựa chọn tốt nhất và an toàn hơn là sử dụng kem tẩy lông.

5. Bơ chữa bỏng

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 5

Khi bạn bôi một thứ gì đó nhờn như bơ lên ​​vết bỏng, nó sẽ làm chậm quá trình giải phóng nhiệt từ da, điều này thực sự không tốt vì nhiệt bị giữ lại. Cách tốt nhất để xử lý trong những trường hợp này là dùng nước mát. Nước đá và nước đá cũng không tốt cho da, và tốt hơn hết bạn cũng nên tránh.

6. Không nên nặn mụn

6 kiểu chăm da sai lầm khiến mụn lại còn thâm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 6

Nếu bạn làm đúng cách, việc nặn mụn thực sự có thể giúp mụn biến mất nhanh hơn, vì nó giải phóng áp lực và giải phóng chất bên trong. Chọn thời điểm khi mụn bắt đầu có vẻ và hơi sưng lên, với các chất bên trong đã sẵn sàng để thoát ra ngoài, bạn hãy nhẹ nhàng nhất có thể.

Theo Brightside

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