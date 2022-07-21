Mẹo xử lý tắc bồn cầu cực đơn giản chẳng cần tốn tiền gọi thợ

Bạn chỉ cần thực hiện đơn giản như sau:

Baking soda dường như không còn quá xa lạ với người tiêu dùng bởi công dụng mà nó mang lại. Ngoài việc, giúp làm trắng răng, áo quần, baking soda khi kết hợp với giấm ăn sẽ tạo ra hỗn hợp giúp thoát nước và tránh tắc nghẽn bồn cầu cực kỳ hiệu quả đấy.

Chuẩn bị nguyên liệu: 500g baking soda, 500 giấm ăn và 3 lít nước nóng.

Sau đó trộn chung các nguyên liệu với nhau rồi đổ hỗn hợp trên xuống bồn cầu. Đậy nắp bồn cầu lại trong khoảng từ 5-7h đồng hồ (tốt nhất nên để qua đêm). Hỗn hợp giúp phân rã chất thải và trôi xuống bồn cầu nhanh hơn. Cuối cùng tiến hành xả nước để làm sạch bồn cầu sau khi ngâm đủ thời gian trên.

Lưu ý:

- Đeo bao tay và khẩu trang bảo vệ sức khỏe tránh hít phải bột baking soda.

- Cách làm này chỉ nên áp dụng đối với các loại bầu cầu như bồn cầu trệt, bồn cầu ngồi xí. Tuyệt đối không sử dụng đối với các loại bồn cầu thông minh.

Baking soda khi gặp giấm sẽ xảy ra phản ứng tạo thành chất thông bồn cầu cực hiệu quả mà bạn nên thử.

Băng dính lớn hoặc màng bọc thực phẩm

Đây là cách thông tắc bồn cầu với vật dụng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng màng bọc thực phẩm hoặc băng keo dính phủ kín miệng bồn cầu. Tốt nhất là bạn nên bọc 2 -3 lớp (hoặc có thể nhiều hơn) để tạo lớp bọc bám chắc, không bị bung ra.

Tiếp theo ấn xả nước nhiều lần. Áp lực khí trong bồn cầu sẽ làm phồng màng bọc thực phẩm. Hãy nhanh chóng dùng tay nhấn màn bọc sau khi xả nước nhiều lần để tạo áp lực đẩy các vật làm tắc nghẽn. Bạn cứ lặp lại động tác trên đến khi bồn cầu nhà bạn hoạt động bình thường trở lạnh. Chỉ không đầy 5 phút bạn sẽ thấy hiệu quả.

Cách xử lý bồn cầu bị nghẹt tại nhà bằng khoan dây cáp lò xo hoặc máy lò

Một trong những dụng cụ thông cống, thông bồn cầu nghẹt được sử dụng phổ biến hiện nay là dây lò xo (auger). Bạn chỉ cần mất 5 phút để có thể xử lý chất thải bằng cách cầm phần trục tay và đưa phần đầu lò xo vào đường ống thoát nước bồn cầu và xoay qua xoay lại. Đầu dây lò xo sẽ quay và làm tan rã các vật cản mềm như là giấy vệ sinh và phân rã các chất thải khác.

Khoan dây cáp lò xo hoặc máy lò sẽ giúp loại bỏ vật cản nhanh chóng mà không cần quá nhiều sức.

Cách thông tắc bồn cầu nhanh nhất bằng coca cola, pepsi

Coca cola, pepsi là một trong những cách chữa tắc bồn cầu được đánh giá cao, giá rẻ mà dễ tìm thấy trên thị trường hiện nay. Thành phần của Coca có chứa nhiều loại axit khác nhau có tác dụng phân hủy chất thải, giấy vệ sinh bị nghẹt và làm thông thoáng đường ống cống.

Bạn chỉ cần sử dụng 01 chai Coca cola hoặc Pesi loại 1,5 lít đổ vào đường ống bị nghẹn. Sau đó chờ đợi trong tầm 2 tiếng để axit trong Coca cola sẽ phân hủy chất thải trong bồn cầu. Nhấn dội lại bằng nước nóng để bồn cầu được thông dứt điểm.

Cách chữa tắc bồn cầu bằng nước nóng kết hợp nước rửa chén

Nước rửa chén là dung dịch dọn dẹp sẵn có trong mỗi gia đình. Việc sử dụng kết hợp nước rửa chén và nước sôi được xem là cách thông bồn cầu bị nghẹt hiệu quả, lại còn tiết kiệm chi phí, vô cùng đơn giản.

Thành phần trong nước rửa chén giúp làm sạch, phân rã chất thải. Thêm vào đó, nước sôi sẽ giúp làm tan sự đông tắc kết hợp với áp suất nước mạnh. Sự kết hợp này giúp tiêu huỷ rác thải nhanh chóng và trôi tuột xuống cống nhanh hơn. Cách thông tắc bể phốt bồn cầu bằng nước nóng này thật dễ thực hiện đúng không nào!

Cách làm hết tắc bồn cầu bằng đá lạnh

Bạn sẽ thường thấy rằng người ta bỏ những viên đá lạnh trong bồn cầu hoặc bồn tiểu đứng toilet dành cho nam ở các nhà vệ sinh công cộng. Bạn thắc mắc tại sao lại để đá như vậy? Việc cho đá lạnh vào bồn cầu nó sẽ giúp khử mùi hôi bồn cầu, nhà vệ sinh một cách hiệu quả. Ngoài ra, nó có thể dùng để xử lý tình trạng bồn cầu bị tắc, thông tắc cống hiệu quả bất ngờ.

Đường ống bồn cầu, ống cống sẽ được làm lạnh khi thả đá lạnh vào. Lúc này, nhiệt lạnh làm các vật cản bị mắc bên trong sẽ bị co lại và dễ dàng trôi tuột xuống bên dưới.

Cách thông nghẹt bồn cầu được thực hiện như sau: Cho 1-2 ký đá viên vào bồn cầu, cho thêm vài miếng chanh tuỳ ý bạn, Đợi đến khi đá tan và bắt đầu làm lạnh bồn cầu. Bạn tiến hành xả nước để kiểm tra việc thông nghẹt bồn cầu được hay chưa. Nhiệt độ lạnh sẽ làm cho vật cản co lại và trôi tuột xuống cống nên hãy thử ngay để xem kết quả bất ngờ nhé!

Cách sử dụng bột thông tắc bồn cầu để thông bồn cầu tắc

Nếu bồn cầu nhà bạn bị nghẹt bởi các hợp chất vô cơ như rong rêu, giấy báo, giấy vệ sinh, bạn có thể sử dụng bột thông bồn cầu. Những thương hiệu cung cấp bột thông tắc bồn cầu cực mạnh phổ biến trên thị trường hiện nay: bột thông tắc bể phốt bồn cầu Microphot, Bio, Sumo, Hando…

Dưới đây là cách thông tắc bồn cầu nhà vệ sinh khi sử dụng bột thông tắc:

- Bước 1: Sử dụng đồ bảo hộ như găng tay và khẩu trang để tránh hít phải các thành phần hóa chất độc hại.

- Bước 2: Đổ lượng bột thông tắc bể phốt vào giữa bồn cầu (theo hướng dẫn sử dụng ghi trên sản phẩm).

- Bước 3: Đợi trong khoảng 4-6 giờ để bột thông nghẹt bồn cầu có thời gian xử lý, phân thải các chất thải.

- Bước 4: Ấn cần nước nhiều lần để xả sạch bồn cầu.