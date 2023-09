Tác dụng và lợi ích của chuối ? Cách ăn chuối đúng cách để tốt nhất

Chuối cung cấp nhiều vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Cụ thể, trong 100g thịt chuối có chứa 1,2g protein, 0,5g mỡ, 19,5g hydrat, 0,9g xơ, 9mg canxi, 31mg phốt pho, 0,6mg sắt và các vitamin B, C, E. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, có lợi cho sức khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Việc nạp quá nhiều kali vào cơ thể cũng có thể gây ra các tổn thương cho thận. Nếu thận không thể làm việc hiệu quả để loại bỏ hàm lượng kali dư ​​thừa trong máu, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

2.Chuối và những giá trị dinh dưỡng mà loại quả này mang lại

Chuối là loại trái cây nhiệt đới thuộc họ Musa có nguồn gốc từ Đông Nam Á và được trồng nhiều ở những nơi có khí hậu ấm áp. Đặc biệt ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp loại cây này ở các vùng nông thôn. Và trong những dịp quan trọng như lễ, tết, rằm, mùng 1 thì đây là một thức quả không thể thiếu được.

Việc ăn chuối có tốt không thì chắc chắn ai cũng biết là có. Nhưng tốt như thế nào thì ngay sau đây sẽ là câu trả lời. Trong chuối có chứa rất nhiều chất xơ, các dưỡng chất, vitamin. Cụ thể:

Chất xơ: Chuối có hàm lượng chất xơ hòa tan và không tan. Trong đó chất xơ hòa tan và tinh bột khoáng sẽ giúp tăng lượng đường trong máu sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn.

Kali: Giúp duy trì mức chất lỏng có trong cơ thể của con người và cũng là chất xúc tác trong việc di chuyển các chất dinh dưỡng và chất thải ra vào tế bào. Người tập gym thường sẽ rất yêu thích loại quả này vì kali giúp cho cơ co lại, giữ nhịp tim và huyết áp ổn định, giảm nguy cơ sỏi thận.

Trong chuối có chứa nhiều chất xơ, dưỡng chất, vitamin có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chất carbs: Nguồn carbs của chuối rất phong phú và xuất hiện dưới dạng tinh bột trong quả chuối chín, đường trong chuối chín. Người bị tiểu đường không nên ăn quá nhiều chuối.

Vitamin và các khoáng chất: Lượng vitamin có nhiều nhất trong chuối là B6 và C. Chúng giúp điều hòa đường huyết cũng như giúp bạn tập trung trí tuệ, ổn định thần kinh.

Như vậy việc ăn chuối cả khi xanh và khi chín đều sẽ có tác dụng như nhau, mỗi một thời điểm lại có những tác dụng khác nhau. Nhưng tựu chung lại, chuối rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch, hệ tiêu hóa, huyết áp và chống thiếu máu.

Chuối xanh hay chuối chín cũng sẽ có những công dụng khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

3.Tác dụng của việc ăn chuối mỗi ngày?

Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, chuối là một trong những loại trái cây được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới, đồng thời cũng là loại siêu thực phẩm bổ dưỡng. Chính vì vậy, mỗi ngày ăn chuối, bạn sẽ nhận lại được vô vàn lợi ích tốt cho sức khỏe như:

Giúp tinh thần và thể chất luôn khỏe mạnh, phấn chấn

Ăn chuối tốt cho sức khỏe con người

Chuối là một trong những thực phẩm giàu kali nhất. Trung bình một quả chuối cung cấp tới 422mg kali, tương đương 9% hàm lượng kali cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, tốt cho chức năng cơ bắp và tim mạch, đảm bảo nhịp tim và huyết áp bình thường. Hơn nữa, hàm lượng này còn hỗ trợ dự phòng tăng huyết áp và co thắt cơ bắp, đưa phần muối bài tiết ra ngoài cơ thể, làm cho lượng muối trong cơ thể đảm bảo nồng độ nhất định, cải thiện tình trạng phù thũng, khôi phục năng lượng hiệu quả.

Do đó, chỉ cần ăn hai quả chuối mỗi ngày, cơ thể của chúng ta sẽ được nạp năng lượng hiệu quả để duy trì vận động mạnh liên tục trong vòng 90 phút. Bên cạnh đó, chuối cũng là loại trái cây sở hữu hàm lượng chất tryptophan, giúp cơ thể vượt qua stress và giảm nguy cơ trầm cảm. Tryptophan khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển đổi thành serotonin nhằm điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người.

Ăn chuối có tốt không - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung kali: Trong một quả chuối có chứa đến 422 mg kali mà cơ thể cần để hoạt động bình thường, giúp cho chức năng thần kinh và việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng vào các tế bào, điều hòa nhịp tim, giúp co cơ. Kali rất quan trọng với cơ thể, nếu thiếu kali, chúng ta rất dễ bị tăng huyết áp và sỏi thận, cơ thể yếu và mệt mỏi, hay bị chuột rút.

Giữ cho thận khỏe mạnh: Theo một nghiên cứu từ Thụy Điển, việc ăn chuối mỗi ngày có thể giảm nguy cơ gây ung thư ở mô tế bào thận, đây là loại ung thư thận phổ biến nhất. Hợp chất phenolics trong chuối có tác dụng chống oxy hóa cao. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng những người tiêu thụ kali mỗi ngày thì ít bị sỏi thận hơn so với những người khác. Nguyên nhân là do cơ thể loại bỏ canxi dư thừa, natri chính là tác nhân hình thành sỏi thận phổ biến.

Chuối rất tốt cho tim: Kali có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ bị đột quỵ ở người, vì kali có thể loại bỏ lượng natri dư thừa gây căng thẳng cho tim.

Ăn chuối rất tốt cho tim - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho đường ruột: Trong chuối có loại chất xơ giúp cơ thể lên men giúp vi khuẩn tốt trong ruột phát triển, cải thiện hệ thống tiêu hóa, trị cảm lạnh và còn hỗ trợ giảm cân.

Chuối giúp giữ nước: Kali có khả năng điều hòa sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể như natri, magie, canxi sau khi tập luyện.

Trong chuối rất giàu vitamin B6: Vitamin B6 là một loại vitamin rất quan trọng trong việc phát triển trí tuệ của bé sau này, giúp mẹ có dưỡng chất nuôi thai nhi và điều hòa phản ứng của các enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất.

Kiểm soát sự thèm ăn của cơ thể: Chuối là một trong những thực phẩm có thể đánh tan cơn đói của bạn thay cho cơm và bánh mì. Ăn chuối sẽ giúp cho bạn kiềm chế sự thèm ăn, do trong chuối có chứa một loại chất xơ là tinh bột kháng, giúp ăn ít calo và kiểm soát sự thèm ăn của cơ thể. Vì lợi ích này, chuối rất hợp với những đang thực hiện chế độ ăn kiêng để giảm cân.

Ăn chuối kiểm soát sự thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Có làn da đẹp: Ăn chuối mỗi ngày giúp cho da của chúng ta trở nên săn chắc, trắng sáng và không hào hơn.

Mặc dù chuối rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể ăn chuối được, nhất là không nên ăn chuối vào buổi sáng.

Tác dụng của ăn chuối xanh luộc

Chuối xanh luộc giúp giảm cân an toàn

Chuối xanh được luộc chín, khi ăn sẽ tạo cho bạn cảm giác no lâu hơn bình thường nhờ vào lượng chất xơ dồi dào có trong chuối. Điều này, giúp cho lượng thức ăn đưa vào người sẽ ít hơn. Do đó, sử dụng chuối xanh luộc thường xuyên chắc chắn cân nặng của bạn sẽ giảm nhanh chóng mà không lo cơ thể bị đói hay mệt. Đặc biệt, nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường, chuối xanh luộc chín sẽ có tác dụng lớn trong việc giảm hiện tượng tăng đường huyết, đồng thời điều hòa mỡ máu hiệu quả. Bên cạnh đó, còn nhiều tác dụng của ăn chuối tiêu xanh như: giúp hấp thu các chất dinh dưỡng hiệu quả, chống oxy hóa tự nhiên và an toàn, làm giảm sự lão hóa, tăng vẻ đẹp của làn da và tăng cường kháng khuẩn.

Tác dụng của ăn chuối sáp luộc

Chuối sáp là đặc sản ở vùng Bến Tre, ngày nay loại chuối này được trồng ở nhiều vùng rải rác ở khắp cả nước. Khi ăn loại chuối này thường xuyên sẽ có tác dụng như: giảm nguy cơ thiếu máu, tốt cho hệ thần kinh, tốt cho dạ dày, ngăn ngừa ung thư, điều chỉnh huyết áp, giảm cân... Đặc biệt, ăn chuối sáp rất tốt cho bà bầu. Theo các bác sĩ chuyên khoa, tác dụng của ăn chuối với bà bầu là rất tốt, có thể giúp ngăn ngừa dị tật thai nhi, ngăn ngừa thiếu máu, giảm táo bón thai kỳ, giảm ốm nghén, giảm chuột rút phù nề...

Chuối sáp luộc rất ngon, tốt cho sức khỏe chúng ta

Tuy nhiên, để chuối sáp ngon, bảo toàn được dinh dưỡng, phát huy tối đa công dụng, thì công đoạn luộc chuối rất là quan trọng, bạn cần chú ý. Bạn nên chọn những nải chuối đã ngả sang màu hơi vàng, đốm đen và có nếp nhăn. Dùng hai ngón tay nặn chuối cảm giác chín mềm thì vị sẽ ngọt và khi ăn sẽ có mùi thơm. Sau đó, rửa sạch và luộc thật kỹ. Chuối sáp khi luộc có thể ăn nóng hoặc ăn nguội đều rất ngon, có thể bảo quản trong tủ lạnh để ăn dần trong vài ngày.

4.Vậy ăn chuối lúc nào thì tốt cho sức khỏe?

Chúng ta nên ăn chuối vào lúc nào thì tốt? Chúng ta nên ăn chuối sau bữa cơm khoảng 1 tiếng đồng hồ để chuối phát huy hết tác dụng của mình. Hơn nữa, theo các chuyên gia, thời điểm ăn chuối tốt nhất là buổi tối, vì trong chuối có chứa tryptophan giúp bạn ngủ ngon hơn. Nếu bạn mất ngủ thường xuyên thì nên ăn chuối mỗi ngày để giảm chứng mất ngủ.

Nên ăn chuối vào buổi tối - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối lúc nào thì tốt là vấn đề quan tâm của rất nhiều người khi có ý định sử dụng loại quả này.

Ăn chuối trước bữa ăn: Nếu như bạn đang quan tâm ăn chuối lúc nào để giảm cân thì thời điểm trước bữa ăn là lý tưởng nhất. Chất xơ trong chuối sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và ăn ít đi.

Nếu như bạn đang quan tâm ăn chuối lúc nào để giảm cân thì thời điểm trước bữa ăn là lý tưởng nhất. Chất xơ trong chuối sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn và ăn ít đi. Ăn chuối vào bữa ăn phụ: Đây cũng là thời điểm khá thích hợp cho mọi người sử dụng loại hoa quả này. Do không gần các bữa ăn chính nên việc sử dụng chuối như là bữa ăn phụ rất hợp lý, tốt cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng chuối vào thời giữa buổi sáng và buổi trưa, giữa chiều hoặc sau bữa ăn tối.

Ăn chuối trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn chuối vào thời điểm nào?

Khi đói: Việc ăn chuối lúc đói sẽ khiến lượng magie trong cơ thể tăng cao bất thường, phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ra hiện tượng ức chế mạch máu tim, không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn đang thắc mắc ăn chuối khi đói có tác dụng gì thì nên quan tâm đến những mặt hại của loại quả này nếu ăn lúc đói để thay đổi thời điểm hoặc thay thế bằng các loại hoa quả khác.

Vậy nên ăn gì khi đói, bạn có thể sử dụng một số loại hoa quả khác thay thế chuối như: quả kiwi, dâu tây, dưa hấu, ổi…

Không nên ăn chuối khi đói - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị đau đầu: Axit amin trong chuối sẽ làm giãn các hệ thống tĩnh mạch, làm tăng lượng máu dẫn lên não, khiến cho tình trạng đau đầu càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, những người đang bị đau đầu tuyệt đối không nên ăn chuối.

Axit amin trong chuối sẽ làm giãn các hệ thống tĩnh mạch, làm tăng lượng máu dẫn lên não, khiến cho tình trạng đau đầu càng trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, những người đang bị đau đầu tuyệt đối không nên ăn chuối. Buổi sáng: Trong thành phần của chuối chứa chất Serotonin, gây buồn ngủ. Vì vậy, bạn không nên sử dụng chuối vào buổi sáng hoặc khi cần tỉnh táo, bởi nó có thể khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, thiếu tập trung trong công việc và học tập.

Những người dị ứng chuối nên hạn chế ăn - Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn chuối vào buổi sáng có tốt không?

Như đã nói ở trên thì hàm lượng dinh dưỡng của chuối rất cao vậy có nên ăn chuối vào buổi sáng, ăn chuối lúc nào thì tốt và ăn chuối luộc có tốt không? Theo nghiên cứu, trong chuối có chứa hàm lượng magie rất cao vì vậy nếu ăn khi bụng đói, ăn vào buổi sáng thì hoàn toàn không tốt một chút nào.

Để việc ăn chuối buổi sáng không ảnh hưởng sức khỏe, bạn có thể chế biến thành các món ăn khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Những lý do khiến bạn nên tránh ăn chuối vào buổi sáng đó là:

Làm tăng lượng đường trong máu. Trong chuối có chứa lượng đường tự nhiên tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn vào buổi sáng sẽ gây ra sự thay đổi đột biến về lượng đường mà chúng ta không thể kiểm soát được. Điều này rất có hại cho sức khỏe con người.

Mang đến cảm giác uể oải, buồn ngủ nếu bạn ăn vào buổi sáng.

Ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa. Do chuối có chứa hàm lượng vitamin C rất dồi dào vì vậy nếu bạn ăn vào buổi sáng và khi bụng đói thì khiến cơ thể khó hấp thụ dẫn đến đau dạ dày. Đồng thời quá trình lên men của chuối sẽ khiến đường chuyển thành axit cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Vậy ăn chuối vào thời điểm nào là tốt nhất? Chuối sẽ có tác dụng tốt nhất khi bạn ăn sau bữa cơm khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Và thời điểm thích hợp để ăn chuối là vào buổi tối. Tryptophan trong chuối sẽ kích thích sản xuất hormone melatonin sẽ giúp bạn có được một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Những người mất ngủ thường xuyên có thể ăn chuối để khắc phục tình trạng này.

Rất nhiều món ăn sử dụng chuối làm nguyên liệu chính - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối vào buổi sáng như thế nào để không hại đến sức khỏe?

Việc ăn chuối vào buổi sáng là không tốt không có nghĩa là bạn không thể sử dụng loại quả này vào buổi sáng chỉ là không nên ăn lúc đói. Sau khi bạn đã ăn sáng hoàn toàn có thể ăn chuối chín sau khi ăn 1 đến 2 tiếng. Đồng thời, bạn hoàn toàn có thể làm các món ăn sáng với chuối và sử dụng. Gợi ý dành cho bạn đó là:

Ăn chuối cùng với bơ vào buổi sáng. Trong bơ có chứa chất béo lành mạnh vì vậy, khi bạn ăn cùng với chuối thì chất xơ, magie và kali trong chuối ít ảnh hưởng đến bạn.

Ăn sáng bằng chuối và sữa chua, bơ đậu phộng. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ giúp giảm axit và ngăn ngừa sự biến động không kiểm soát của lượng đường trong máu khi ăn chuối vào buổi sáng.

Nhiều người lo lắng ăn chuối vào buổi sáng có béo không? Bạn hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề này vì chuối là một trong những loại quả được những người luyện lập thể thao, người đang trong thời kỳ ăn kiêng lựa chọn.

Chuối và bơ là cặp đôi hoàn hảo cho bữa sáng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn ăn chuối đúng cách

Không thể phủ nhận những công dụng mà chuối mang đến cho sức khỏe, tuy nhiên như đã biết, bạn không nên ăn quá nhiều chuối cùng một lúc. Dưới đây là hướng dẫn ăn chuối đúng cách để giúp bạn có thể tận dụng tối đa lợi ích của chuối mang lại:

Bạn chỉ nên 1-2 quả chuối mỗi ngày

Không nên ăn chuối vẫn còn nhựa và nên ăn chuối đã chín kỹ

Hạn chế ăn chuối lúc đói để tránh gây ảnh hưởng đến dạ dày

Không nên ăn chuối cùng với khoai tây hoặc pudding vì sẽ gây ra các phản ứng độc hại cho cơ thể

Người mắc các bệnh liên quan tới thận thì không nên ăn chuối

Nên hạn chế ăn chuối nếu bạn thường xuyên bị đau đầu

Không nên ăn chuối vẫn còn nhựa và nên ăn chuối đã chín kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng.

Việc ăn chuối có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó mang lại giá trị dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên bạn cũng cần một vài lưu ý khi ăn chuối để tránh tác hại từ việc ăn sai cách.