Chuyên gia chia sẻ: Tiết lộ tính cách của chú chó thông qua 5 tư thế ngủ của chúng

Các chú chó con khi ngủ luôn có những tư thế nằm kì lạ. Vậy với những tư thế nằm khác nhau nó nói lên được những cảm xúc gì của chúng? Chuyên gia huấn luyện chó Lin En đã giải mãi tất cả những cảm xúc cũng như hành vi đi cùng của những chú chó thông qua những tư thế ngủ?

Lin En cho biết: “Bạn sẽ thường thấy chó nhà bạn nằm nghiêng, hai chân dang rộng. Đây là một trong những tư thế ngủ phổ biến nhất của loài chó và đối với chủ nhân mà nói thì chính là một tin tốt. Tư thế ngủ này có nghĩa là chú chó của bạn rất tin tưởng bạn nên mới có thể thoải mái phơi bụng ra khi ngủ như vậy và cũng thể hiện chúng đang có một giấc ngủ sâu thoải mái, vì vậy tốt nhất không nên đánh thức chúng. Nhưng mà, nếu bạn tình cờ thấy lúc thức chúng vẫn bày ra tư thế này thì chính là chú ta đang muốn chủ nhân gãi bụng cho nó, chúng sẽ cảm thấy rất thoải mái” Nếu chó của bạn nằm cuộn tròn lại, có thể là một thoái quen trong tiềm thức. Sau khi chú chó đã ổn định ở một nơi an toàn, sẽ cuộn tròn người rất nhỏ, như thế này có thể làm cho chúng cảm thấy an toàn, thấy được bảo vệ. Vì vậy, tư thế cuộn tròn nghĩa là nó nhận được bảo vệ, và cũng là tư thế ngủ thoải mái nhất của nó, bởi bì có thể giúp chúng giữ ấm cơ thể. Thực ra, đây là tư thế bản năng của nhiều loài động vật có vú, thậm chí cả con người. Khi chúng ta đi ngủ cảm thấy lạnh, thì cũng có xu hướng cuộn người lại.

Nếu chó của bạn nằm sấp xuống, hai chân dang rộng. Điều này có nghĩa là bọn chúng đang cố gắng giữ điềm tĩnh lại, tư thế này khá phổ biến khi dắt chó về nhà. Điều này cũng không nhất định ý chỉ nó đang kiệt sức hay mệt mà là để chúng có thể điều chỉnh lại thân nhiệt bằng cách để bụng trực tiếp tiếp xúc xuống sàn nhà để mát hơn. Kể cả khi chúng có nhắm mắt, thì chúng vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ. Có thể khi nghe thấy bạn gọi nó, chúng sẽ nhanh chóng thức dậy sau một giấc ngủ ngắn chạy từ phòng này sang phòng khác. Tiếp theo đây, Lin En sẽ giới thiệu một tư thế ngủ trông hơi giống sư tử. Đây là phiên bản nâng cấp của tư thế nằm phẳng người của chú chó, có chút giống với tư thể ngủ của sư tử. Tư thế này cho thấy chúng đang nằm nghỉ ngơi, nhưng không hẳn là nằm ngủ, có nghĩa là chúng vẫn có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của bạn, rất có thể lại động đậy người di chuyển. Chúng cũng sẽ sẵn sàng nô đùa nếu bạn muốn chơi cùng chúng, đây là thời điểm thích hợp. Nếu chó nhà bạn yêu thích tư thế ngủ này chứng tỏ nó là một chú chó rất hoạt náo nghịch ngợm.

Cuối cùng, nếu chó của bạn chỉ thích rúc người bên bạn ngủ, hãy lấy đó làm vinh dự nhé! Vì điều đó cho thấy nó gần gũi với bạn như thế nào. Một chú chó hay thích rúc vào người chúng ta là kiểu tính cách rất trìu mến, điều này cũng có thể nhìn thấy được khi nó ở cùng vơi anh chị em của mình. Có những chó con gặp khó khăn trong việc giữ ấm cơ thể, vì vậy chúng có thể cuộn tròn bên người bạn, những chú chó khác hay bố mẹ của chúng để có thêm hơi ấm. Khi chúng đã lớn và có thể tự điều chỉnh thân nhiệt, việc rúc vào người bạn cũng dần trở thành thói quen.

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