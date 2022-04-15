Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng

Kiến thức hay 15/04/2022 17:08

Các chú chó con khi ngủ luôn có những tư thế nằm kì lạ. Vậy với những tư thế nằm khác nhau nó nói lên được những cảm xúc gì của chúng? Chuyên gia huấn luyện chó Lin En đã giải mãi tất cả những cảm xúc cũng như hành vi đi cùng của những chú chó thông qua những tư thế ngủ?

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 1

Lin En cho biết: “Bạn sẽ thường thấy chó nhà bạn nằm nghiêng, hai chân dang rộng. Đây là một trong những tư thế ngủ phổ biến nhất của loài chó và đối với chủ nhân mà nói thì chính là một tin tốt. Tư thế ngủ này có nghĩa là chú chó của bạn rất tin tưởng bạn nên mới có thể thoải mái phơi bụng ra khi ngủ như vậy và cũng thể hiện chúng đang có một giấc ngủ sâu thoải mái, vì vậy tốt nhất không nên đánh thức chúng. Nhưng mà, nếu bạn tình cờ thấy lúc thức chúng vẫn bày ra tư thế này thì chính là chú ta đang muốn chủ nhân gãi bụng cho nó, chúng sẽ cảm thấy rất thoải mái”

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 2

Nếu chó của bạn nằm cuộn tròn lại, có thể là một thoái quen trong tiềm thức. Sau khi chú chó đã ổn định ở một nơi an toàn, sẽ cuộn tròn người rất nhỏ, như thế này có thể làm cho chúng cảm thấy an toàn, thấy được bảo vệ. Vì vậy, tư thế cuộn tròn nghĩa là nó nhận được bảo vệ, và cũng là tư thế ngủ thoải mái nhất của nó, bởi bì có thể giúp chúng giữ ấm cơ thể. Thực ra, đây là tư thế bản năng của nhiều loài động vật có vú, thậm chí cả con người. Khi chúng ta đi ngủ cảm thấy lạnh, thì cũng có xu hướng cuộn người lại.

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 3

Nếu chó của bạn nằm sấp xuống, hai chân dang rộng. Điều này có nghĩa là bọn chúng đang cố gắng giữ điềm tĩnh lại, tư thế này khá phổ biến khi dắt chó về nhà. Điều này cũng không nhất định ý chỉ nó đang kiệt sức hay mệt mà là để chúng có thể điều chỉnh lại thân nhiệt bằng cách để bụng trực tiếp tiếp xúc xuống sàn nhà để mát hơn. Kể cả khi chúng có nhắm mắt, thì chúng vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ. Có thể khi nghe thấy bạn gọi nó, chúng sẽ nhanh chóng thức dậy sau một giấc ngủ ngắn chạy từ phòng này sang phòng khác.

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 4

Tiếp theo đây, Lin En sẽ giới thiệu một tư thế ngủ trông hơi giống sư tử. Đây là phiên bản nâng cấp của tư thế nằm phẳng người của chú chó, có chút giống với tư thể ngủ của sư tử. Tư thế này cho thấy chúng đang nằm nghỉ ngơi, nhưng không hẳn là nằm ngủ, có nghĩa là chúng vẫn có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của bạn, rất có thể lại động đậy người di chuyển. Chúng cũng sẽ sẵn sàng nô đùa nếu bạn muốn chơi cùng chúng, đây là thời điểm thích hợp. Nếu chó nhà bạn yêu thích tư thế ngủ này chứng tỏ nó là một chú chó rất hoạt náo nghịch ngợm.

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 5

Cuối cùng, nếu chó của bạn chỉ thích rúc người bên bạn ngủ, hãy lấy đó làm vinh dự nhé! Vì điều đó cho thấy nó gần gũi với bạn như thế nào. Một chú chó hay thích rúc vào người chúng ta là kiểu tính cách rất trìu mến, điều này cũng có thể nhìn thấy được khi nó ở cùng vơi anh chị em của mình. Có những chó con gặp khó khăn trong việc giữ ấm cơ thể, vì vậy chúng có thể cuộn tròn bên người bạn, những chú chó khác hay bố mẹ của chúng để có thêm hơi ấm. Khi chúng đã lớn và có thể tự điều chỉnh thân nhiệt, việc rúc vào người bạn cũng dần trở thành thói quen.

Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng - Ảnh 6
Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm

Những lý do sau đây sẽ khiến bạn muốn thay nước xả vải thành giấm

Dưới đây là 6 lợi ích khi sử dụng giấm để xả quần áo.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống nuôi thú cưng yêu thú cưng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó