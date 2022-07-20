Không cần tủ lạnh, bạn vẫn có thể giữ chanh tươi ngon cả tháng nhờ mẹo nhỏ hữu ích dưới đây.

Lấy một chiếc hũ sành, nếu không có thì có thể dùng xô nhựa.

Đầu tiên, bạn phải chọn những quả chanh vẫn còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Chuẩn bị một chút cát ẩm. Nếu cát khô quá thì bạn có thể tưới thêm nước. Lưu ý, chỉ tưới một chút nước để cát ẩm chứ không tưới đẫm vì nhiều nước quá sẽ làm chanh bị ủng.

Đặt hũ chanh ở nơi thoáng mát, không có ánh nắng chiếu chực tiếp. Khi cần, chỉ cần lấy chanh ra khỏi hũ rồi rửa sạch. Phần chanh còn lại phải được phủ kín dưới cát.

Rải một lớp cát xuống dưới rồi xếp một lớp chanh lên trên. Tiếp tục phủ cát và xếp chanh vào hũ cho đến khi hết. Phủ cát kín hết các quả chanh.

Cách này có thể áp dụng với các loại quả khác như cam, quýt, bưởi...

Ngoài phương pháp trên, bạn có thể tham khảo một số cách bảo quản chanh khác dưới đây.

Mẹo bảo quản chanh bằng túi zip

Chanh mua về rửa sạch và để ráo nước. Cho chanh vào túi zip hoặc hộp nhựa rồi đậy kín và để vào ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp cho chanh giữ được độ tươi ngon, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khí lạnh trong tủ và không bị mất nước.

Mẹo bảo quản chanh bằng giấy báo

Bạn có thể sử dụng giấy báo không dùng đến để bọc kín quả chanh. Đặt chanh đã gói trong giấy báo vào khay đựng dứng trong ngăn mát tủ lạnh. Giấy báo sẽ làm giảm mức độ tiếp xúc của khí lạnh trong tủ giúp chanh không bị khô héo, giữ nguyên phần tinh dầu.

Mẹo bảo quản chanh bằng cách đông lạnh

Chanh mua về rửa sạch, ngâm nước muối rồi để ráo.

Cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước, bỏ phần hạt.

Cho nước ép chanh vào khay đá viên nhỏ vừa ăn. Để khay nước chanh vào ngăn đá tủ lạnh. Khi nào đông đá thì lấy ra, gỡ từng viên nước chanh bỏ vào hộp, đậy nắp kín và để lại vào ngăn đá tủ lạnh. Khi ăn thì có thể lấy ra và rã đông từng viên.

Mẹo bảo quản chanh ăn đã cắt dở

Để bảo quản phần chanh đã cắt, bạn chỉ cần nhỏ vài giọt giấm vào một cái đĩa nhỏ. Úp mặt chanh bị cắt xuống đĩa. Với cách này, chanh sẽ không bị khô mặt và mất nước.

Nếu không cần dùng nhiều nước chanh mà chỉ lấy vài giọt, bạn có thể châm một vài lỗ nhỏ trên vỏ chanh, vắt nhẹ để lấy vài giọt nước chanh. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm gói quả chanh lại và cất vào tủ lạnh. Cách này giúp chanh không bị héo.