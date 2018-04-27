5 mẹo làm môi hồng tự nhiên giúp bạn có đôi môi đầy mê hoặc như sao Hàn

Một đôi môi hồng sẽ giúp nụ cười của bạn thêm tỏa nắng. Nhưng sẽ thế nào nếu một ngày đôi môi bạn trở nên nhợt nhạt và có dấu hiệu thâm sì?

Giống như làn da trên khuôn mặt, đôi môi của bạn cũng xứng đáng nhận được sự chăm chút cẩn thận. Môi nên được giữ mềm mại, hồng hào. Nhờ thế, việc trang điểm môi cũng dễ dàng hơn và nụ cười của bạn cũng thêm phần xinh đẹp. Khi môi trở nên nhợt nhạt, biến sắc thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Thực tế, da ở môi rất mỏng nếu so sánh với da mặt, khiến nó trở nên nhạy cảm và mỏng manh hơn nhiều. Do vậy, môi dễ bị ảnh hưởng bởi lối sống thiếu lành mạnh, không uống đủ nước, uống quá nhiều caffeine, dùng các sản phẩm chăm sóc môi hết hạn, không tẩy trang trước khi đi ngủ, nhiễm khuẩn hay tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng Mặt Trời.

Để làm hồng môi trở lại, bạn có thể sử dụng một trong số các mẹo tự nhiên dưới đây nhé. Các cách làm môi hồng tự nhiên 1. Mặt nạ hạt lựu Mặt nạ hạt lựu giúp làm hồng môi. Ảnh minh họa: Internet. Mặt nạ hạt lựu giúp tẩy tế bào chết cho môi, làm môi hồng tự nhiên và giữ môi mềm mại. Hạt lựu chứa một hợp chất có tên là punicalagins có tác dụng ức chế việc sản xuất melanin và ngăn không cho đôi môi của bạn bị nhạt màu.

Cách sử dụng: Lấy hạt từ một quả lựu rồi nghiền nhỏ.

Trộn hạt lựu với kem sữa (malai) để tạo thành hỗn hợp.

Rửa sạch môi rồi bôi hỗn hợp đã chuẩn bị lên, để yên trong 10 phút.

Rửa sạch môi lần nữa với nước ấm. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. 2. Mặt nạ chanh và mật ong Mật ong là chất giữ ẩm tự nhiên nên sẽ giúp dưỡng ẩm môi. Đồng thời, chanh giúp có tác dụng làm sáng tự nhiên nên “bộ đôi” này là bí quyết làm hồng môi hiệu quả. Cách sử dụng: Trộn mật ong và chanh lại với nhau.

Thoa lên môi và để yên trong 10 đến 15 phút.

Rửa sạch môi và thoa một lớp kem dưỡng môi. 3. Mặt nạ cánh hoa hồng Làm hồng môi tự nhiên với mặt nạ cánh hoa hồng. Ảnh minh họa: Internet. Cánh hoa hồng là cách tuyệt vời khác giúp chị em có bờ môi hồng. Mẹo này hữu ích cho những ai có môi bị biến sắc. Cách sử dụng: Nhúng 5 đến 6 cánh hoa hồng đã nghiền nhỏ vào ½ chén sữa rồi để qua đêm.

Thêm một vài giọt sữa vào để hỗn hợp trở nên dính hơn.

Thoa lên môi và để yên trong 15 phút rồi rửa môi thật sạch. Thực hiện hàng ngày. 4. Mặt nạ cacao và socola đen Các thành phần trong sô cô la đen giúp cải thiện độ ẩm và độ dày và ca cao giàu chất chống oxy hóa. Dùng mẹo này bất cứ khi nào cũng được. Cách sử dụng: Dùng bình đun cách thủy làm tan chảy cacao và socola.

Cho dầu từ viên nang vitamin E vào trộn đều.

Đổ hỗn hợp vào một chiếc bình và để nguội.

Thoa lên môi và để yên trong 10 đến 15 phút.

Rửa sạch môi. 5. Dùng mặt nạ nha đam làm môi hồng Dùng mặt nạ nha đam làm môi hồng. Ảnh minh họa: Internet. Nếu môi bạn bị khô và nhạt màu thì dùng nha đam kết hợp với dầu dừa hoặc dầu ô liu để làm hồng môi trở lại nhé. Cách sử dụng: Lấy gel nha đam từ một lá nha đam tươi.

Cho dầu ô liu và dầu dừa vào rồi nghiền nhỏ hỗn hợp.

Sử dụng hỗn hợp như là son dưỡng môi. Bảo quản phần thừa trong tủ lạnh. Có thể dùng nhiều lần trong một ngày. Chúc bạn sớm có đôi môi hồng hào và mềm mịn như ý nhé.

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