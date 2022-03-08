Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, không phải ai cũng biết?

Kiến thức hay 08/03/2022 06:00

Ngày 8/3 hằng năm là dịp để mọi người thể hiện tình cảm của mình đến với những người phụ nữ mà mình yêu quý. Song, không phải ai cũng đều hiểu về ý nghĩa của ngày đặc biệt này.

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một "Ngày Quốc tế Phụ nữ" để được quan tâm đặc biệt, bù đắp cho những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Đồng thời, họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và chăm sóc nhiều hơn nữa từ "nửa kia" còn lại của thế giới.

Ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX. Cụ thể, chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: "Ngày làm việc 8 giờ", "Việc làm ngang nhau", "Bảo vệ bà mẹ và trẻ em".

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

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Cho tới thời điểm này, không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định vị trí của mình tỏng xã hội hiện đại. Đặc biệt, hô luôn khẳng định bản thân mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.

Chính vì vậy, để thể hiện sự tôn vinh và yêu thương đến với "một nửa của thế giới", các đấng mày râu thể hiện tình cảm, sự chăm sóc đối với người phụ nữ mà họ yêu quý nhất. 

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Ở một số nước trên thế giới, 8/3 được coi là ngày lễ lớn, đàn ông thường tặng hoa và quà cho những người phụ nữ quan trọng trong đời họ như mẹ, vợ, bạn gái…

Tại một số quốc gia, Ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng hoạt động liên hoan, meating, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới ở các khía cạnh thực tiễn như mức lương, cơ hội giáo dục đào tạo, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, hay điều kiện an sinh xã hội, đấu tranh chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

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